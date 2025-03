Google Play Store: Addio alla condivisione di app tramite il Quick Share

Nel panorama sempre in evoluzione della tecnologia, la recente decisione di Google di eliminare la funzione di condivisione delle app nel Play Store ha suscitato diverse reazioni tra gli utenti. Introdotta nel 2021 come parte della funzionalità "Quick Share", questa opzione si appresta a scomparire con l'aggiornamento di dicembre dell'app Play Store, segnando un passo indietro per gli utenti Android, che ora devono adattarsi a nuovi metodi di condivisione.

Cosa accade con la funzionalità di condivisione delle app

Fino a poco tempo fa, l'opzione per condividere app attraverso il Google Play Store era disponibile nel menu "Gestisci app e dispositivi", sotto l'icona "Condivisione nelle vicinanze". Google aveva progettato questa funzione come una soluzione comoda per coloro che affrontano connessioni internet poco affidabili o per chi desiderava risparmiare dati mobili evitando l'uso della Wi-Fi.

Tuttavia, la recente versione del Play Store, identificata con il numero 45.2.19-31, ha eliminato ufficialmente questa possibilità. Sebbene molti utenti forse non fossero a conoscenza dell'esistenza di questa funzione, ora la sua rimozione rappresenta un'inconvenienza soprattutto per chi vive in aree remote o con limitazioni di dati. Le motivazioni dietro la decisione di Google non sono state chiarite, lasciando il pubblico a interrogarsi sulle ragioni dell'abbandono di questa funzionalità.

Opzioni alternative per la condivisione di app

Nonostante la scomparsa della funzione nel Play Store, gli utenti Android non sono completamente a piedi. Google continua a supportare l'app "Nearby Share", che consente il trasferimento offline di app, foto e altri file tra dispositivi Android. Anche l'app "Files by Google" può risultare utile per gestire e condividere file senza una connessione a Internet.

In aggiunta, esistono molte app di terze parti che offrono soluzioni alternative per la condivisione di app e file tra telefoni. Tra queste, SHAREit è tra le più popolari, insieme ad altre come Xender, Send Anywhere e Zapya. Queste applicazioni permettono una condivisione senza necessità di connessione internet, rendendo la transizione più semplice per gli utenti colpiti dall'addio al Quick Share del Play Store.

Riflessioni sulle recenti scelte di Google

Google ha una storia di tagli e rimozioni di servizi, app e funzionalità che non riscontrano il successo sperato. L'addio alla condivisione delle app tramite il Play Store è solo l'ultimo di una lunga serie di cambiamenti, che ha portato i consumatori a prendere atto di come il gigante tecnologico gestisca il proprio portafoglio di servizi.

Mentre si prosegue nel nuovo anno, molti utenti si chiedono quali altre funzionalità potrebbero subire la stessa sorte. La fluidità nel trasferimento dei dati e la condivisione delle risorse restano temi di grande importanza nel mondo digitale odierno, suggellando la necessità di alternative robuste per gli utenti. Nonostante il disappunto, c'è ancora una rete di opzioni disponibili che assicurano che la condivisione di contenuti continui a prosperare, anche senza l'aiuto diretto di Google Play Store.