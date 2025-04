Google paga Samsung per pre-installare Gemini: la nuova sfida antitrust

In un contesto in cui la concorrenza nel settore tecnologico si fa sempre più accesa, emergono rivelazioni significative riguardanti Google e i suoi rapporti con Samsung. Secondo fonti recenti, Google avrebbe deciso di versare a Samsung una cifra considerevole per l’inclusione del suo servizio Gemini sui dispositivi Galaxy. Questa pratica si inserisce in un quadro più ampio di critiche per comportamento monopolistico verso il colosso di Mountain View, già condannato da un tribunale statunitense per simili strategie.

Un accordo sostanzioso con Samsung

Peter Fitzgerald, vice-presidente di Google per piattaforme e partnership con i dispositivi, ha confermato in aula che l’azienda ha iniziato a corrispondere a Samsung un compenso mensile a partire da gennaio. Sebbene l’importo esatto non sia stato rivelato, un avvocato del Dipartimento di Giustizia ha descritto la somma come “enorme”, suggerendo che si tratti di un accordo piuttosto redditizio per il produttore coreano. Questo contratto, che dovrebbe avere una durata di almeno due anni, impegna Google a supportare Samsung nell’integrazione di Gemini sui loro dispositivi.

In aggiunta alla cifra mensile, Fitzgerald ha rivelato che Google paga a Samsung anche una percentuale sui ricavi generati dagli annunci pubblicitari ospitati all’interno dell’app Gemini. Questa doppia forma di pagamento sottolinea l’impegno di Google nel rafforzare la presenza della propria applicazione nel mercato degli smartphone, rimanendo al tempo stesso al centro della scena pubblicitaria digitale.

La battaglia contro le pratiche monopolistiche

Questa testimonianza giunge in un momento critico per Google, che ha recentemente subito una pesante sconfitta legale. Un giudice ha infatti stabilito che l’azienda ha adottato comportamenti monopolistici, pagando per assicurarsi che il suo motore di ricerca fosse il servizio predefinito su diversi dispositivi e browser. Questa nuova udienza si propone di valutare le modifiche necessarie alle prassi commerciali di Google in seguito alla condanna.

La questione sta attirando l’attenzione non solo per il suo impatto diretto sulle pratiche aziendali di Google, ma anche per il potenziale effetto domino che potrebbe avere su altre aziende e servizi di intelligenza artificiale. Le ripercussioni di questo caso potrebbero influenzare le collaborazioni tra le aziende tecnologiche e i livelli di competizione nel settore.

Riflessioni sul futuro di Samsung e Google

Le notizie riguardanti i pagamenti di Google a Samsung per Gemini si inseriscono in un contesto di incertezze per il gigante coreano. Nel 2023, voci di corridoio indicavano che Samsung stesse valutando un cambio da Google a Bing, una mossa che avrebbe potuto rivoluzionare le dinamiche di mercato, soprattutto dopo che Microsoft ha lanciato Bing Chat, ora noto come Copilot, in grado di competere direttamente con Gemini.

Questa possibile transizione da Google a Bing da parte di Samsung ha già suscitato preoccupazioni all’interno di Google, che ora deve affrontare non solo la concorrenza delle sue applicazioni, ma anche le sfide legali e le pressioni derivanti dalle sue pratiche commerciali. Il mercato è in continua evoluzione e ogni mossa dei colossi tecnologici viene monitorata con attenzione, pronta a influenzare l’equilibrio del settore.

Le aspettative riguardo a questo scenario sono alte, e molti osservatori si chiedono come Google risponderà a queste sfide in un periodo in cui la varietà delle offerte nel campo dell’intelligenza artificiale è in forte crescita. Questa situazione potrebbe avere un impatto notevole non solo sul rapporto tra Google e Samsung, ma su tutto il panorama tecnologico globale.