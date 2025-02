Google Messages: in arrivo le icone personalizzate per le chat di gruppo RCS

La piattaforma di messaggistica Google Messages sta per introdurre una novità attesa dagli utenti: la possibilità di impostare icone personalizzate per le chat di gruppo RCS. Questa funzionalità, che era stata individuata in fase di sviluppo nello scorso anno, è stata attivata da alcuni utenti nella versione beta più recente dell’app. Gli utenti avranno la possibilità di personalizzare ulteriormente le loro conversazioni, rendendo l’esperienza di chat più coinvolgente.

Nuove funzioni per le chat di gruppo RCS

Fino ad oggi, Google Messages attribuiva automaticamente icone alle chat di gruppo RCS, basandosi inizialmente sulle iniziali dei membri o sulle loro fotografie del profilo. Tuttavia, questa modalità cambierà radicalmente con l'introduzione delle icone personalizzate. Gli utenti, infatti, potranno scegliere un’icona a loro piacimento, rendendo le chat di gruppo non solo più riconoscibili, ma anche più personali e divertenti.

Con l'ultima beta dell’app, in particolare la versione 2025021801RC00.phone.openbeta_dynamic, alcuni utenti hanno avuto modo di testare questa funzionalità. Grazie ad un video dimostrativo, è stato possibile osservare come gli utenti possano modificare l’icona della chat semplicemente toccando il pulsante a forma di matita accanto all’attuale icona. Una volta fatto ciò, apparirà la possibilità di selezionare un’immagine dal dispositivo, con anche opzioni di ritaglio e rotazione prima di confermare l’icona.

Notifiche e interazione tra i membri del gruppo

Un aspetto interessante introdotto da questa funzionalità è la notifica ai membri della chat nel momento in cui l’icona del gruppo viene cambiata. Questo non solo permetterà a tutti di restare aggiornati sulle modifiche, ma indicherà anche chi ha effettuato il cambiamento. Una caratteristica che sicuramente migliorerà la trasparenza e l'interazione tra i partecipanti della chat.

In aggiunta alla possibilità di modificare le icone delle chat di gruppo esistenti, Google Messages consentirà anche di impostare un'icona personalizzata al momento della creazione di un nuovo gruppo. Anche se attualmente questa funzione non è attiva nella versione beta, si prevede che la possibilità di utilizzarla sarà disponibile a breve per un numero maggiore di utenti.

Tempo di attesa e aggiornamenti futuri

Mentre gli utenti di Google Messages attendono con ansia l’implementazione di questa novità, gli sviluppatori stanno lavorando per garantire un’esperienza utente fluida e intuitiva. È importante notare che durante il processo di sviluppo, alcune funzionalità potrebbero non trovare posto nella versione finale dell’app, pertanto, gli utenti dovranno avere pazienza e seguire eventuali annunci ufficiali da parte di Google.

Rimanendo sintonizzati sulle evoluzioni di Google Messages, si possono anche scoprire altre funzionalità e miglioramenti in arrivo. Non mancheremo di aggiornare i lettori non appena saranno disponibili ulteriori notizie sulla diffusione di questa attesa funzione.