Google Lens amplia l'utilizzo delle AI Overview per ricerche visive

Google sta per dar vita a importanti novità per gli utenti di Google Lens, il suo strumento di ricerca visiva. L'aggiornamento prevede l'introduzione delle AI Overview, che saranno visualizzate con maggiore frequenza anche senza la necessità di porre domande aggiuntive. Questa evoluzione si prospetta come un miglioramento significativo per chi cerca informazioni visive attraverso la piattaforma.

L’innovazione delle ai overview in google lens

Fino ad oggi, per ottenere un'AI Overview su Google Lens, era necessario formulare una domanda dopo aver effettuato una ricerca visiva. Tuttavia, attraverso l'ultimo aggiornamento, Google ha deciso di eliminare questo requisito, puntando a rendere l'esperienza utente più fluida e accessibile. Afferma infatti che “le AI Overview inizieranno ad apparire con maggiore frequenza nei risultati di Lens, senza richiedere domande aggiuntive”.

Questa funzione è progettata per fornire agli utenti informazioni pertinenti durante la loro interazione con oggetti visivi. Ad esempio, se un utente osserva un'auto di design particolare e desidera sapere di più sulla sua carrozzeria, sarà in grado di ricevere un'AI Overview che fornisce dettagli utili senza dover prima formulare una domanda. Accanto all'AI Overview, gli utenti troveranno anche link a risorse utili online, per approfondire ulteriormente l'argomento di interesse.

Come e quando si attiveranno le nuove funzionalità

L'attivazione di queste novità inizierà in settimana, con gli utenti anglofoni che vedranno progressivamente un aumento delle AI Overview nella loro esperienza di ricerca. È importante notare che la disponibilità di questa funzione dipende dalla regione di appartenenza. L'implementazione iniziale avverrà per gli utenti della Google app su dispositivi Android e iOS, con l'intento di estenderla successivamente anche su Chrome, sia su desktop che su mobile.

Oltre alle AI Overview, Google prevede di introdurre una scorciatoia di Lens nell'app di Chrome e nella Google app per i dispositivi iOS. Gli utenti di iPhone potranno accedere a questa funzionalità semplicemente toccando il pulsante del menu a tre punti e selezionando l'opzione “Cerca schermo con Google Lens” o “Cerca questo schermo”. Nei prossimi mesi, ci saranno ulteriori miglioramenti, tra cui l'aggiunta di una scorciatoia per Lens direttamente nella barra degli indirizzi di Chrome, facilitando ancora di più l'accesso a questa risorsa.

L’impatto atteso sulle modalità di ricerca visiva

Questa evoluzione non è solo un passo avanti per Google Lens, ma anche un segnale della crescente importanza delle ricerche visive nel panorama delle informazioni online. Le AI Overview rappresentano un tentativo di migliorare il modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti visivi, rispondendo a un bisogno crescente di informazioni immediate e contestualizzate. La capacità di ricevere informazioni utili senza dover porre una domanda specifica potrebbe incentivare un uso più frequente di Google Lens, rendendo le ricerche visive un’opzione ancora più attrattiva per gli utenti.

In questo contesto, Google continua a dimostrare il proprio impegno nel semplificare l'accesso alle informazioni attraverso strumenti innovativi, suggerendo che l'evoluzione delle tecnologie di ricerca visiva è lontana dall'arrestarsi, ma anzi continua a progredire verso una maggiore integrazione nella vita quotidiana degli utenti.