Google lancia una novità per la sua app Trova il Mio Dispositivo: condivisione della posizione

L’applicazione Trova il Mio Dispositivo di Google introduce una funzionalità inedita che consentirà agli utenti di condividere la propria posizione con amici e familiari, oltre a continuare a rintracciare i dispositivi smarriti. Questo aggiornamento è stato annunciato durante il Pixel Feature Drop di marzo e sarà disponibile gradualmente per tutti gli utenti.

Le novità introdotte nell’app Trova il Mio Dispositivo

Con l’aggiornamento, l’app si arricchisce di due sezioni principali. La prima, “Dispositivi”, permette di gestire la localizzazione di smartphone, smartwatch, auricolari e altri accessori connessi al proprio account Google. Questa funzione rimane imprescindibile per chi desidera monitorare i propri dispositivi in caso di smarrimento.

La seconda sezione, “Persone”, rappresenta l’innovazione più significativa dell’aggiornamento. Questa funzionalità mostra in tempo reale la posizione di coloro che hanno scelto di condividere la loro ubicazione. Entrambe le schede sono visualizzate su una mappa centrata sulla tua posizione, facilitando così la gestione delle informazioni riguardanti sia i dispositivi sia i contatti. Questo particolare aspetto aumenta la praticità dell’app, poiché gli utenti possono vedere immediatamente chi o cosa si trova nelle vicinanze.

Se un utente ha già attivato la condivisione della posizione su Google Maps, troverà automaticamente i contatti precedentemente configurati anche in questa nuova sezione. Per chi si avvicina per la prima volta a questa funzionalità, attivarla è un processo rapido che richiede pochi passaggi.

Procedura per attivare la condivisione della posizione

Per attivare la condivisione della posizione attraverso Trova il Mio Dispositivo, è necessario seguire alcune semplici istruzioni. Innanzitutto, è necessario aprire l’app e navigare nella scheda “Persone”. Qui, l’utente troverà un pulsante “+” in basso a destra. Cliccando su questo pulsante, si può scegliere un contatto dalla lista suggerita oppure cercare manualmente la persona con cui si desidera condividere la propria posizione.

In alternativa, esiste anche la possibilità di copiare un link di condivisione e inviarlo tramite altre applicazioni come WhatsApp o Telegram. Una volta che il destinatario accetta l’invito, sarà possibile visualizzare il dispositivo o il contatto sulla mappa. Inoltre, l’utente avrà accesso a informazioni dettagliate come l’indirizzo e il livello di batteria del dispositivo in uso.

Se è necessario recarsi verso qualcuno, è disponibile la funzione “Ottieni indicazioni”, che consente di aprire Google Maps e avviare la navigazione in un solo clic. Questa interazione semplifica ulteriormente il processo di localizzazione e di coordinamento con amici e familiari.

Un aggiornamento atteso e in fase di distribuzione

Questo aggiornamento, che include la nuova scheda “Persone” e la funzionalità di condivisione della posizione, è atteso da molti utenti di Google. La distribuzione dell’aggiornamento è in corso e si prevede che raggiunga tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane. Questo sviluppo rappresenta un passo avanti nelle capacità dell’app, rendendola non solo un utile strumento per rintracciare dispositivi smarriti, ma anche un mezzo per rimanere connessi con le persone care in tempo reale. Inoltre, questo aggiornamento testimonia l’impegno di Google nel migliorare continuamente l’esperienza degli utenti, offrendo loro strumenti sempre più integrati e utili nel quotidiano.