Google lancia un programma di sostituzione gratuita delle batterie per i Pixel 7a colpiti da gonfiore

In risposta a segnalazioni di batterie gonfie su alcuni dispositivi Pixel 7a, Google ha comunicato l’avvio di un programma di sostituzione gratuita per gli utenti dei paesi selezionati. Questo intervento arriva dopo che molti possessori hanno evidenziato problemi con il gonfiore delle batterie dei loro telefoni. Gli utenti, in particolare quelli fuori dalle regioni supportate, possono comunque contare su un’offerta di risarcimento che prevede fino a 456 dollari in contanti o fino a 300 dollari di sconto per l’acquisto di un nuovo dispositivo Pixel. Scopriamo insieme tutti i dettagli del programma e come partecipare.

Chi può beneficiare del programma di sostituzione delle batterie?

Google ha predisposto uno strumento di valutazione online per aiutare gli utenti a capire se il loro Pixel 7a è idoneo alla sostituzione gratuita della batteria. Per utilizzare questo strumento, gli utenti devono inserire il numero IMEI del loro dispositivo, che permette di verificare se il telefono rientra nei lotti coinvolti nel problema. La compagnia ha identificato diverse nazioni in cui i smartphone sono stati venduti e dove questo difetto è stato riscontrato, rendendo evidente che il problema del gonfiore della batteria affligge quasi tutti i Pixel 7a in commercio.

Il programma di sostituzione è attualmente attivo in numerosi paesi, tra cui:

Stati Uniti

India

Canada

Regno Unito

Germania

Giappone

Singapore

Per gli utenti che hanno acquistato il dispositivo in Australia, Taiwan, Malesia, Svizzera o in altre nazioni europee, sono disponibili altre opzioni di risarcimento in sostituzione della batteria, per coloro che non possono usufruire del programma di sostituzione.

Opzioni di risarcimento per problemi di gonfiore della batteria

Se un utente non può accedere al programma di sostituzione gratuita, Google offre varie alternative di risarcimento, a seconda che il dispositivo sia ancora in garanzia o meno. Accedendo alla pagina di registrazione e fornendo i dettagli del dispositivo, gli utenti possono scoprire quali siano le opzioni disponibili:

Opzioni di risarcimento per i dispositivi fuori garanzia : Un pagamento di 200 dollari USA . Un codice sconto di 300 dollari USA , valido per l’acquisto di un altro dispositivo Pixel presso il Google Store .

Opzioni di risarcimento per i dispositivi in garanzia : Un pagamento di 456 dollari USA .



Queste opzioni rappresentano un modo per Google di rispondere a utenti che potrebbero trovarsi in difficoltà a causa dei problemi riscontrati con le batterie dei dispositivi.

Come riconoscere il gonfiore della batteria sui Pixel 7a

Se possiedi un Pixel 7a e hai fondati sospetti di gonfiore della batteria, Google consiglia di prestare attenzione a determinati segnali. Tra i principali indicatori ci sono:

Gonfiore visibile del dispositivo : Se il telefono appare più spesso del normale o se la parte posteriore è in qualche modo sollevata o deformata.

: Se il telefono appare più spesso del normale o se la parte posteriore è in qualche modo sollevata o deformata. La cover del telefono sembra gonfiarsi o separarsi : Se noti spazi tra il telefono e la cover, questo è un chiaro segnale di potenziale gonfiore.

: Se noti spazi tra il telefono e la cover, questo è un chiaro segnale di potenziale gonfiore. Eccessivo consumo della batteria: Se la batteria si scarica più rapidamente rispetto al solito, come anche il fallimento totale della ricarica. In rete, su piattaforme come Reddit, diversi utenti hanno riportato le loro esperienze riguardo al gonfiore delle batterie del Pixel 7a.

Chiunque riscontri uno dei problemi sopra menzionati è invitato a cogliere le opportunità di risarcimento che Google ha predisposto, per garantire un dispositivo funzionante e sicuro.