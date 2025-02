Google annuncia l'arrivo della funzione di rilevamento delle truffe per i Pixel nel 2025

Nel panorama attuale delle comunicazioni, la sicurezza è diventata una priorità per molti utenti. Google si sta preparando a implementare una nuova funzione di rilevamento delle truffe per gli smartphone Pixel, partendo dai modelli di ultima generazione. A partire da marzo 2025, gli utenti di Google Pixel potranno beneficiare di protezioni avanzate per le chiamate e i messaggi, in grado di identificare le potenziali truffe in tempo reale grazie alla tecnologia innovativa di Gemini Nano.

Le nuove funzionalità di rilevamento delle truffe

Google ha rilasciato importanti aggiornamenti riguardanti le nuove funzionalità di rilevamento delle truffe, che saranno integrate nell'app di chiamata dei Pixel. Queste funzionalità sono state presentate per la prima volta in una fase beta a novembre, fornendo un’anteprima agli utenti su come funzioneranno. Il gigante della tecnologia ha confermato che la funzione di rilevamento delle truffe utilizza l'intelligenza artificiale di Gemini Nano per monitorare costantemente le conversazioni, identificando schemi riconducibili a comportamenti fraudolenti. I tipi di truffe più comuni sono rappresentati dai malintenzionati che si fingono rappresentanti bancari, cercando di estorcere informazioni personali o denaro.

Quando il sistema individua tali tentativi, avvisa l'utente immediatamente, aumentando così la consapevolezza e la protezione contro truffe telefoniche. A questo riguardo, Google ha dichiarato che gli utenti Pixel 9 possono aspettarsi un'ulteriore integrità della funzione di rilevamento in arrivo nel secondo trimeste del 2025.

Funzionamento e interazione con gli utenti

Il funzionamento dell'app di chiamata avviene in background, analizzando continuamente le chiamate entranti per identificare eventuali segnali di frode. Durante le prove, gli utenti hanno notato un avviso acustico quando la funzione è attiva, segnalando che il sistema si sta occupando della sicurezza. In caso di attivazione del rilevamento delle truffe, gli utenti vedranno apparire una notifica di avviso che indica "probabile truffa". A questo punto, sarà possibile scegliere di terminare la chiamata oppure dichiarare che si tratta di un errore.

Questa funzione, comunque, partirà disabilitata di default per garantire la privacy, consentendo agli utenti di attivarla a loro discrezione. Questa opzione di personalizzazione non è unica per l'app di chiamata, e le stesse opzioni saranno disponibili anche per l’app Messaggi, che ha visto l’introduzione di avvisi su link potenzialmente dannosi a partire da ottobre dello scorso anno.

Un passo avanti nel futuro di Android

La nuova implementazione di rilevamento delle truffe rientra in una serie di aggiornamenti attesi per marzo 2025, coincidente con il rilascio di Android 15. Google ha già avviato i test per la versione 15 QPR2 Beta 1 a novembre 2024, suggerendo che le funzioni di sicurezza potrebbero beneficiare di ulteriori integrazioni within this upcoming roll out. La tempistica sarà cruciale, poiché sono già previste nuove funzionalità per Android 16 nel secondo trimestre del 2025, e si prevede che queste misure possano contribuire a un ecosistema Android più sicuro.

In questo contesto, Google continua a impegnarsi nel garantire un’esperienza di utilizzo più protetta e centrata sulla sicurezza, rispondendo a una crescente domanda di protezione da abusi e truffe nella comunicazione quotidiana. Il compito degli utenti sarà di rimanere vigili e pronti a sfruttare le nuove tecnologie che aiutano a proteggere i loro dispositivi e dati personali in questo mondo sempre più complesso.