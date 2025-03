Google annuncia il nuovo modello Gemini: risposte personalizzate basate sulla cronologia di ricerca

Google sta sviluppando un nuovo modello chiamato Gemini, progettato per fornire risposte più personalizzate utilizzando la tua cronologia di ricerca. Questa innovazione promette un’interazione più mirata e pertinente, sfruttando i dati già disponibili per migliorare l’esperienza dell’utente.

Il modello di personalizzazione di Gemini

Il modello di personalizzazione di Gemini rappresenta un passo avanti significativo nella creazione di assistenti virtuali capaci di comprendere meglio le esigenze individuali degli utenti. Questo strumento sarà in grado di attingere direttamente dalla tua cronologia di ricerca su Google, rendendo le risposte molto più rilevanti rispetto al passato. Durante un’analisi di alcune linee di codice nella beta dell’app Google , è emerso che il modello potrebbe fornire un’assistenza basata sugli interessi e sulle attività passate degli utenti.

L’aspetto più interessante di questa funzionalità è la possibilità per l'utente di decidere se attivare il modello di personalizzazione, che richiederà di abilitare l’impostazione relativa all’attività web e app. Una volta attivato, Gemini potrà utilizzare la cronologia di ricerca per rispondere in modo dettagliato e specifico. Un pop-up di conferma avvisa l’utente che solo questo modello avrà accesso alla cronologia, dando opzioni chiare per gestire i propri dati.

Come funzionerà Gemini

La schermata di chat di Gemini include avvertenze chiare riguardo all'uso della cronologia di ricerca. Ad esempio, è presente un link utile che consente di disconnettere il modello dalla cronologia in qualsiasi momento. Questo approccio non solo rende il sistema più trasparente, ma offre anche agli utenti maggiore controllo sulla propria privacy.

I primi test con questo modello di Gemini hanno mostrato risultati accurati basati sulla cronologia degli utenti. Alcuni hanno potuto osservare un riassunto delle attività recenti e un'analisi delle ricerche effettuate nel periodo di tempo immediatamente precedente, creando così una connessione diretta tra gli input dell’utente e le risposte generate. Essa, però, rimane ancora in una fase sperimentale e potrebbero esserci margini di miglioramento prima del lancio definitivo.

La tempistica del lancio e aspettative future

Anche se Google non ha fornito dettagli ufficiali riguardo al nuovo modello di personalizzazione, ci sono alta aspettative di un annuncio imminente. Secondo alcune indiscrezioni, l’azienda avrebbe in programma un aggiornamento per Gemini nel corso di oggi, il che potrebbe significare che gli utenti avanzati di Gemini saranno tra i primi a provare questa nuova funzionalità.

Con questa evoluzione, Google punta a rendere il proprio assistente virtuale non solo uno strumento informativo, ma anche un compagno proattivo, capace di anticipare le domande dell’utente sulla base delle interazioni passate. La risposta del pubblico sarà cruciale per determinare il successo di questo esperimento, quindi gli esperti stanno monitorando attentamente questa situazione.

In sintesi, il futuro di Gemini sembra promettente e innovativo, potenzialmente in grado di cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono con i servizi Google. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte dell’azienda.