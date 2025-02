Google aggiorna Family Link: nuove funzionalità e design rinnovato per il controllo parentale

La notizia di un'importante rivisitazione dell'app Family Link di Google porta con sé aspettative positive per i genitori. L'azienda ha annunciato un update significativo per la sua applicazione dedicata al controllo parentale, rimodernizzando non solo l'aspetto grafico ma introducendo anche funzionalità utili a migliorare l’esperienza d’uso. La nuova interfaccia è progettata per facilitare la gestione del tempo di utilizzo dello schermo e per offrire ai genitori strumenti più efficaci.

Un'interfaccia rinnovata e intuitiva

Il nuovo design di Family Link rende l'app assai più intuitiva, permettendo ai genitori di navigare facilmente tra le diverse opzioni di monitoraggio dei propri figli. Gli utenti troveranno subito una nuova scheda dedicata al Tempo di utilizzo, che centralizza tutti gli strumenti per gestire e monitorare il tempo trascorso dai ragazzi sui dispositivi. Questa innovazione consente di visualizzare un riepilogo dell'utilizzo specifico per ciascun dispositivo e agevola la configurazione di Downtime, ovvero il tempo di inattività, e di School time per le ore di scuola.

In aggiunta, la scheda dei Controlli è stata semplificata per facilitare la gestione delle impostazioni dell'account, della privacy e dei filtri dei contenuti. Grazie a queste modifiche, i genitori possono regolare le impostazioni dei dati dell'account, approvare il download di app e bloccare siti web specifici con maggiore facilità. Queste funzioni sono state ripensate per offrire un'esperienza d'uso più fluida anche per coloro che hanno più di un figlio, consentendo di passare rapidamente tra i profili dei vari bambini.

Nuove funzioni per il supporto scolastico

In aggiunta al restyling grafico, è stato introdotto un nuovo supporto per il periodo scolastico che sarà disponibile già dalla prossima settimana. L'opzione School time, già disponibile su dispositivi come il Fitbit ACE LTE e il Galaxy Watch per i bambini, ha come obiettivo quello di ridurre le distrazioni, limitando le funzionalità del telefono e silenziando le notifiche durante l'orario scolastico. I genitori possono stabilire quali app silenziare o limitare durante queste ore e possono anche pianificare momenti di pausa che si adattano alle esigenze dei propri figli.

Questo nuovo sistema permette una gestione più attenta del tempo dedicato allo studio, fornendo una maggiore tranquillità ai genitori e un ambiente meno dispersivo per i bambini.

Contatti gestiti dai genitori in arrivo

Altre funzionalità sono attese nelle prossime settimane: Google aggiungerà la gestione dei contatti per i genitori, permettendo loro di approvare quali contatti i propri figli possono chiamare o messaggiare. Questa funzione è pensata per garantire una maggiore sicurezza, consentendo ai bambini di fare richieste per aggiungere nuovi contatti che devono poi essere validate dai genitori tramite l'app. Questo approccio mira a proteggere i più giovani da comunicazioni indesiderate e a mantenere un controllo su chi possono contattare.

Con questa serie di aggiornamenti, Google intende rendere Family Link uno strumento sempre più utile e pratico per le famiglie moderne, rispondendo così alle esigenze di un utilizzo responsabile della tecnologia da parte dei più giovani.