GitHub aggiorna Copilot: nuove funzionalità per rivoluzionare lo sviluppo software

Nel 2021, GitHub, di proprietà di Microsoft, ha lanciato Copilot, un innovativo assistente digitale basato su intelligenza artificiale, pensato per supportare gli sviluppatori nella scrittura di codice e nella gestione dei progetti. Con l'obiettivo di collaborare con i programmatori e non di sostituirli, Copilot è stato concepito per suggerire migliorie, risolvere vulnerabilità di sicurezza e facilitare la fase creativa dello sviluppo software. Oggi, GitHub compie un ulteriore passo in avanti con l'introduzione della modalità agente e di una nuova funzionalità chiamata Copilot Edits, integrate nell'ambiente di Visual Studio Code.

La modalità agente di GitHub Copilot: cosa significa e quali vantaggi offre

La modalità agente è una delle novità più significative del sistema Copilot, che adesso è in grado di modificare codice autonomamente. Questa funzione permette all’intelligenza artificiale di identificare e correggere errori senza che ci sia bisogno di un intervento umano. Inoltre, Copilot è capace di suggerire comandi per il terminal e di diagnosticare errori a runtime, con la possibilità di autocontribuire a risolverli.

Una caratteristica distintiva di questa nuova modalità è la capacità del sistema di eseguire operazioni aggiuntive che non sono state esplicitamente definite dallo sviluppatore, ma che risultano necessarie per risolvere la problematica iniziale. Così, non c'è più bisogno che gli utenti copino e incollino manualmente i suggerimenti proposti: Copilot può analizzare automaticamente gli errori e apportare le correzioni necessarie, alleviando notevolmente il carico di lavoro mentale del programmatore.

Thomas Dohmke, CEO di GitHub, sottolinea come l'evoluzione dell'intelligenza artificiale stia portando a una crescente collaborazione tra team di sviluppatori e agenti AI sofisticati. Questi ultimi sono ora in grado di operare al fianco degli esseri umani, equipaggiati con conoscenze tecniche e abilità pratiche per gestire le diverse sfide quotidiane.

Attivare la modalità agente in Visual Studio Code

Per coloro che desiderano provare la nuova modalità agente di Copilot, il primo passo è scaricare la versione di anteprima di Visual Studio Code, conosciuta come VS Code Insiders, che sta guadagnando funzionalità sempre più complesse, equiparandosi a un Integrated Development Environment .

Attivare la modalità è piuttosto semplice: basta cliccare sull'icona delle impostazioni, cercare "copilot agent" tra le estensioni e abilitare l'opzione Chat agent. Una volta completato questo passaggio, gli utenti possono accedere al riquadro dei comandi per interagire con Copilot, avvalendosi della funzionalità attivata.

Copilot Edits: l'evoluzione delle modifiche al codice

Un'altra innovazione presentata è Copilot Edits, annunciata durante GitHub Universe 2023. Questa caratteristica rappresenta un cambiamento significativo nella gestione del codice, poiché consente agli sviluppatori di fare richieste di modifica utilizzando un linguaggio naturale e di applicare le modifiche direttamente nel codice.

Copilot Edits adotta un'architettura a doppio modello per garantire un'accuratezza e un'efficienza elevate. Un modello linguistico si occupa di analizzare il contesto della sessione, generando suggerimenti che vengono elaborati poi da un sistema che ottimizza l'applicazione delle modifiche nei file. Gli sviluppatori hanno l’opportunità di scegliere tra vari modelli AI, tra cui OpenAI GPT-4o o Claude 3.5 Sonnet, permettendo una personalizzazione in base alle esigenze specifiche dei progetti.

Questa integrazione rappresenta un avanzamento notevole non solo nell'interfacciarsi con i vari strumenti di sviluppo, come Debug e Source Control, ma anche nell'ampliamento delle potenzialità di AI applicate al campo dell’ingegneria software.

Project Padawan: un’anticipazione del futuro degli agenti autonomi per gli sviluppatori

A guardare avanti, GitHub ha presentato anche un accenno a Project Padawan, un nuovo agente autonomo pensato per facilitare il lavoro degli sviluppatori. Questo sistema permetterà l'assegnazione diretta di problemi a Copilot, il quale, una volta completate le richieste, genererà pull request testate automaticamente, collaborando con i revisori per eventuali modifiche.

Project Padawan rappresenta dunque un'anteprima di quelli che saranno i futuri Software Engineer agents, progettati specificamente per supportare ingegneri del software in compiti mirati. Questi agenti, analizzando dati raccolti dai repository GitHub, avranno la capacità di generare codice, eseguire revisioni, ottimizzare le prestazioni e automatizzare test, rendendo i flussi di lavoro più fluidi e mirati.

L'introduzione di un agente autonomo che cloni repository in ambienti sicuri, esegua analisi, apporti modifiche e verifichi attraverso test pratici è un'innovazione che pochi anni fa sembrava improbabile, ma oggi è una realtà in fase di sviluppo.