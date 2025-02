Gemini Advanced introduce la memoria delle chat: aggiornamenti per un'interazione continua

Gemini Advanced sta compiendo un passo importante nel potenziamento delle interazioni tra utenti e sistema, offrendo ora la possibilità di ricordare conversazioni passate. Questo aggiornamento consente ai sottoscrittori di gestire in modo più efficace i loro progetti in corso, con la facoltà di riassumere discussioni precedenti e rendere più fluide le comunicazioni future. La novità si configura come un elemento distintivo nell’accresciuta funzionalità del sistema di intelligenza artificiale di Google, in continua evoluzione.

La nuova funzionalità di Gemini Advanced

Il recente aggiornamento di Gemini Advanced consente di rivedere e riferire su chat antecedenti, rendendo l'interazione più intuitiva. Secondo un post pubblicato sul blog ufficiale di Google, gli utenti non necessitano più di ricominciare da zero per ogni nuova conversazione. Invece, Gemini Advanced potrà sintetizzare i colloqui passati e costruire su di essi. Questo approccio facilita interazioni più pertinenti e mirate, grazie anche alla possibilità di indicare quando una risposta è basata su interazioni precedenti.

Durante una dimostrazione pubblicata nel post, viene mostrata una richiesta come “riassumi le nostre discussioni sul sistema solare”. Da quanto appare, Gemini Advanced riesce a fare delle assunzioni mentre non fa riferimento a tempi o date specifiche, rendendo chiaro che la funzionalità di memoria è in grado di fornire riassunti anche senza indicazioni temporali precise.

Controllo e gestione dei dati degli utenti

Un elemento cruciale di questo aggiornamento è il grado di controllo conferito agli utenti riguardo i propri dati. Gli utilizzatori di Gemini Advanced possono facilmente rivedere, cancellare o modificare le impostazioni di cronologia delle chat. Inoltre, esiste la possibilità di disattivare completamente questa funzionalità attraverso la sezione My Activity. Questo aspetto rassicura gli utenti sulla gestione della propria privacy, rendendo l'interazione con il sistema più sicura e trasparente.

Il nuovo sistema di memoria conferisce a Gemini Advanced un vantaggio competitivo rispetto a ChatGPT. Sebbene quest’ultimo disponga di una funzione di memoria in grado di ricordare alcuni dettagli nel tempo, non ha la stessa capacità di richiamare o riassumere conversazioni passate su richiesta dell’utente. Grazie a questa differente impostazione, Gemini Advanced emerge come un'alternativa più versatile e performante.

Disponibilità dell'aggiornamento e prospettive future

Attualmente, l'aggiornamento è in fase di distribuzione in lingua inglese per gli abbonati a Gemini Advanced attraverso il piano Google One AI Premium. È previsto, inoltre, l'arrivo di supporto per altre lingue e per i clienti di Google Workspace Business ed Enterprise nei prossimi mesi. Questo ampliamento delle funzionalità e delle lingue rappresenta un passo significativo nel rendere Gemini una parte fondamentale dell'ecosistema di intelligenza artificiale di Google, ponendo l'accento su un’interazione sempre più personalizzata e mirata.

Chiunque volesse condividere ulteriori informazioni o segnalazioni può contattare il team tramite email, avendo la possibilità di rimanere anonimo o di ricevere credito per le informazioni fornite. L'evoluzione di Gemini Advanced non è solo un aggiornamento tecnico: è un passo verso un'interazione più umana e significativa tra uomini e tecnologia.