Gboard si prepara a lanciare nuove funzionalità per la creazione di adesivi direttamente nell’app

Gboard, la popolare tastiera di Google, sta per ricevere un aggiornamento interessante che promette di semplificare ulteriormente la vita agli utenti, consentendo loro di creare adesivi direttamente all’interno dell’app senza dover accedere a Pixel Studio. Questa novità è stata anticipata da un’analisi del codice presente nell’ultima versione beta della tastiera, che suggerisce la possibilità di generare nuovi adesivi tramite foto o semplici comandi testuali.

Integrando Pixel Studio in Gboard

Nell’ottobre del 2024, Google ha introdotto l’integrazione di Pixel Studio all’interno di Gboard, fornendo agli utenti la possibilità di accedere a una serie di adesivi personalizzati direttamente dalla tastiera. Finora, gli utenti potevano utilizzare solo gli adesivi già creati in Pixel Studio, ma con l’aggiornamento in arrivo, sembra che ci saranno novità significative. Le nuove funzionalità permetteranno di creare adesivi senza lasciare l’interfaccia della tastiera, rendendo il processo più immediato e intuitivo.

Secondo i dettagli scovati nella beta di Gboard , gli utenti dovranno accedere a Pixel Studio per attivare la funzionalità di creazione degli adesivi. Questo passaggio sembra necessario per garantire una gestione centralizzata delle risorse grafiche. Una volta effettuato l’accesso, sarà possibile caricare una foto o semplicemente scrivere un testo per generare nuovi adesivi personalizzati, facilitando così la comunicazione visiva tra gli utenti.

Creazione e gestione degli adesivi con Gboard

La nuova implementazione offre diverse opzioni per la gestione degli adesivi. Non solo sarà possibile crearne di nuovi, ma gli utenti potranno anche eliminare adesivi esistenti e aggiungere nuove creazioni alla propria collezione. Sarà interessante osservare come questa funzionalità interagirà con le esigenze quotidiane degli utenti, rendendo l’esperienza di chat più vivace e diversificata.

Tuttavia, la creazione degli adesivi potrebbe presentare alcune limitazioni all’avvio. Ad esempio, il codice suggerisce che non tutte le tipologie di immagini saranno supportate inizialmente e potrebbe non essere disponibile per tutte le lingue. Un aspetto positivo è che l’aggiunta di immagini di esseri umani sia prevista in una fase successiva, ampliando ulteriormente le possibilità creative per gli utenti.

Sviluppi futuri e altre funzionalità in arrivo

Oltre alla creazione di adesivi, Google sembra essere al lavoro su altre funzionalità per Gboard. Recenti spunti indicano un potenziale generatore di meme basato sull’intelligenza artificiale, che potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti interagiscono e si esprimono attraverso i contenuti visivi. Sebbene queste nuove funzionalità non siano ancora disponibili per il pubblico, l’interesse e l’anticipazione tra gli utenti rimangono elevati.

L’innovazione continua di Google in questo settore mette in evidenza l’importanza della personalizzazione e della creatività nella comunicazione moderna. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti e notizie su quando queste nuove capacità saranno disponibili per tutti gli utenti di Gboard, promettendo così un’esperienza utente ancora più ricca e coinvolgente.