Galaxy Z Fold 7: Novità sulla Durata della Batteria e Ricarica

Il nuovo Galaxy Z Fold 7 di Samsung promette di apportare significative migliorie nella durata della batteria e nella velocità di ricarica, rispondendo così ad una delle critiche principali indirizzate ai suoi predecessori. I consulenti tecnologici e gli appassionati del settore sono ansiosi di scoprire se queste novità riusciranno a colmare il gap di prestazioni rispetto ai concorrenti.

Miglioramenti previsti nella durata della batteria

Il Galaxy Z Fold 6 ha mostrato un’autonomia di 5 ore e 33 minuti nei test di utilizzo, con risultati che oscillavano a seconda delle attività svolte. In particolare, si stima che la nuova generazione possa raggiungere autonomie notevolmente superiori. Le ultime indiscrezioni suggeriscono che il Galaxy Z Fold 7 potrebbe offrire fino a 12 ore e 42 minuti nella navigazione web, migliorando rispetto ai 9 ore e 22 minuti del modello precedente. Per quanto riguarda lo streaming video, le previsioni parlano di 7 ore e 1 minuto, rispetto alle 6 ore e 30 del Fold 5, e un potenziale per 10 ore e 30 minuti di gioco 3D, migliorando anche qui rispetto alle 9 ore e 27 del modello attuale.

Questo incremento nell’autonomia è legato in parte all’implementazione della nuova Snapdragon 8 Elite, che promette un’efficienza energetica superiore. Si preannuncia quindi un sostanziale potenziamento delle performance della batteria, rendendo la macchina più competitiva rispetto a dispositivi rivali come l’OPPO Find N5 e il Huawei Mate XT Ultimate Design, che presentano batterie di capacità superiore.

Ricarica: Velocità e compatibilità

In merito alla ricarica, la situazione appare un po’ meno promettente. Il Galaxy Z Fold 7 continuerà a montare una batteria da 4.400 mAh, cifra che non ha subito variazioni rispetto ai modelli precedenti. Per quanto concerne la velocità di ricarica, è previsto che rimanga ferma a 25W per la ricarica via cavo, 15W per quella wireless e 4.5W per la ricarica inversa. Queste specifiche, già viste nel Fold 6, potrebbero deludere gli utenti in cerca di soluzioni più rapide, considerando che alcuni smartphone concorrenti offrono velocità di ricarica fino a 100W.

Con un caricatore da 25W, si stima che il Galaxy Z Fold 7 riesca a raggiungere quasi il 50% di carica in 30 minuti e il 100% in 75-85 minuti, un risultato che, sebbene rispettabile, potrebbe non essere sufficiente per chi è abituato a ricariche fulminee. La ricarica wireless, inoltre, non eccelle, con solo il 13% di carica in 30 minuti e fino a 3 ore e 19 per una ricarica completa, posizionando il dispositivo tra i meno performanti in questo ambito.

Ricarica inversa e compatibilità dei caricatori

Il Galaxy Z Fold 7 supporterà la ricarica inversa, nota come Wireless PowerShare, permettendo di ricaricare accessori più piccoli, come i Galaxy Buds o un Galaxy Watch, posizionandoli sul retro del telefono. La potenza di uscita dovrebbe rimanere limitata a 4.5W, che, sebbene utile, non offre una soluzione robusta per caricare dispositivi più esigenti.

Per la ricarica tramite cavo, il dispositivo utilizzerà uno standard USB Power Delivery con cavo USB-C, consentendo l’uso di caricatori di terze parti di alta qualità come quelli di Anker e Ugreen senza compromettere le prestazioni. È importante notare che Samsung non fornisce sempre un caricatore nella confezione del dispositivo, pertanto chi acquista il modello potrebbe dover considerare l’acquisto separato di un caricabatterie compatibile.