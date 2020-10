Quali sono i migliori gadget per la produttività aziendale attualmente in commercio?

Chi lavora in un qualunque tipo di azienda, sa bene come PC desktop o i migliori laptop siano strumenti ormai essenziali per ogni tipologia di compito. Al di là dei software in grado di facilitare notevolmente il lavoro, i computer permettono di lavorare da remoto (il cosiddetto smart working) e di mantenersi contemporaneamente a stretto contatto con colleghi e superiori. Ovviamente, per aumentare la produttività, è possibile arricchire questi dispositivi con ulteriori accessori specifici.

Se un computer è, già di base uno strumento molto utile, con alcuni accorgimenti è possibile ampliarne a dismisura le capacità, direzionando le stesse proprio verso l’ambito specifico per cui intendiamo utilizzarlo. Ciò, ovviamente, è possibile attraverso periferiche di vario tipo.

I gadget per la produttività aziendale variano a seconda del contesto di utilizzo

Gli accessori per la produttività sono difficili da inquadrare in una serie di periferiche specifiche. Esiste un gran numero di oggetti acquistabili, alcuni economici, altri meno.

Risulta sempre comunque importante rimanere focalizzati sulla produttività. Qualunque tipo di prodotto si vada ad aggiungere al computer infatti, deve rendere più rapido e confortevole il lavoro che si svolge con lo stesso. Solo in questo modo la qualità del lavoro ne guadagna e dunque l’accessorio in questione risulta realmente funzionale.

Ogni azienda ha, ovviamente, il suo target di mercato specifico, così come i suoi obiettivi, le sue strategie ed eventuali esigenze lavorative. Tutte però, in un modo o nell’altro, utilizzano strumenti digitali per il proprio lavoro. Scopriamo quindi quali sono gli accessori utili per questo scopo.

I migliori gadget per i professionisti delle aziende

Scendiamo dunque nello specifico, offrendo una panoramica su 5 gadget per la produttività aziendale che vanno a coprire una vasta area lavorativa.

diskAshur PRO2 2 TB

Qualunque tipo di azienda vede nella sicurezza dei propri dati una priorità pressoché assoluta. Ecco perché strumenti come diskAshur PRO2 2 TB possono risultare essenziali in qualunque tipo di impresa.

Non si tratta di un semplice hard disk esterno da 2 TB, ma di uno storage dati che include un tastierino alfanumerico con il quale impostare l’accesso ai dati in esso contenuti con codice PIN impostabile tra le 7 e le 15 cifre. Tutto ciò per proteggere dati con la tecnologia della crittografia, utilizzata anche in ambito militare.

diskAshur PRO2 2 TB è compatibile con la tecnologia USB 3.1 e permette dunque una protezione di dati a prova di malintenzionati. Se vi basta un qualcosa di più semplice date un occhio alla nostra selezione dei migliori hard disk esterni.

Logitech Telecomando Wireless R700 EWR2

Le presentazioni sono, nel corso delle riunioni, un elemento importantissimo. Perché dunque non utilizzare un gadget per la produttività aziendale utilissimo come il telecomando Logitech Wireless R700 EWR? Attraverso questo strumento è possibile, in maniera professionale e disinvolta, interagire con delle presentazioni molto utili, per esempio, per promuovere un prodotto e un progetto.

Il dispositivo in questione è un telecomando con interfaccia USB, 5 tasti funzionali e un puntatore laser rosso integrato. Attraverso la periferica è possibile far scorrere le slide delle presentazioni in maniera semplice ed efficace, mentre con il puntatore è possibile indicare porzioni precise della diapositiva.

Chi ha a che fare spesso con presentazioni, non dovrebbe rinunciare a un accessorio così interessante!

Doppio microfono Moreslan

Sempre in ottica riunioni o conferenze, anche il sistema con doppio microfono Moreslan può risultare molto utile

Si tratta di un’apparecchiatura professionale, non un di un semplice amplificatore vocale. In tal senso, questo dispositivo deve essere collegato a delle apposite casse. Una volta fatto ciò però, è possibile gestire in maniera ottimale l’acustica di una sala presentazioni o qualunque location simile. Il tutto con un audio chiaro e senza distorsioni di sorta.

I microfoni UHF in dotazione hanno una una capacità anti-interferenza più forte rispetto ai classici microfoni VHF. Questi sono alimentati da 2 batterie AA che consentendo a chi parla di avere una libertà totale di movimento sul palco. Tali batterie, sono in grado di garantire fino a 30 ore di autonomia: non vi è dunque pericolo di vedere troncata la propria presentazione.

Il corpo del dispositivo è dotato di un cavo audio da 6,35 mm attraverso cui è possibile collegare lo stesso a smartphone, computer, televisori, lettori DVD, altoparlanti e amplificatori vari. Di fatto, si tratta di un prodotto ideale sia per riunioni al chiuso che per attività simili all’aperto.

Sennheiser MB 660 Wireless ANC Headset

La produttività aziendale non può prescindere dalla qualità e dall’eleganza, pur mantenendo sempre una reale utilità.

Ecco quindi le cuffie Sennheiser MB 660 Wireless ANC Headset, ideali per i luoghi affollati quali possono essere gli uffici, sia per rilassarsi con l’ascolto della propria musica preferita e concentrarsi sul lavoro. Allo stesso tempo, questa soluzione si rivela ideale anche per effettuare chiamate Skype o videoconferenze. Il tutto rimanendo isolati dai rumori esterni . La soluzione proposta da Sennheiser Funziona comodamente in modalità Bluetooth, offrendo una qualità audio davvero eccellente.

Altre specifiche tecniche degne di nota sono la risposta in frequenza del microfono (150 – 6800 hz) oltre alla presenza di tre mini microfoni digitali in grado di mantenere la chiarezza della voce anche se intorno sono presenti numerosi fattori di disturbo.

Moleskine Smart Writing Set

Innovazione e tradizione, tecnologia senza abbandonare le care vecchie efficaci abitudini: ecco come potremmo sintetizzare l’agenda Moleskine Smart Writing Set.

Questo strumento permette la digitalizzazione in tempo reale di quanto scritto a mano, sia che si tratti di testo che di disegni o grafici. Grazie alla particolare Pen+ e al Paper Tablet è possibile scrivere in maniera tradizionale su qualsiasi foglio e poi vedere riprodotto automaticamente quanto scritto. Ovviamente poi, a digitalizzazione avvenuta, è possibile stampare, modificare e condividere il contenuto liberamente. Moleskine Smart Writing Set è una soluzione comoda non solo in ambito aziendale, ma anche per studenti.

La possibilità di sincronizzare i dati con dispositivi Android e iOS, con la possibilità di interagire con Evernote e Google Drive, rende questo dispositivo ancora più appetibile.

