6 funzionalità nascoste dell’app Messaggi su iOS 17

Con l’ultimo aggiornamento iOS 17, Apple ha introdotto una lunga serie di miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda Messaggi, un’app che oggi offre agli utenti un numero molto interessante di funzionalità innovative. Sebbene molte di queste saltino subito all’occhio, ci sono alcune funzionalità nascoste che potrebbero essere sfuggite anche ai più appassionati di dispositivi Apple. Se in passato Apple si era concentrata principalmente sull’implementazione di nuove feature, oggi il focus si sposta totalmente sull’esperienza utente. Queste novità mirano infatti a rendere l’esperienza con iPhone ancora più comoda e positiva. Dopo aver visto come creare i nuovi poster di contatto, diamo un’occhiata alle sei migliori funzionalità nascoste dell’app Messaggi su iOS 17.

1. Scorri automaticamente fino al punto in cui ti eri interrotto nel messaggio

Una delle più interessanti funzionalità nascoste dell’app Messaggi su iOS 17 riguarda le chat di gruppo e consiste nel pulsante “recupera“. Questa feature ti consente di riportare rapidamente la conversazione al punto in cui l’avevi lasciata, in modo da non perderti neanche un messaggio. Si tratta di una funzionalità che può tornare particolarmente utile per chi fa parte di chat di gruppo molto numerose, nelle quali è facile perdersi tra le centinaia di notifiche. Inoltre, nei momenti in cui sei stato lontano dal telefono per un po’ o hai semplicemente ignorato il flusso incessante di messaggi nel gruppo, potrai ripartire a leggere esattamente da dove eri rimasto. Come funziona questa feature? Semplicemente, quando ci sono più messaggi non letti nel gruppo di quanti ne puoi visualizzare contemporaneamente sullo schermo, comparirà una freccia nell’angolo in alto a destra che ti consentirà di passare direttamente all’ultimo messaggio letto. Questo facilita la gestione delle conversazioni di gruppo, permettendoti di accedere rapidamente ai contenuti più rilevanti.

2. Scorri per rispondere

Un’altra delle più interessanti funzionalità nascoste dell’app Messaggi su iOS 17 riguarda la modalità di risposta ai messaggi in entrata. Infatti, oggi rispondere agli amici è molto più semplice: come in tante altre app di messaggistica istantanea, oggi è possibile scorrere il messaggio verso destra per rispondere in modo semplice e veloce, senza tenere premuto alcun tasto.

3. Puoi sapere sempre dove sono i tuoi amici

Inoltre, le posizioni condivise dai tuoi amici tramite l’app Dov’è saranno ora integrate nell’app Messaggi. Accanto al nome e all’immagine di un contatto nella parte superiore di ogni conversazione, verrà visualizzata la loro posizione. Sebbene questa informazione includa solo la città e lo Stato, si tratta comunque di un ottimo modo per dare un rapido sguardo alla posizione dei tuoi amici quando comunichi con loro. Per ottenere invece informazioni più approfondite sui tuoi contatti potrai toccare il nome della persona con cui stai parlando e accedere alla sua scheda personale, dove troverai più dettagli riguardo alla posizione geografica, inclusa una mappa e con tanto di indicazioni stradali.

4. Crea il tuo adesivo da una foto

Un’altra incredibile novità che spicca tra le funzionalità nascoste dell’app Messaggi su iOS 17 riguarda gli adesivi. Oggi, i meme sono parte integrante delle comunicazioni, sia tra i giovanissimi che tra gli adulti. Per questo motivo, il nuovo sistema operativo di iPhone consente di creare dei bellissimi adesivi direttamente dalla tua libreria di foto.

L’aggiornamento della funzionalità di Ricerca visiva in iOS 16 consentiva di rimuovere i soggetti dagli sfondi delle foto. iOS 17 rende questa feature ancora più avanzata, consentendoti di creare divertenti adesivi da condividere in modo semplice e veloce direttamente dall’app Messaggi. Inoltre, se utilizzi le Live Photos sul tuo iPhone, queste si trasformeranno automaticamente in adesivi animati simili a GIF.

Ecco come puoi creare adesivi fotografici su iOS 17:

Apri una conversazione su Messaggi .

. Tocca l’icona più ( + ) accanto al campo di testo.

) accanto al campo di testo. Seleziona “ Adesivi ” dall’elenco delle opzioni.

” dall’elenco delle opzioni. Nella sezione degli adesivi, clicca sulla prima icona che appare come un adesivo vuoto.

Tocca “ Nuovo adesivo ” per selezionare una foto dalla tua galleria.

” per selezionare una foto dalla tua galleria. Messaggi ritaglierà automaticamente l’oggetto dalla foto, creando un adesivo pronto per essere inviato ai tuoi contatti.

Questa funzionalità ti consente di personalizzare ulteriormente le tue conversazioni su Messaggi aggiungendo adesivi creati da te con le tue immagini preferite.

5. I messaggi audio ora vengono trascritti automaticamente

Se invii spesso note vocali ai tuoi amici, sarai contento di sapere che ora saranno sempre disponibili le trascrizioni automatiche di ogni messaggio vocale inviato o ricevuto. Potrebbe essere necessario attendere una manciata di secondi dopo la ricezione del messaggio audio, in seguito ai quali il testo completo verrà visualizzato nello stesso riquadro del messaggio.

Sebbene la precisione potrebbe non essere sempre impeccabile, questa funzione di trascrizione svolge comunque un ottimo lavoro e ti offre un modo comodo per leggere i messaggi audio quando non hai la possibilità di ascoltarli.

6. Effettua il check-in per avvisare gli amici quando arrivi

Quest’ultima feature rientra tra le migliori funzionalità nascoste dell’app Messaggi su iOS 17 e riguarda la sicurezza. Check In è una nuovissima feature dell’app Messagemche consente di far sapere ai tuoi contatti quando arrivi a casa o quando raggiungi la tua destinazione. Si tratta di una funzionalità molto utile per tutti gli sbadati che dimenticano costantemente di tranquillizzare amici e genitori.

Per impostare un check-in, tocca l’icona (+) all’interno di una conversazione nell’app Messaggi e seleziona “Check-in“. Qui, potrai configurare il tuo check-in in modo da inviare una notifica in automatico basata sulla tua posizione o su un orario predefinito.

Se opti per un check-in basato sull’orario, riceverai un promemoria dopo il periodo di tempo da te impostato che ti ricorderà di informare la persona che hai raggiunto la tua destinazione.

Avrai 15 minuti per rispondere a questa notifica; in caso contrario, il destinatario riceverà un avviso. Apple ti offre anche un maggiore controllo sulla condivisione dei dati relativi alla tua posizione e su chi può accedervi.