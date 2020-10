Ecco qual è la differenza tra Google TV e Android TV

Google TV è la piattaforma che l’azienda americana ha approntato per la smart TV e per i dispositivi set-top box. Sei un po’ confuso, vero? Ti stai chiedendo: ma Google non aveva già una piattaforma TV chiamata Android TV? E l’app Google TV? E’ evidente che siamo in un vero e proprio loop di nomi ridondanti ma che fanno riferimento a servizi molto diversi tra loro! Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.

La differenza tra Android TV e Google Tv

Prima di tutto, Google TV è ancora da considerarsi Android TV. Il modo più semplice per pensare a Google TV è immaginare Android TV con un “nuovo look”. Concettualmente, Google TV è simile agli overlay della One UI di Samsung. Un telefono Samsung Galaxy con One UI, come Note 20 Ultra, esegue una versione di Android personalizzata. Allo stesso modo, i dispositivi con Google TV sono ancora in grado di eseguire Android TV in quanto sono basati su di essa. La differenza è che One UI è un’esclusiva per i dispositivi Samsung, mentre Google TV funzionerà su dispositivi Android TV di tutte le case produttrici.

L’ultima versione di ciò che conosciamo come “Android TV” è basata su Android 9, mentre Google TV è basata su Android 10. L’aggiornamento da Android TV a Google TV non è molto diverso dall’aggiornamento da Android 8 ad Android 9.

Nome a parte, il più grande cambiamento fra Android e Google TV è la schermata Home. Google ha completamente rinnovato l’esperienza della schermata principale basandosi sui consigli. I film e i programmi TV vengono estratti dai servizi di streaming a cui ti iscrivi. E non è finita qui: ad essere stato rinnovato è anche l’intero processo di configurazione di un nuovo dispositivo. Invece di avvenire sulla TV stessa, la configurazione ora avviene tramite l’app Google Home. Durante il processo di configurazione, Google ti chiede di scegliere i tuoi servizi di streaming in modo da poter personalizzare i consigli della schermata Home.

Un altro componente chiave della schermata Home di Google TV è la “Watchlist”: puoi infatti aggiungere film e programmi TV alla tua lista di titoli dalla Ricerca Google sul tuo telefono, tablet o computer. Questi contenuti saranno quindi facilmente accessibili direttamente dalla schermata Home di Google TV. I tuoi film e programmi tv saranno disponibili anche nell’app Google TV. Esatto! Esiste anche un’app Google TV. L’applicazione Google Play Movies & TV è stata rinominata Google TV. Accedendo a questa applicazione sul tuo smartphone, puoi ancora noleggiare e acquistare film e programmi TV oltre a poter accedere i tuoi servizi di streaming e Watchlist. Puoi cercare qualsiasi cosa e Google TV ti dirà dove lo puoi guardare!

Come avrai intuito, Google TV è ancora Android TV. Superficialmente può sembrare che offra servizi molto diversi ma, in fondo, è sempre la stessa cosa. L’unica reale modifica che potrai riscontrare in Google TV è la schermata Home che è stata notevolmente rinnovata.

