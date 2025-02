DeX: La funzione poco sfruttata del Samsung Galaxy S25 che potrebbe rivoluzionare il mercato

La presentazione del Samsung Galaxy S25 ha suscitato molte discussioni, non solo per le sue specifiche tecniche, ma anche per alcuni aspetti che potrebbero limitare il suo appeal sul mercato. Nonostante critiche su hardware meno competitivo e un S Pen ridotto, emerge una funzionalità che potrebbe realmente distinguerlo: DeX. Esploriamo insieme in che modo questa modalità desktop, introdotta nel 2018 con il Galaxy S9, possa rappresentare un punto di svolta per gli utenti.

Che cos'è DeX?

A livello pratico, Samsung DeX consente agli utenti di utilizzare il proprio smartphone o tablet come un vero e proprio computer desktop, semplicemente collegandolo a un monitor o TV tramite HDMI. Questa funzione attiva una modalità desktop dedicata, trasformando l’esperienza da quella di un dispositivo mobile a quella di un ambiente lavorativo più simile a quello di un PC.

L’obiettivo di DeX è di rendere il lavoro più portatile e accessibile, eliminando il bisogno di un laptop ingombrante. Tutti i file e le informazioni sono centralizzati nel dispositivo mobile, semplificando l'accesso ai dati e promuovendo una maggiore efficienza. Tuttavia, la vera sfida risiede nella praticità d'uso: in molte situazioni, per sfruttare al meglio questa funzione, è necessario un tastiera fisica poiché l'uso esclusivo del touchscreen può risultare scomodo.

I vantaggi di usare DeX

Recentemente mi sono trovato in una situazione complicata quando il mio computer portatile ha deciso di escludermi da tutti i miei sistemi di lavoro. Fortunatamente, il mio smartphone e il mio tablet avevano ancora accesso. La vera difficoltà, però, era settare un ambiente lavorativo funzionale. Nessuno dei due dispositivi, spartani di contesto, si prestava bene a un uso intensivo.

Collegando entrambi i dispositivi a un monitor, si otterrebbe la possibilità di utilizzare la tastiera e il mouse, ma alla fine sarei rimasto comunque con due schermi speculari. Ciò non consente di sfruttare al meglio lo spazio di lavoro e, soprattutto nel caso dello smartphone, la visualizzazione su uno schermo grande non aumenta realmente la produttività, poiché l'interfaccia rimane limitata a un sistema basato sul touch.

Se avessi avuto accesso a un sistema DeX su un altro dispositivo, il mio rientro nel lavoro sarebbe stato molto più semplice. Con una configurazione pensata per il desktop, il controllo attraverso mouse e tastiera sarebbe stato decisamente più fluido e naturale.

Perché DeX non è più diffuso?

Uno degli ostacoli alla diffusione di DeX è l’interesse commerciale dietro le quinte. Offrire una funzione così potente all'interno di uno smartphone può minacciare le vendite di altri dispositivi, come tablet e laptop, anch'essi proposti da Samsung. Perché rendere DeX così performante, quando vendere un Galaxy Book o un Galaxy Tab S9 Ultra appare più redditizio?

Situazioni analoghe si riscontrano anche in casa Apple, dove non esiste un MacBook touchscreen. Gli utenti, per utilizzare un'interfaccia touch su uno schermo più grande, sono costretti a comprare un iPad. Questo modello di business premia la segmentazione del mercato, dove diversi dispositivi sono necessari per diverse funzioni.

La speranza per DeX

L'evidente disinteresse da parte di Samsung nel promuovere e sviluppare ulteriormente la funzione DeX sincera per molti l’amaro in bocca. Si tratta indubbiamente di una caratteristica che permette al Galaxy S25 e ai suoi predecessori di emergere in un mercato saturo di smartphone, eppure sembra essere trattata come una semplice tradizione aziendale. Se non si intraprendono misure concrete per valorizzare questa tecnologia, rischia di sparire insieme ad altre funzioni periferiche. La domanda da porsi ora è: quando Samsung deciderà di rivedere seriamente il valore di DeX in un mondo sempre più orientato verso il mobile?