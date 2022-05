Cos’è un display Liquid Retina XDR?

Il display Liquid Retina XDR di Apple è la tecnologia che si trova sugli ultimi modelli di iPad e Mac, costituendo la più alta gamma di LCD della società di Cupertino.

Il display Liquid Retina XDR è infatti l’evoluzione degli attuali Liquid Retina di Apple ed è un LCD che utilizza la tecnologia IPS (in-plane switching): il moniker “Retina” si riferisce all’alta densità di pixel che rende praticamente impossibile identificare i singoli pixel a distanze operative normali.

Ciò che differisce nei nuovi modelli XDR è il metodo di illuminazione. Mentre un display Liquid Retina standard utilizza un pannello di LED che rimane acceso indipendentemente dal contenuto visualizzato sullo schermo, la variante XDR utilizza molti LED più piccoli che sono regolati individualmente.

Questa particolarità consente al display Liquid Retina XDR di raggiungere un migliore rapporto di contrasto rispetto al suo predecessore. Il display XDR può inoltre diventare più luminoso dei vecchi modelli, garantendo una presentazione video HDR (high dynamic range) più rilevante. Spegnendo gruppi di LED, i colori scuri e i neri appaiono altresì più profondi aumentando il rapporto di contrasto percepito.

Insomma, da quanto sopra i più esperti avranno compreso che il display Liquid Retina XDR è essenzialmente il marchio Apple per ciò che molti chiamano tecnologia mini LED: display che hanno un rapporto di contrasto e una luminosità di picco migliori rispetto ai vecchi LCD retroilluminati e edge-lit, ma sono costruiti sulla stessa tecnologia fondamentale.

Si tratta piuttosto di una tecnologia in netto contrasto con l’OLED, che utilizza composti organici per generare luce senza bisogno di retroilluminazione. Ci sono alcuni casi d’uso interessanti per entrambe le tecnologie: l’OLED è per esempio ancora suscettibile al burn-in e non raggiunge gli stessi livelli di luminosità dei pannelli LCD comparabili.

Al contrario, un pannello LCD può presentare ghosting (un bagliore visibile intorno al bordo di una zona LED dimmerabile) e un rapporto di contrasto inferiore all’OLED, pur essendo immune al burn-in e pur essendo molto più luminoso per gli ambienti di visualizzazione pieni di luce. La versione di Apple di OLED è conosciuta come Super Retina (XDR) e si trova sui modelli iOS e iPadOS di fascia alta.