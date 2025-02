Confronto tra Samsung Galaxy S25 e Galaxy S25+: quale smartphone scegliere nel 2025?

Il 2025 si apre con un'attenzione crescente per i nuovi flagship della Samsung, il Galaxy S25 e il Galaxy S25+. Questi dispositivi, pur presentando molte somiglianze, offrono alcune differenze sostanziali che potrebbero influenzare la decisione di acquisto degli utenti. In questo articolo, esamineremo le specifiche, le caratteristiche e le prestazioni di questi due modelli per aiutarti a scegliere quello più adatto alle tue esigenze.

Dimensioni e costruzione: S25 contro S25+

Nel mondo degli smartphone, le dimensioni possono svolgere un ruolo cruciale nella scelta del dispositivo. Il Galaxy S25 si presenta come un'opzione compatta, con un corpo di 146.9 x 70.5 x 7.2 mm e un peso di soli 162 grammi, formando un perfetto equilibrio per chi cerca un telefono maneggevole. D'altro canto, il Galaxy S25+, più grande, misura 158.4 x 75.8 x 7.3 mm ed è leggermente più pesante, pesando 190 grammi. Questa differenza di dimensione implica anche schermi diversi, con il S25 che offre un display da 6.2 pollici e il S25+ un impressionante schermo da 6.7 pollici.

Entrambi i modelli, tuttavia, presentano una costruzione di alta qualità, con un design a "sandwich di vetro" che utilizza il Gorilla Glass Victus 2 su entrambi i lati e una cornice in alluminio Armor. Questo garantisce una resistenza notevole agli urti e un aspetto premium. Un comune punto di forza è l'impermeabilità, con un rating IP68 che consente di resistere a immersioni in acqua dolce per un massimo di 30 minuti a una profondità di 1.5 metri.

Display: confronto tra S25 e S25+

Sebbene entrambi i dispositivi siano dotati di tecnologie di visualizzazione avanzate, le differenze non mancano. Sia il Galaxy S25 che il S25+ presentano display LTPO AMOLED con un refresh rate dinamico di 120Hz, che migliora sia la fluidità delle animazioni che l'efficienza energetica. Tuttavia, la risoluzione è un fattore differente: mentre il S25 ha una risoluzione di 1080 x 2340 pixel , il S25+ si spinge oltre con una risoluzione di 1440 x 3120 pixel .

Questa differenza di risoluzione si traduce in una maggiore densità di pixel sul S25+, raggiungendo 513 ppi, rispetto ai 416 ppi del S25. Nonostante ciò, in un utilizzo quotidiano, già a uno sguardo attento, la differenza di qualità tra i due schermi potrebbe non essere immediatamente percepibile. Entrambi i modelli offrono un'eccellente luminosità, con certificazione HDR10+, per garantire una visione ottimale in vari ambienti di luce.

Autonomia e ricarica: la potenza in campo

Analizzando l’autonomia, il Galaxy S25 è dotato di una batteria da 4.000 mAh, mentre il Galaxy S25+ offre un pacco batteria più generoso di 4.900 mAh, posizionandosi quasi in linea con il modello Ultra della serie. Ciò si traduce in una durata della batteria notevolmente migliore per il modello Plus, il quale, grazie a una maggiore capacità, riesce a supportare un utilizzo più prolungato senza necessità di ricarica.

Per quanto riguarda la ricarica, la differenza è evidente: il S25 supporta una ricarica di 25W, mentre il S25+ arriva fino a 45W. Questo significa che il S25+ può ricaricarsi più rapidamente, consentendo di ottenere più dell’ottanta per cento di carica in appena 30 minuti, rendendolo ideale per chi ha necessità di cariche veloci.

Audio: il confronto degli altoparlanti

Entrambi i modelli offrono un'esperienza sonora simile, con un sistema audio ibrido che combina un altoparlante frontale amplificato a uno speaker inferiore. Nonostante questa configurazione possa generare alcune imperfezioni nell'uscita audio, la Samsung ha effettuato un ottimo lavoro nella regolazione del suono. Entrambi i telefoni sono dotati di Dolby Atmos, con diversi preset per ottimizzare l'esperienza in base all'uso. Tuttavia, il Galaxy S25+ si distingue per avere un audio leggermente più potente, grazie alla maggiore dimensione interna che permette una migliore acustica.

Prestazioni: la potenza sotto il cofano

Sia il Galaxy S25 che il S25+ montano lo stesso processore Snapdragon 8 Elite, offrendo prestazioni di alto livello senza differenze significative. Le configurazioni di base sono anch'esse simili; entrambi i modelli partono con 12GB di RAM. Tuttavia, entriamo nei dettagli dello spazio di archiviazione: il S25 ha una capacità di partenza di 128GB, mentre il S25+ inizia da 256GB, senza possibilità di espansione tramite schede. Una caratteristica esclusiva del S25+ è il supporto per la tecnologia Ultra Wideband , che consente applicazioni avanzate come il tracciamento GPS di alta precisione.

Fotocamera: qualità delle immagini a confronto

Quando si tratta di fotocamere, il Galaxy S25 e S25+ non si discostano molto tra loro, condividendo la stessa configurazione hardware. Entrambi presentano una fotocamera principale da 50MP e un teleobiettivo da 10MP, supportati da un obiettivo ultra-grandangolare da 12MP. Nonostante l'assenza di alcune caratteristiche avanzate presenti nei modelli Ultra, entrambi offrono prestazioni soddisfacenti, con buone capacità fotografiche sia in condizioni di luce diurna che in notturna.

Le immagini risultano dettagliate e con ottima gamma dinamica, sebbene sotto alcune condizioni di illuminazione meno favorevoli si riscontrino scene meno definite. Sebbene entrambe le modalità notturne offrano prestazioni discrete, il S25+ si comporta leggermente meglio grazie alla sua maggiore capacità di gestione del rumore e dei dettagli in condizioni di scarsa luminosità.

In sintesi, il Galaxy S25 e il S25+ offrono una gamma di specifiche simili ma differenze chiave che potrebbero influenzare la scelta finale. Sia per chi cerca compattezza che per chi preferisce un dispositivo più ampio, ciascun modello ha punti di forza da considerare. Valutando attentamente i diversi aspetti tecnici, gli utenti possono orientarsi verso la scelta più adatta alle proprie necessità.