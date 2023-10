Come usare il doppio tap di Apple Watch 9 su tutti gli Apple Watch

Durante la presentazione degli Apple Watch 9, Apple ha dato grande rilievo alla nuova funzionalità Doppio Tap che permette di controllare varie funzionalità tramite i gesti ed i movimenti delle dita. Questo nuovo tocco con la dita che permette di controllare Apple Watch 9 non è però un’esclusiva dei nuovi modelli, vediamo come usare il Doppio Tap su tutti i modelli di Apple Watch.

Videoguida: Doppio Tap sui vecchi Apple Watch

Cos’è il Doppio Tap di Apple Watch 9

A bordo di Apple Watch 9 troviamo il nuovo processore S9 che riesce, grazie ad una CPU dual-core da 5,6 miliardi di transistor (il 60% in più rispetto al SiP S8) e al nuovo Neural Engine a quattro core per raddoppiare la velocità di machine learning, ad essere più veloce e intuitivo nella rilevazione dei movimenti delle dita, come il gesto del doppio pizzico.

Con il migliore riconoscimento dei gesti diventa più facile usare Apple Watch quando si hanno le mani occupate ed è difficile interagire con lo schermo. Grazie al doppio tap fatto unendo pollici ed indice è possibile eseguire una grande serie di funzioni come rispondere ad una chiamata, fermare un timer, avviare e stoppare la musica e molto altro. Grazie al doppio tap è quindi più facile usare Apple Watch senza dover interagire con esso.

Come usare questa funzione sui vecchi Apple Watch

Questa funzionalità del doppio tap è stata presentata come una novità di Apple Watch 9 perché il processore S9 ed i nuovi sensori lo rendono molto più preciso ed affidabile dei modelli precedenti nella rilevazione di questa tipologia di gesti e movimenti.

Le funzionalità delle gesture con le dita sono di fatto utilizzabili anche con i vecchi modelli di smartwartch, da Apple Watch 4 e modelli successivi, anche se non sempre sono precisissimi e affidabili al 100%. Per usare i gesti di dita e mano per controllare il nostro Apple Watch è sufficiente abilitarli nel menu delle impostazioni, seguendo questi passaggi:

Apri le Impostazioni Clicca su Accessibilità Ora su Assistive Touch ed assicurati che sia attivo Tappa su Gesti ed attiva il relativo pulsanbte Da qui puoi selezionare vedere quali sono le gesture utilizzabili con il tuo Apple Watch: il singolo pizzico ricopre la funzione avanti, con il doppio pizzico torni indietro, chiudendo la mano confermi e chiudendo la mano due volte apri il menu delle azioni.

Con questa funzione attiva, toccando due volte i polpastrelli di indice e pollice il tuo Apple Watch simulerà la pressione dell’elemento a schermo evidenziato dal riquadro blu. Naturalmente è poi possibile attivare tutta un’altra serie di funzionalità che ci permettono una navigazione completa all’interno dei vari menu e che ci permettono quindi di usare lo smartwatch di Apple senza toccare il display.

Conclusioni

Nonostante quindi Watch serie 9 risulti più preciso e veloce nella rilevazione di questi movimenti, possiamo usare cgesti, tap e doppi pizzichi anche sui vecchi modelli senza particolari difficoltà.