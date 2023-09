Apple Watch Series 9 è ufficiale: tutto sul nuovo prodotto

I protagonisti dell’evento Wonderlust che si è tenuto ieri all’Apple Park sono stati ovviamente gli iPhone 15, vale a dire l’iPhone 15 ‘standard’, l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Pro Max. Tuttavia durante l’atteso appuntamento la Mela ha avuto modo di presentare ufficialmente anche altri prodotti, tra cui il Watch Series 9.

Proprio come suggerivano le voci, dal punto di vista del design non ci sono miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente. Apple ha invece introdotto alcuni aggiornamenti di rilievo in termini di potenza di elaborazione e velocità.

Tutto merito del nuovo chip S9, che ha una GPU più veloce del 30% rispetto alla Serie 8 e consente di godere di animazioni molto più fluide. C’è anche un nuovo motore neurale a quattro core a bordo del dispositivo, capace di elaborare le attività di apprendimento automatico fino a due volte più velocemente: in questo modo le richieste Siri possono essere completamente gestite sul dispositivo, rendendole sostanzialmente più veloci da elaborare.

Un altro vantaggio del chipset S9 è che viene fornito con un nuovo spostamento della banda ultralarga che rende ancora più semplice trovare il proprio iPhone: la Serie 9, infatti, fornisce l’esatta distanza e direzione del telefono, anche se si trova in un’altra stanza. Quando si è molto vicini l’orologio vibrerà ed emetterà un segnale acustico.

Poi c’è il gesto del doppio tocco, che consente agli utenti di interagire con l’Apple Watch Series 9 con una sola mano. Toccando due volte il pollice e l’indice è possibile rispondere e terminare le chiamate, riprodurre e mettere in pausa la musica, posticipare una sveglia e tanto altro ancora.

L’Apple Watch Series 9 è dotato di un display che ha il doppio della luminosità massima della Series 8, arrivando fino a 2000 nit. Ma non è tutto, poiché il display può anche attenuarsi fino a 1 nit di luminosità, in modo che l’orologio non crei problemi al risveglio o in situazioni particolari (come ad esempio al cinema o in luoghi pubblici).

L’Apple Watch Series 9 sarà disponibile con custodie in alluminio Pink, Starlight, Silver, Midnight e ProductRED. Sono disponibili anche opzioni in acciaio inossidabile in oro, argento e grafite. Per quanto riguarda i prezzi, il nuovo dispositivo di Apple viene messo in vendita a 459 euro nella variante solo GPS da 41 mm, mentre si sale a 579 euro per il modello GPS + Cellular. Per il modello con 45 mm solo GPS si parte da 489 euro; si sale a 609 euro per la variante GPS + Cellular.