Come trasmettere lo schermo del telefono sul computer: guida completa per Android e iPhone

Scoprire come mostrare il contenuto del proprio smartphone sul computer può rivelarsi un’operazione molto utile. Che si tratti di condividere foto e video dei propri viaggi o di gestire notifiche e applicazioni da un dispositivo più grande, le modalità sono diverse. In questo articolo vedremo i passaggi necessari per trasmettere lo schermo del proprio telefono, sia esso un dispositivo Android o iPhone, sul PC. Ci addentreremo nelle varie opzioni, che spaziano dall’uso di cavi a soluzioni senza fili. Preparati a scoprire quanti modi hai per rendere il tuo smartphone parte della tua esperienza su computer!

Trasmettere lo schermo del telefono sul computer con cavo

Per chi preferisce un approccio diretto, collegare il telefono al computer tramite cavo è un’opzione praticabile. Tuttavia, è importante notare che questo metodo permette solo di visualizzare i contenuti e non consente di utilizzare tastiera o mouse per la navigazione. Prima di procedere, assicurati di avere i cavi giusti.

Se possiedi un dispositivo Android, verifica che abbia un’uscita video e in caso di un modello più recente con porta USB-C, un semplice cavo da USB-C a HDMI sarà sufficiente. Questi cavi si trovano a prezzi contenuti. Se il tuo smartphone è dotato di una porta microUSB, dovrai invece procurarti un adattatore MHL o SlimPort.

Per gli utenti iPhone, il discorso è un po’ diverso. Occorre un adattatore da Lightning a HDMI, o un cavo USB-C a HDMI per modelli recenti. Inoltre, per visualizzare il segnale sul computer, è necessario utilizzare una scheda di acquisizione video. Questi dispositivi si collegano tramite USB e permettono di visualizzare il segnale HDMI sul computer.

Una volta che i dispositivi sono collegati, dovrai aprire un apposito programma sul computer per visualizzare il contenuto del telefono. Ad esempio, per gli utenti Mac che utilizzano iPhone, QuickTime è un’opzione pre-installata. Aprendo QuickTime, potrai selezionare “Nuova registrazione filmato” e vedere immediatamente lo schermo del tuo iPhone.

Utilizzare OBS Studio per il mirroring e la registrazione

Se preferisci un software più versatile, OBS Studio rappresenta una scelta ideale. Questo programma, gratuito e disponibile su diverse piattaforme, permette di catturare video e trasmettere lo schermo del telefono sul computer. Prima di tutto, sarà necessario scaricare OBS Studio dal sito ufficiale, un processo veloce e semplice.

Per installarlo, gli utenti Windows dovranno eseguire il file scaricato e seguire le istruzioni a schermo, mentre gli utenti Mac dovranno trascinare l’icona nella cartella Applicazioni. Una volta installato, avvia OBS Studio e prepara i cavi dal telefono al computer, assicurandoti di selezionare la sorgente corretta nelle impostazioni del software. Con un paio di clic puoi ottimizzare la visualizzazione, scegliendo se mostrare a video intero o in una finestra, consentendo una flessibilità nel modo in cui desideri visualizzare il contenuto.

Se l’immagine non appare immediatamente, prova a scollegare e ricollegare il cavo per assicurarti che tutto sia connesso correttamente.

Trasmettere lo schermo senza cavi: collegamento al telefono e AirPlay

Se non vuoi utilizzare cavi, le funzionalità di integrazione di Windows e macOS possono rivelarsi utili. Da Android a Windows puoi sfruttare la funzione “Collegamento al telefono”. Dopo aver attivato il Bluetooth su entrambi i dispositivi e connesse alla stessa rete Wi-Fi, basta aprire l’app “Collegamento al telefono” sul computer e seguire le istruzioni per sincronizzarlo.

Per gli altri dispositivi Android, la funzione “Schermo wireless” di Windows potrebbe essere l’alternativa. Potrai attivarla dalle impostazioni del computer e seguire i passaggi necessari per connettere lo smartphone.

Nel caso di iPhone e Mac, AirPlay offre un modo semplice per trasmettere il display. È necessario assicurarsi che il Mac sia compatibile e aggiornato, quindi attivare la ricezione di AirPlay. Con pochi tocchi sull’iPhone, lo schermo verrà duplicato sul Mac, anche se l’interazione diretta tramite tastiera e mouse resta limitata.

Applicazioni di terze parti per il mirroring

Se i metodi descritti non soddisfano le tue esigenze, diverse app di terze parti possono fornire denaro aggiuntivo. Scrcpy, ad esempio, è un’app open source per Android che permette il mirroring e il controllo del telefono sul computer. È necessario attivare le opzioni sviluppatore sul dispositivo e la modalità USB debug.

TeamViewer, disponibile sia per Android che iOS, è un’altra opzione valida per la visualizzazione dello schermo su PC. Consente l’interazione e il controllo per i dispositivi Android, mentre per iPhone offre solo la visualizzazione.

Altre app come Vysor e AirDroid Cast offrono ulteriori soluzioni per il mirroring, con diverse funzionalità a seconda delle versioni. Se desideri condividere il tuo schermo con qualità e funzionalità superiori, potresti considerare l’abbonamento alle varianti Pro di questi servizi.

In ogni caso, con le opzioni offerte e le relative applicazioni, condividere il tuo smartphone sul computer diventa un’operazione semplice e versatile.