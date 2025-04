Come trasferire dati tra telefoni Android: la guida completa per un cambio semplice

In un mondo sempre più digitale, cambiare telefono è diventato un’operazione comune, ma spesso anche un po’ complessa. Molti si preoccupano di come trasferire i propri dati essenziali, come foto, musica e messaggi, da un dispositivo all’altro. Fortunatamente, Android e iOS offrono funzionalità intuitive che semplificano notevolmente questo processo. In questo articolo esploreremo i passaggi necessari per trasferire dati da un telefono all’altro, sia utilizzando un cavo USB che attraverso Wi-Fi.

Trasferire dati da Android ad Android

Quando si tratta di passare da un telefono Android a un altro, ci sono diverse modalità disponibili per garantire che tu possa portare con te tutto ciò di cui hai bisogno. A seconda delle tue necessità, potrai optare per un trasferimento completo durante la configurazione iniziale oppure gestire solo le informazioni selezionate. Per questa spiegazione, utilizziamo un Google Pixel con sistema operativo Android 15; le opzioni potrebbero leggermente variare a seconda del dispositivo in uso.

Come trasferire tutti i dati durante la configurazione

Se hai appena acquistato un nuovo telefono Android e desideri trasferire tutti i dati dal vecchio dispositivo, ci sono alcuni passaggi fondamentali da seguire. Prima di iniziare, controlla che entrambe le apparecchiature siano cariche e che il vecchio telefono sia connesso a una rete Wi-Fi.

La prima cosa da fare è eseguire un backup del vecchio dispositivo, per cui dovrai sbloccarlo e navigare nelle Impostazioni. Scorrendo verso il basso, troverai la sezione “Sistema” e potrai accedere alla voce “Backup”. Dopo aver selezionato il tuo account Google, attiva l’opzione “Backup di Google One” per salvare applicazioni e relativi dati, contatti, cronologia delle chiamate e messaggi. Se desideri includere le tue foto e video, non dimenticare di abilitare il backup di Google Foto. Ricorda che senza un abbonamento Google One hai a disposizione solo 15 GB di spazio. Infine, se desideri trasferire anche le chat di WhatsApp, assicurati di attivare il backup di quest’app.

Una volta terminato il backup, puoi proseguire con il trasferimento dei dati. Accendi il nuovo dispositivo e segui le istruzioni, iniziando col toccare “Inizia” per selezionare la lingua e collegare una SIM al telefono. Quando arriverai alla fase di trasferimento dati, puoi scegliere tra due modalità: tramite cavo USB o Wi-Fi.

Se decidi di procedere con il cavo, collega i dispositivi e tocca su “Avanti”. Se opti per il wireless, segui le istruzioni per la connessione. Quando ti viene chiesto se provieni da un telefono Android, seleziona l’opzione appropriata sul vecchio dispositivo, accedi al tuo account Google e avvia il processo di copia selezionando i dati che vuoi trasferire.

Trasferire dati senza il vecchio telefono

Qualora non disponessi più del vecchio telefono, il trasferimento dei dati potrà avvenire solo tramite backup. Accendi il nuovo telefono come al solito, seleziona “Inizia”, inserisci la SIM e scegli la lingua. Quando il sistema ti chiederà se desideri copiare app e dati, premi “Avanti” e poi “Non posso usare il vecchio dispositivo?”.

Da qui, accedi con il tuo account Google utilizzato precedentemente per il backup. Una volta effettuato l’accesso, potrai scegliere i dati da ripristinare e semplicemente toccare “Ripristina” per completare l’operazione.

Hai un telefono Samsung?

Se sei in possesso di un dispositivo Samsung, ci sono procedure specifiche pensate per facilitare ulteriormente il trasferimento dei tuoi dati. Samsung offre un’applicazione chiamata Smart Switch, che ti aiuterà a trasferire facilmente contenuti da altri smartphone Android o anche da iPhone. Questa app rende il processo ancora più semplice, permettendo diverse opzioni di trasferimento e supportando anche il trasferimento di dati da altre piattaforme.

Utilizzando Smart Switch, si possono trasferire contatti, messaggi, gallerie di foto, applicazioni e altro ancora in modo rapido e intuitivo. Sarà sufficiente seguire le istruzioni sullo schermo e il gioco è fatto. La tecnologia ha fatto passi da gigante, semplificando notevolmente la vita di chi cambia smartphone, e oggi è possibile concentrarsi su ciò che conta veramente: godere del proprio nuovo dispositivo!