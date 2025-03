Come silenziare qualcuno su Instagram

Essere su un social network non vuol dire per forza di cosa subire in modo passivo tutti i contenuti pubblicati dagli altri utenti.

Se frequenti Instagram e qualcuno che segui posta contenuti che non vuoi vedere, oltre a smettere di seguire tale persona puoi agire anche “silenziandolo”. In questo modo, pur continuando a seguire il profilo, non vedrai post e storie dello stesso.

In questo articolo ti spiegheremo come silenziare un profilo Instagram. Se invece intendi nascondere il tuo profilo, ti consigliamo di dare uno sguardo a questo articolo.

Cosa succede quando silenzi qualcuno su Instagram?

Silenziare qualcuno su Instagram significa che rimarrai comunque suo follower e lui continuerà a seguirti, ma le tue interazioni saranno ridotte al minimo. Fortunatamente, Instagram non notificaagli utenti che li hai silenziati.

Considera che, silenziando un utente, oltre a non vedere più storie, post e note, non riceverai più notifiche per messaggi e chiamate. Non solo: un profilo silenziato può comunque vedere i contenuti che pubblichi e potrà inviarti messaggi e chiamarti comunque.

Escludi le notifiche audio dai feed

Se ti capita di imbatterti nel post di quella persona nel tuo feed, puoi disattivarlo direttamente da lì, sia tramite app mobile che da browser del tuo PC.

Se sei su telefono, avvia l’app di Instagram e tocca l’avatar sul post della persona nel tuo feed. Tocca Segui – Disattiva l’audio nel menu a comparsa. Scegli se vuoi disattivare l’audio dei suoi post, storie o note toccando i pulsanti appropriati.

Un altro modo per disattivare le notifiche audio di qualcuno su Instagram è trovare l’account della persona e disattivarlo da lì.

Per questo, apri l’app di Instagram, tocca Cerca (l’icona della lente di ingrandimento) nel menu in basso e inserisci il nome e seleziona la voce specifica nei risultati di ricerca. Ora vai su Segui – Disattiva l’audio nel menu a comparsa. Anche in questo caso puoi scegliere cosa disattivare e cosa no.

Disattiva messaggi e chiamate di Instagram

Se non vuoi ricevere notifiche quando una persona specifica ti invia un messaggio o ti chiama su Instagram, puoi agire in modo specifico anche su questi aspetti.

Per fare ciò:

Apri l’app di Instagram e tocca Messaggi (l’icona della chat) nell’angolo in alto a destra dello schermo;

(l’icona della chat) nell’angolo in alto a destra dello schermo; Seleziona la chat che desideri silenziare;

che desideri silenziare; Ora, tocca il nome utente nella finestra della chat e seleziona Disattiva.

Puoi anche disattivare i messaggi temporaneamente, selezionando Disattiva messaggi e impostando il tempo di silenziamento. Volendo puoi fare la stessa cosa scegliendo Disattiva chiamate.

Una volta deciso che decidi di ricevere le notifiche audio della persona, riattivare le stesse è facile come disattivarla.

Apri l’app di Instagram e trova l’account che hai disattivato. Tocca Segui – Disattiva. Disattiva gli interruttori per i suoi post, storie o note per riattivarli.

Disattivare l’audio della storia di Instagram di qualcuno

Se vuoi semplicemente disattivare l’audio delle storie di qualcuno sulla piattaforma, apri il tuo account.

Tocca e tieni premuta l’immagine del profilo dell’account di destinazione nella sezione delle storie sul tuo feed. Scegli Disattiva – Disattiva storie o Disattiva storie e post.

Scopri se qualcuno ti ha silenziato su Instagram

Proviamo a invertire le parti: come puoi capire se qualcuno ti ha silenziato?

Instagram non ti notificherà quando qualcuno prende questo tipo di iniziativa, il che significa che non c’è un modo diretto per scoprirlo. In ogni caso, vi sono alcuni chiari indizi:

La persona interagiva in precedenza con i tuoi post e le tue storie con una certa costanza, ma all’improvviso ha smesso;

in precedenza con i tuoi post e le tue storie con una certa costanza, ma all’improvviso ha smesso; Il suo nome non appare più quando vedi le persone che hanno visualizzato le tue storie;

che hanno visualizzato le tue storie; Non risponde alle tue chiamate o ai tuoi messaggi, anche se vedi che è online.

Inoltre c’è un piccolo trucco che puoi usare per scoprire se qualcuno ti ha silenziato. Aggiungilo alla tua lista Amici stretti e rimuovi tutti gli altri presenti. Quindi, pubblica un paio di storie in momenti diversi della giornata.

Dopo alcune ore, controlla se la persona ne ha visualizzata qualcuna: continua a controllare finché tutte le storie non saranno scadute. Se nessuna delle storie che hai pubblicato ottiene una risposta dalla persona, allora molto probabilmente ti ha silenziato, soprattutto se hai notato gli altri segnali menzionati sopra.

Tuttavia, c’è anche la possibilità che non sia più così attiva su Instagram come prima. È meglio provare questo trucco più di una volta se vuoi avere la totale certezza.

Scegli con chi interagire su Instagram

Se passi tanto tempo sui social, ti troverai spesso ad avere a che fare con amici, colleghi o altre persone che non hanno un comportamento piacevole. Silenziare i loro profili e un modo elegante per evitare post, storie, note e altri contenuti fastidiosi.

Questo approccio è molto sottile e, molto probabilmente, i profili silenziati non scopriranno mai cosa hai fatto. Mantenere la privacy sui social network è un compito molto difficile ma, con un po’ di attenzioni, puoi comunque limitare le esperienze spiacevoli.

Infine considera anche che, di recente, Instagram ha introdotto un nuovo modo per nascondere i contenuti indesiderati.