Nascondere il tuo account Instagram: tutti i metodi

Vuoi nascondere il tuo account Instagram e proteggere la tua privacy da occhi indiscreti? Sei nel posto giusto!

Negli ultimi anni, Instagram è diventato uno dei social network più popolari al mondo, con milioni di utenti che condividono foto, video e storie della propria vita quotidiana.

Tuttavia, con la crescente esposizione dei dati personali online, la privacy è diventata una preoccupazione sempre più rilevante per molti utenti. Non tutti desiderano che i propri contenuti siano accessibili a chiunque su Internet.

Di default, le immagini che condividi sul tuo profilo Instagram possono essere viste praticamente da chiunque abbia un account sulla piattaforma. Tuttavia, se preferisci restringere la cerchia di persone che hanno accesso ai tuoi contenuti, ci sono diversi accorgimenti che puoi adottare per nascondere il tuo account Instagram e impedire ai tuoi contatti e ad altre persone di trovarti.

Nascondere il tuo account Instagram: perché farlo?

Ci sono infatti diversi motivi per cui potresti voler nascondere il tuo account Instagram.

In primo luogo, la sicurezza personale è una delle ragioni principali. Limitando chi può vedere il tuo profilo, puoi evitare che persone sconosciute o indesiderate abbiano accesso a informazioni personali e immagini che potrebbero essere utilizzate in modo improprio.

In secondo luogo, mantenere una separazione tra vita privata e vita professionale è essenziale per molti. Ad esempio, insegnanti, medici o professionisti che lavorano in ambiti sensibili potrebbero voler evitare che colleghi o clienti vedano dettagli della propria vita privata.

Infine, si tratta di un ottimo modo per evitare spam e molestie. Gli account pubblici possono essere facilmente bersaglio di spammer o troll che possono inviare messaggi indesiderati o commenti offensivi. Limitare l’accesso al profilo è infatti il modo migliore per evitare di entrare in contatto con i pericoli della rete.

Quindi, se sei preoccupato per la tua privacy su Instagram, continua a leggere! Scopriremo insieme vari metodi per nascondere il tuo account, impedendo ad altre persone di trovarti e mantenendo al sicuro le tue informazioni personali.

Come nascondere il tuo account Instagram da occhi indesiderati

Rimuovi il tuo account Facebook da Instagram

Per facilitare la condivisione, Instagram consente di collegare il tuo account Facebook all'app (e viceversa). Se desideri evitare che le persone ti trovino su Instagram, ti consigliamo di interrompere il collegamento tra i due account. Quando i due account sono collegati, entrambe le app hanno accesso alle liste di amici dell'altra. Quindi, ogni volta che un tuo amico di Facebook crea un account su Instagram, il tuo profilo apparirà come suggerimento di amicizia. Per evitare questo, procedi come segue per rimuovere il collegamento con Facebook:

Apri l'app di Instagram sul tuo dispositivo Android. Tocca la tua icona profilo in basso a destra. Vai al menu hamburger situato nell'angolo in alto a destra del tuo profilo e seleziona "Impostazioni" dal menu che appare. Scorri verso il basso e tocca "Centro account" in fondo. Tocca "Account" sotto la sezione "Impostazioni account". Premi il pulsante "Rimuovi" accanto al nome del tuo account Facebook. Instagram ti chiederà di confermare se desideri "disabilitare le esperienze connesse per il tuo account." Tocca il pulsante blu "Continua". Conferma la tua scelta premendo il pulsante "Rimuovi" nella schermata successiva.

Questa operazione può essere svolta anche da PC:

Sulla tua pagina feed, clicca sull'icona del profilo nell'angolo in alto a destra dello schermo Seleziona "Impostazioni" Scorri verso il basso e clicca sull'opzione "Centro account" a sinistra. Seleziona "Account" a sinistra e poi clicca sul tuo account Facebook. Premi il pulsante "Rimuovi" accanto al tuo account Facebook.

Una volta scollegato l'account Facebook, non rischierai più di apparire come suggerimento di amicizia ai tuoi amici che si iscrivono a Instagram.

Imposta la privacy su “privato”

Impostare il tuo account come privato è uno dei modi più semplici per rendere il tuo profilo meno visibile. Anche se qualcuno ti trova, non sarà in grado di vedere i tuoi post a meno che tu non gli conceda espressamente il permesso.

Su smartphone, attiva la modalità privacy andando su " Impostazioni > Privacy ". Poi seleziona l'opzione " Account privato ".

". Poi seleziona l'opzione " ". Su PC, vai su "Impostazioni > Privacy e sicurezza" e seleziona l'opzione "Account privato".

In questo modo, gli altri utenti potranno ancora trovarti ma non avranno accesso ai tuoi contenuti.

Rimuovi il tuo numero di telefono dall’account Instagram

Rimuovere il tuo numero di telefono dall’account Instagram è un altro ottimo modo per nascondere il tuo account ed evitare che altri utenti ti trovino. Ricorda però che rimuovere il numero di telefono non ti darà accesso alla comoda funzionalità di autenticazione a due fattori. Inoltre, avrai bisogno di avere un indirizzo email verificato collegato all’account affinché questo funzioni, poiché Instagram richiede che ci sia almeno un metodo per contattarti in caso di emergenza.

Puoi disabilitare l'autenticazione a due fattori andando su "Impostazioni > Sicurezza > Autenticazione a due fattori" e disattivandola da lì.

Per rimuovere il tuo numero di telefono potrai invece seguire questi semplici passaggi:

Tocca l'icona del profilo e seleziona "Modifica profilo". Scorri verso il basso fino a "Impostazioni informazioni personali". Elimina il tuo numero di telefono dal campo dedicato.

Su PC, segui invece questi passaggi:

Clicca sul pulsante "Modifica profilo" accanto al tuo nome profilo Instagram. Scorri verso il basso e assicurati che la sezione "Numero di telefono" rimanga vuota.

Una volta rimosso il numero di telefono, le persone che hanno salvato il tuo numero sul loro cellulare non saranno in grado di trovarti quando attivano "Connetti contatti".

Disattiva la sincronizzazione dei contatti

Photo by Claudio Schwarz on Unsplash

Probabilmente hai utilizzato questa opzione quando hai configurato per la prima volta il tuo account Instagram. Tuttavia, se desideri rimanere nascosto, dovrai disattivarla. Ecco come fare:

Vai su "Impostazioni > Account" sul tuo dispositivo. Seleziona l'opzione "Sincronizzazione dei contatti". Disattiva "Connetti contatti".

Non comparire tra i suggerimenti

La persona da cui stai cercando di nasconderti può facilmente trovarti se segue un account simile al tuo. Per evitare che ciò accada, vai su Instagram sul tuo browser desktop (non potrai disattivare questa opzione dal tuo telefono o tablet) e segui questi passaggi

Vai al tuo profilo Instagram su PC e premi il pulsante "Modifica profilo". Scorri fino in fondo, dove vedrai una casella che puoi deselezionare per impedire che il tuo account appaia in qualsiasi risultato di account simili. Clicca sul pulsante blu "Invia".

Nascondi il tuo Stato

Se desideri ancora più privacy, disattivare il tuo stato online è un altro ottimo modo per nascondere ulteriormente il tuo account. Per nascondere il tuo stato online agli altri su Instagram per mobile:

Vai su "Impostazioni > Privacy". Tocca "Stato attività". Disattiva il pulsante "Mostra stato attività". Se il pulsante è blu, significa che è attivo, e se è grigio, è disattivato.

Puoi fare lo stesso da PC:

Vai su "Impostazioni -> Privacy e sicurezza" Deseleziona la casella accanto a "Mostra stato attività" a destra.

Blocca gli account da cui non vuoi essere trovato

Vuoi essere assolutamente certo che qualcuno non possa trovarti in alcun modo? Se conosci i loro username puoi bloccare i loro account. Ecco come fare:

Su mobile, naviga semplicemente al loro profilo e tocca il menu a tre punti nell'angolo del display. Apparirà un menu pop-up dalla parte inferiore del display. Seleziona "Blocca".

Ecco come fare da PC:

Trova i tre punti accanto al nome utente Instagram e seleziona "Blocca" dalla finestra pop-up.

Disattiva temporaneamente il tuo Account

L'unico modo per essere sicuri al 100% che qualcuno non ti trovi, è quello di disattivare il tuo account. Trattandosi di una mossa molto drastica, che andrebbe a eliminare tutti i contenuti postati sul tuo profilo, puoi anche decidere di disattivarlo temporaneamente. In questo modo, quando vorrai tornare, troverai tutto come l’avevi lasciato.

Ciò significa che le tue foto, i tuoi like e i tuoi commenti saranno nascosti fino a quando non deciderai di accedere nuovamente all'app. Questa operazione può essere svolta solamente una volta alla settimana.

Per disattivare il tuo account devi usare Instagram su un PC o accedere al tuo account tramite un browser mobile. Ecco come fare:

Vai al tuo profilo e premi il pulsante "Modifica profilo". Clicca sull'opzione "Disattiva temporaneamente il mio account" in fondo. Seleziona un motivo per cui stai disattivando il tuo profilo e digita nuovamente la tua password. Clicca su "Disattiva temporaneamente il tuo account" e poi su "Sì" per confermare la tua scelta.

Seguendo questi passaggi, puoi rendere il tuo account Instagram molto più difficile da trovare per le persone indesiderate, proteggendo così meglio la tua privacy sulla piattaforma.

Nel caso in cui fossi infastidito da una o più persone, puoi anche provare a inviare una segnalazione a Instagram.