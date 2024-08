Come scegliere un powerbank: guida all'acquisto

Ecco una guida all'acquisto per imparare a orientarsi tra i migliori powerbank in commercio e per scegloere il migliore per proprie esigenze. Ma prima facciamo un passo indietro. Il powerbank è una vera e propria batteria portatile ricaricabile tramite un cavetto USB che può essere collegata a un computer o ad un normale caricabatterie.

Al giorno d’oggi, il powerbank è un accessorio fondamentale per chi possiede un dispositivo dotato di batteria. Sebbene con l’avanzare della tecnologia i dispositivi mobili come smartphone e tablet siano sempre più avanzati sotto tutti i punti di vista, purtroppo al momento non si può dire lo stesso delle batterie in commercio.

Anche i telefoni più avanzati, pur offrendo agli utenti tantissime diverse funzioni sempre aggiornate, costringono chi li utilizza a ricaricarli con una certa frequenza.

La maggior parte degli smartphone di ultima generazione garantisce un’autonomia di molte ore, ma il rischio di ritrovarsi col telefono scarico a fine giornata è sempre dietro l’angolo.

Essendo al giorno d’oggi i dispositivi di comunicazione estremamente importanti e fondamentali per svolgere alcune attività quotidiane e lavorative, il powerbank rappresenta la soluzione perfetta per questo problema, proprio perché consente a chiunque di ricaricare il proprio telefono o tablet in qualsiasi momento.

Nel 2023 sono sempre di più le persone a decidere di acquistare una batteria portatile da tenere sempre a portata di mano e in grado di ricaricare qualsiasi dispositivo mobile in modo molto veloce.

In quest’articolo spiegheremo come scegliere i migliori powerbank in base alle proprie esigenze e quali sono i migliori modelli presenti sul mercato.

Perché è importante avere un powerbank nel 2023?

Come già accennato, il powerbank rappresenta un aiuto fondamentale per chiunque sia in possesso di un dispositivo mobile dotato di batteria.

Sebbene al giorno d’oggi esistano tanti escamotage per ottimizzare il consumo della batteria, per esempio eliminare applicazioni che consumano molta energia o attivare il risparmio energetico, il rischio di ritrovarsi col telefono scarico è sempre presente.

Soprattutto chi lavora fuori casa e non sempre ha a disposizione una presa di corrente troverà nel powerbank un vero e proprio alleato in grado di garantire maggiore autonomia alla batteria del proprio telefono.

Migliori powerbank: come scegliere il più adatto alle proprie esigenze

Essendo il powerbank uno strumento così importante e così richiesto dall’utenza, al giorno d’oggi il mercato propone tantissimi diversi modelli che si distinguono l’uno dall’altro per marca, caratteristiche, potenza della batteria e prezzo. Ecci perché orientarsi tra i migliori powerbank potrebbe risultare difficile, soprattutto se non si conoscono le caratteristiche di questi dispositivi.

Alcuni dei prodotti disponibili in commercio sono infatti molto basic e in grado di soddisfare le esigenze di chi ha bisogno di ricaricare il proprio dispositivo saltuariamente.

Altri sono invece molto più professionali, offrono ricariche più veloci e consentono di collegare più dispositivi alla volta. Negli ultimi anni sono addirittura state inventate alcune batterie portatili wireless, che non necessitano quindi di un cavetto di alimentazione per ricaricare lo smartphone.

Alcuni modelli di powerbank senza fili sono addirittura magnetici: basterà applicarli al dorso del dispositivo e guardare il livello della batteria che sale.

Tra le tecnologie più all’avanguardia troviamo i powerbank Quick Charge, AiPower e wireless.

La tecnologia Quick Charge, di cui i migliori powerbank sono quasi sempre dotati, è ciò che consente a un powerbank di ricaricare un dispositivo nella maniera più veloce possibile. Si tratta di un sistema messo a punto da Qualcomm, un’azienda specializzata nella produzione di accessori per dispositivi mobili.

AiPower è stata invece sviluppata da Aukey e consente alla batteria esterna di “capire” esattamente quanta energia richiede la ricarica completa di un device. Questa tecnologia consente di risparmiare energia che altrimenti verrebbe sprecata, e che l’utente potrà utilizzare per una ricarica successiva.

In ogni caso, il primo parametro da verificare al momento dell’acquisto di una nuova batteria esterna è quello della capacità.

Come già detto, molte persone desiderano acquistare un power bank da tenere sempre a portata di mano per avere la certezza di non rimanere mai col telefono scarico in situazioni di bisogno. In questo caso sarebbe sufficiente acquistare un modello con una potenza media.

Per questa categoria di utenti, esistono anche alcuni modelli compatti e tascabili, perfetti da tenere sempre in tasca e da utilizzare al momento del bisogno. Generamente questo tipo di prodotto, avendo delle dimensioni molto ridotte, presenta un’autonomia leggermente minore.

Chi invece utilizza molto i propri dispositivi mobili per lavoro e si ritrova più volte al giorno a dover cercare una presa di corrente avrà bisogno di un powerbank che offre qualche funzione in più.

In questo caso, la scelta migliore sarebbe orientarsi verso un modello con una buona capacità, dotato magari della tecnologia Quick Charge e che consenta di collegare più dispositivi insieme.

