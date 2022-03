7 cose interessanti che puoi fare con il tuo vecchio iPad

Sei da poco passato all’ultimo modello di iPad e ora non sai proprio cosa fare di quello vecchio? Beh, sicuramente potresti venderlo: i tablet riescono a mantenere il loro valore nel corso del tempo. Ma che fare se hai voglia di tenerlo a casa e vuoi utilizzarlo in un altro modo?

La buona notizia è che puoi usare il tuo vecchio iPad per una serie di cose molto, molto interessanti. Ti abbiamo incuriosito? Continua a leggere questa guida: ti sveleremo 7 cose che puoi fare con il tuo vecchio iPad!

Usa l’iPad per controllare i dispositivi smart in casa

La casa domotica è l’ultima frontiera della tecnologia. E allora, perché non usare il touchscreen del tuo iPad per controllare i dispositivi intelligenti della tua casa?

Farlo è davvero molto semplice! Ricorda, infatti, che l’app Apple Home è in grado comunicare con una serie di dispositivi domestici intelligenti. Un esempio? Luci, campanelli, TV, termosifoni, condizionatori d’aria, impianti stereo, di sicurezza e molto altro ancora. Puoi controllare tutto ciò usando un’unica app, con un semplice click ed in modo immediato.

Per farlo, non devi far altro che configurare sul tuo vecchio iPad tutti i dispositivi smart che possiedi in casa. Una volta effettuata questa semplice operazione, non devi far altro che installare il tuo iPad su una parete di casa tua ed iniziare a visualizzare e a controllare tutti i tuoi dispositivi domestici. In questo modo, potrai accedere velocemente ai tuoi smart device e potrai controllare la tua casa domotica con un unico click.

Usa il vecchio iPad come secondo monitor

Quanto sarebbe bello poter utilizzare il tuo vecchio iPad come secondo monitor! Di schermi in casa non ne abbiamo mai abbastanza, vero? Ebbene, sappi che puoi trasformare l’iPad in monitor in maniera molto semplice.

Puoi farlo in due modi diversi. In particolare, se possiedi anche un laptop o un computer desktop Mac, puoi scaricare l’app nativa Sidecar che ti aiuterà ad utilizzare il tuo vecchio iPad come secondo monitor.

Se invece il tuo computer ha un sistema operativo Windows, puoi utilizzare Luna Display che è dotato di un piccolo dongle USB-C in grado di trasformare il tuo vecchio iPad in un secondo monitor display wireless.

Usa il tuo vecchio iPad come telecomando

Usare l’iPad come telecomando è molto semplice: se utilizzi iTunes o hai una Apple TV, puoi sfruttare l’app iTunes Remote integrata. Se invece non usi nessuna di queste piattaforme, puoi installare sull’iPad un’app per telecomando come, ad esempio, Android tv.

Regala il tuo vecchio iPad ad un bambino

L’iPad può essere un ottimo strumento di apprendimento o di gioco per i bambini. Del resto, le app educative e i giochi divertenti sono uno dei modi migliori per far familiarizzare i più piccoli con la tecnologia. Dando a tuo figlio il tuo vecchio iPad non solo gli permetterai di divertirsi ma gli insegnerai anche a “prendersi cura” di un dispositivo tecnologico. Ovviamente, tuo figlio deve essere già abbastanza grande da riuscire a capire questo tipo di responsabilità: dovrai regolarti tu, in base al grado di maturità del tuo bambino.

Trasforma l’iPad in una cornice digitale per foto e video

Usare il tuo vecchio iPad per visualizzare clip video o le tue foto preferite è davvero molto semplice. Non devi far altro che metterlo in bella mostra nel tuo soggiorno usando un supporto per iPad oppure un supporto adesivo.

Se preferisci appenderlo al muro, ti consigliamo invece di optare per un supporto per iPad da parete.

Una volta appeso, devi scegliere il tipo di alimentazione. Se sistemi il tablet accanto ad un computer, puoi attaccarlo facilmente usando la porta USB posizionata sul retro dell’iPad. Se invece è un po’ distante, puoi sempre usare una prolunga USB.

Se invece non puoi utilizzare un pc, allora dovrai necessariamente utilizzare un caricatore da muro USB.

Usa il vecchio tablet come ricettario

Se hai la passione per la cucina e non sai come utilizzare il tuo vecchio iPad, potresti trasformarlo in ricettario. Portatile e versatile, puoi usare il tablet per leggere le tue ricette preferite. E se pensi che il vecchio iPad sia poco robusto e che potresti rischiare di romperlo, puoi migliorare le sue possibilità di sopravvivenza acquistando una custodia robusta.

Per rendere il tuo nuovo ricettario ancora più completo, ti consigliamo anche di usare una protezione per lo schermo antiriflesso. In questo modo, ridurrai nettamente la possibilità di causare danni all’iPad ed andrai a migliorare la visibilità del display.

Usalo nella tua auto

Installare il vecchio iPad nella tua auto può essere una buona idea, soprattutto se ami connetterti al tuo hotspot personale. Ma anche se non disponi di una connessione Wi-Fi, puoi utilizzarlo per intrattenere i passeggeri che siedono sui sedili posteriori. Molto utile soprattutto se hai bambini ed ami fare lunghi viaggio in auto, il tuo iPad ti aiuterà a creare un sistema di intrattenimento perfetto per i tuoi figli. Ti basterà semplicemente acquistare un supporto per fissare il tablet al poggiatesta del sedile anteriore ed il gioco è fatto!

Ricicla il tuo vecchio iPad!

Visto quante cose puoi ancora fare con il tuo vecchio iPad? Il riciclo è sempre un’ottima idea! Non chiudere il tablet che non usi più in un cassetto ma dagli una nuova vita utilizzandolo come ricettario, come strumento educativo oppure come sistema di intrattenimento in auto.

Fonte Makeuseof