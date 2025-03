Come risolvere l’errore “Impossibile eseguire questa app nel tuo PC” su Windows: ecco le soluzioni

Molti utenti di Windows possono imbattersi nel messaggio di errore “Impossibile eseguire questa app nel tuo PC” quando tentano di avviare un’applicazione. Questo problema può derivare da differenti cause, come la compatibilità del software con il sistema operativo, impostazioni di sicurezza non ottimali o file di sistema danneggiati. Di seguito, vengono analizzate le possibili soluzioni per affrontare questo inconveniente.

Motivi principali dell’errore

Uno dei motivi più comuni per cui compare l’errore riguarda la compatibilità dell’applicazione. Quando un programma è progettato per un’architettura diversa , può non funzionare su un sistema operativo che non supporta quella specifica architettura. In particolare, i software scritti per architetture x86-64 non funzioneranno sui sistemi 32 bit, così come le applicazioni ARM non saranno compatibili con le versioni x86-64 o x86 di Windows. Durante l’uso di un’applicazione non compatibile, gli utenti riceveranno sempre il messaggio “Impossibile eseguire questa app nel tuo PC”.

Un’altra possibile causa di questo problema risiede in errori degli sviluppatori software. Spesso, le pagine di download delle applicazioni possono contenere versioni errate per diversi sistemi. Ad esempio, a marzo 2025, la pagina per il download di Google Chrome ha proposto la versione ARM64 agli utenti con sistemi x86-64. Per risolvere questo tipo di problema, gli utenti possono ricercare versioni offline compatibili. Nel caso specifico di Chrome, si può visitare il sito per il download del “Standalone installer,” prestando attenzione all’indirizzo URL.

Identificare l’architettura di un file eseguibile

Per comprendere con quale architettura è sviluppato un file eseguibile, è possibile utilizzare strumenti gratuiti come Sigcheck di Sysinternals, parte integrante dell’ecosistema Microsoft. Questo programma è di facile utilizzo: basta estrarre l’archivio e posizionarlo in una directory, come ad esempio C:\sigcheck. Successivamente, l’utente deve eseguire il comando sigcheck64 -a nomefile.exe per ottenere informazioni precise sull’architettura del file.

Il feedback del tool mostrerà se il file è progettato per ARM64 , il che spiega l’impossibilità di eseguirlo su una macchina con Windows x86-64. È fondamentale anche controllare il tipo di sistema operativo in uso: per questo, basta premere la combinazione di tasti Windows+Pausa e consultare la voce “Tipo sistema” nella finestra delle informazioni di sistema.

Emulazione di applicazioni ARM su x86-64

Se si desidera eseguire un software progettato per architettura ARM su un sistema x86-64, è possibile utilizzare programmi di emulazione come QEMU . Questo emulatore consente di eseguire software destinato a piattaforme diverse rispetto all’hardware nativo dell’utente. Con QEMU, è possibile creare un ambiente ARM su un sistema x86-64, permettendo l’esecuzione di software per dispositivi ARM.

Dopo aver installato QEMU, è necessario trovare o configurare un’immagine ARM, come una distribuzione Linux per ARM, attivare l’emulazione sull’hardware x86-64 e avviare le applicazioni destinate a quella piattaforma. Tuttavia, è importante notare che le performance potrebbero non essere paragonabili a quelle di un sistema ARM nativo.

Controllo delle impostazioni di sicurezza

Windows talvolta blocca l’esecuzione di programmi scaricati da Internet per motivi di sicurezza. Se ci si imbatte nell’errore “Impossibile eseguire questa app nel tuo PC“, un passaggio consigliato è quello di cliccare con il tasto destro sul file eseguibile e selezionare la voce “Proprietà”. Nella scheda “Generale”, se compare la dicitura “Bloccato,” basterà cliccare su “Sblocca” e poi confermare con “Applica” per procedere all’esecuzione.

Ripristino dei file di sistema danneggiati

La presenza di file di sistema corrotti o mancanti può impedire il corretto avvio di un’applicazione. Se si riceve l’errore, è consigliato aprire il prompt dei comandi cercando “cmd” e selezionando l’opzione “Esegui come amministratore”. Inserendo il comando sfc /scannow permette di avviare un processo di verifica e ripristino dei file di sistema.

Disabilitare la modalità S di Windows

La modalità S di Windows limita l’installazione e l’esecuzione di software unicamente a ciò che proviene dal Microsoft Store. Se ci si trova in questa modalità, si può considerare la sua disattivazione. Per disabilitarla rapidamente, basta utilizzare la combinazione di tasti Windows+R e digitare l’istruzione che porta alla pagina di cambio modalità.

Utilizzare lo strumento di risoluzione dei problemi di compatibilità

Un ulteriore tentativo per risolvere l’errore è quello di utilizzare lo strumento di risoluzione dei problemi di compatibilità. Cliccando con il tasto destro sul file eseguibile e selezionando “Proprietà,” si accede alla scheda “Compatibilità,” dove si può lanciare lo strumento dedicato. Questo permette di selezionare un sistema operativo con cui il programma sia compatibile, facilitando l’esecuzione.

In questo modo, gli utenti possono affrontare con efficacia l’errore “Impossibile eseguire questa app nel tuo PC” e sfruttare appieno il potenziale delle loro applicazioni su Windows.