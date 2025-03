Come risolvere l'errore di avvio in Windows: consigli utili e pratici

Ogni tanto, utenti di Windows possono imbattersi in errori frustranti che bloccano l'avvio del sistema. Tra i problemi più segnalati vi è il messaggio “Errore o riavvio imprevisto del computer”. Questo errore può manifestarsi durante l'installazione di aggiornamenti, specialmente su computer più datati o dopo alcune modifiche al BIOS. Il messaggio può anche apparire in seguito al ripristino del sistema, impedendo l'accesso al desktop per le versioni più recenti di Windows, come Windows 10 e 11.

Cause comuni dell'errore di riavvio imprevisto

Quando il computer mostra il messaggio di errore, si tratta di un problema piuttosto serio che può compromettere le operazioni quotidiane. Il sistema operativo, infatti, può entrare in un ciclo di avvio in cui non riesce a superare l'errore e si riavvia continuamente, rendendo impossibile l'accesso al desktop. È importante comprendere le cause sottostanti per affrontare efficacemente la situazione.

Le ragioni principali per cui può verificarsi questo errore includono aggiornamenti di sistema non riusciti, malfunzionamenti hardware e configurazioni errate del BIOS o dell'UEFI. I computer più vecchi, che non vengono utilizzati frequentemente, sono più suscettibili a tali problemi, poiché potrebbero non avere le ultime patch di sicurezza o aggiornamenti installati. Inoltre, modifiche nelle impostazioni del BIOS possono influire sulla capacità del sistema di avviarsi correttamente, portando a messaggi di errore come quello in questione. È cruciale diagnosticare la causa esatta per poter applicare la soluzione più adatta.

Procedura per risolvere l'errore in Windows 10 e 11

Per fortuna, esiste una soluzione relativamente semplice per superare l’errore “Errore o riavvio imprevisto del computer”. Seguire i seguenti passaggi consentirà di ripristinare l'accesso al desktop di Windows 10 e 11 in modo efficace e veloce.

La prima cosa da fare, alla comparsa del messaggio di errore, è non cliccare su OK. Invece, si deve spostare il messaggio nella parte superiore o inferiore dello schermo, utilizzando la barra del titolo. Successivamente, è necessario premere simultaneamente i tasti MAIUSC+F10. Questa combinazione farà apparire la finestra del prompt dei comandi su sfondo nero. Se non funziona subito, si consiglia di tenere premuto anche il tasto Fn, quindi premere MAIUSC+Fn+F10.

Dopo aver aperto il prompt, si dovranno digitare due comandi precisi. Il primo comando è:

reg add HKLM\SYSTEM\Setup\Status\ChildCompletion /v setup.exe /t REG_DWORD /d 3 /f

Dopo aver inserito il primo comando, premere Invio e poi digitare il secondo:

shutdown /r /t 0

Anche in questo caso, dopo aver premuto Invio, si attenderà qualche secondo mentre il sistema si riavvia. Nella maggior parte dei casi, si dovrà essere in grado di avviarsi su Windows 10 o 11 senza ulteriori problemi.

Funzione del valore setup.exe nel registro di sistema

Per comprendere meglio la soluzione proposta, è utile sapere cosa rappresenta il valore DWORD setup.exe registrato nella chiave di sistema HKEYLOCALMACHINE\SYSTEM\Setup\Status\ChildCompletion. Questo valore è impiegato dal sistema operativo Windows per seguire il progresso delle installazioni o delle configurazioni in corso, specialmente durante l’implementazione di aggiornamenti o la fase di configurazione iniziale.

Questa chiave di registro è cruciale per monitorare il corretto completamento dei vari passaggi di installazione. Stabilendo il valore a 3 attraverso la procedura descritta, si guida Windows ad avviarsi normalmente, accettando eventuali modifiche portate dal processo di aggiornamento. Questa interazione è fondamentale per ripristinare la piena funzionalità del sistema operativo senza dover intraprendere procedure più invasive.