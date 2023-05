Come risolvere i problemi al Bluetooth in Windows 11

La tecnologia Bluetooth sfrutta onde radio a frequenza molto elevata per connettere, sulla breve distanza, vari tipi di dispositivi tra loro, realizzando un collegamento wireless. Nel caso del pc, il Bluetooth viene utilizzato per realizzare un collegamento rispetto a mouse, tastiera, stampante, ma anche, ovviamente, auricolari per l’audio, o altoparlanti.

Ora, può darsi che il collegamento smetta di colpo di funzionare, o addirittura non venga più riconosciuto dal pc con Windows 11 (trattandosi in questa sede di Win 11). Molte volte potrebbe sparire l’icona nella barra delle applicazioni, o potrebbe non più essere visibile fra i dispositivi. Non si tratta di una sola problematica da analizzare, ma il problema può essere alternativamente riconducibile ad alcune diverse problematiche. Che prendiamo in considerazione di seguito.

Potrebbe nello specifico trattarsi del Bluetooth che non risulti attivo in Windows 11, o del sistema che non supporti il Bluetooth. O ancora, potrebbe risultare che il drive relativo al Bluetooth sia obsoleto o mancante del tutto, così come il servizio non in esecuzione. Infine, può essere che sia abilitata la modalità aereo.

Cerchiamo dunque di addivenire alle soluzioni che, quantomeno nella stragrande maggioranza dei casi, possano risolvere il problema, sulla base di quelle che sono appunto le più diffuse problematiche nel settore.

L’abilitazione del Bluetooth in Windows 11

Il primo aspetto da considerare è proprio che il Bluetooth non risulti abilitato in Windows 11. Quindi apriamo le impostazioni, andando su “Bluetooth e dispositivi” e assicuriamoci che risulti impostato “On” a destra, in corrispondenza. Diversamente impostiamolo.

Sembra banale, ma è qualcosa da verificare sempre, e anche come primo passo. Si può anche premere la selezione rapida di tasti Win + A, così che appaiano le impostazioni rapide e si possa cliccare direttamente sul pulsante Bluetooth.

Il ripristino dell’icona

Può darsi, altro caso per come accennato, che l’icona del servizio non compaia in Win 11 e che pertanto debba essere ripristinata. Per farlo, ricorriamo ancora al comando rapido Win + A e una volta avuto accesso al quadro delle impostazioni rapide, clicchiamo sul simbolo della matita nella parte in basso.

Si tratta dell’opzione di modifica delle impostazioni rapide. Clicchiamo su “Aggiungi” nella schermata successiva e selezioniamo chiaramente “Bluetooth“. Clicchiamo poi sul tasto “Fine” allo scopo di confermare. L’icona Bluetooth sarà a questo punto visibile.

Vi è al riguardo un procedimento alternativo per ripristinare l’icona. Possiamo usufruire dell’apposito strumento in Windows 11, volto alla risoluzione dei problemi del Bluetooth. Andiamo in Impostazioni, poi andiamo su Sistema, e infine su Risoluzione dei problemi.

Poi dovremo optare per “Altri strumenti per la risoluzione dei problemi”. Nel quadro “Altro“, affianco affianco la dicitura Bluetooth dobbiamo selezionare Esegui. Sarà stata così avviata la procedura per cercare e anche risolvere le problematiche Bluetooth. Al termine della ricerca problemi, laddove esse siano state rilevate, appariranno anche le azioni manuali necessarie da compiere.

Rendere esecutivo il servizio di supporto

Assicuriamoci che il servizio di supporto Bluetooth sia esecutivo, e per farlo ricorriamo al comando rapido Win + R. Nella finestra di dialogo appena comparsa, digitiamo “regedit” e premiamo invio. Tra i servizi che visualizzeremo, a proposito del “Servizio di supporto Bluetooth” accertiamoci che sia impostato l’avvio come “Manuale” (impostiamolo in quanto tale se non lo è).

Dovremo controllare anche che il servizio sia già esecutivo, e qualora non lo sia, ci sarà da cliccare su “Avvia”. Poi clicchiamo su “Applica” e infine confermiamo con “Ok”. A questo punto l’inconveniente del Bluetooth dovrebbe essersi del tutto risolto, ma se così non è, bisogna continuare ad indagare e i punti successivi risulteranno fondamentali.

L’avvio rapido

L’avvio rapido che risulta impostato fa sì che il nuovo avvio di Windows 11, in seguito ad un arresto del sistema, sia più rapido. Purtroppo questa opzione non è priva di conseguenze, e tra queste ve n’è una che potrebbe incidere su un malfunzionamento del Bluetooth.

In particolare, l’impostazione può ostacolare l’esecuzione all’avvio di determinati programmi, e la funzione Bluetooth vi rientra a pieno. Il tentativo da fare è quello di disabilitare l’avvio rapido in Windows 11 e verificare che una volta riavviato il pc il Bluetooth funzioni di nuovo.

Problematiche connesse al driver Bluetooth

A creare problemi potrebbe essere il driver Bluetooth. Quest’ultimo potrebbe essere danneggiato, oppure del tutto mancante. Quel che dovremo fare è reinstallare il driver in questione. Ma potrebbe anche essere che si tratti di un file obsoleto, e se ci troviamo in questo caso, non dovremo fare altro che aggiornarlo.

Andiamo in “Start” – “Gestione dispositivi” – “Bluetooth”. Troveremo l’elencazione dei dispositivi Bluetooth installati in Windows. Non dovremo fare altro che selezionare quello di nostro interesse (ad es. la stampante) col tasto destro e cliccare su “Aggiorna driver” sul menù a tendina che si apre.

Avremo di fronte due opzioni. Potremo fare clic sulla ricerca automatica, e quindi su “Cerca automaticamente i driver”, così da cercarli in rete, oppure su “Cerca i driver nel mio computer” se pensiamo che i driver si possano comunque trovare in memoria ma che non siano stati installati secondo procedura.

Al termine della ricerca automatica, il sistema potrebbe comunicarci che i driver migliori sono già installati e pertanto dovremmo muoverci diversamente. In realtà non sempre tale messaggio risulta veritiero, ma significa solamente che dovremmo muoverci con una ricerca manuale. Idem per la ricerca interna svolta. Se non vi sono stati risultati, a maggior ragione dovremo cercare da noi i driver adatti per la periferica attraverso un motore di ricerca.

Oppure, meglio ancora, dirigersi verso il sito del produttore per il relativo aggiornamento del drive. Ripetiamo poi la procedura, con la ricerca interna, e stavolta l’aggiornamento riuscirà a meraviglia. Dovremo solamente riavviare il pc per constatare definitivamente la riuscita. Se così non dovesse essere, consultate pure il punto a seguire.

La particolarità: il driver danneggiato

Col driver danneggiato,non dovremo far altro che disinstallare i driver della scheda Bluetooth. Andiamo in Gestione dispositivi e selezioniamo Disinstalla dispositivo, dopodiché confermiamo cliccando su Disinstalla.

Una volta disinstallato, riavviamo la macchina, e Windows 11 reinstallerà automaticamente il driver selezionato per la scheda. Laddove non dovesse funzionare neppure ciò, si dovrà solamente disabilitare la modalità aereo fra le modalità di connessione, se la stessa risulti attiva. In sua presenza infatti, il wireless non funziona.