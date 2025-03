Come rimuovere la pubblicità da MIUI e HyperOS su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO

Nei recenti sviluppi del mercato tecnologico, Xiaomi ha saputo conquistare una fetta significativa di utenti appassionati grazie ai suoi smartphone Android di alto livello. Tuttavia, l'azienda ha preso una posizione particolare riguardo al profitto, limitando i guadagni sui dispositivi a un modesto 5%. Ma come fa quindi a rimanere competitiva e proficua? La risposta risiede nell'integrazione della pubblicità all'interno delle sue interfacce MIUI e HyperOS. Questo articolo esplora i modi per eliminare le pubblicità moleste dagli smartphone Xiaomi, Redmi e POCO, garantendo un'esperienza utente più pulita e personalizzata.

Perché Xiaomi inserisce pubblicità nei suoi dispositivi

Dal 2018, Xiaomi ha iniziato a integrare pubblicità nella sua interfaccia MIUI con il lancio della versione 10. Questa decisione ha lasciato molti utenti sorpresi e insoddisfatti, poiché non si aspettavano di dover affrontare annunci pubblicitari sui loro dispositivi. Anche se principalmente gli utenti cinesi hanno manifestato il loro disappunto, le lamentele hanno raggiunto anche i mercati internazionali. Il fondatore di Xiaomi, Lei Jun, ha risposto all’ondata di critiche promettendo che gli annunci sarebbero stati meno invasivi e, anzi, avrebbero contribuito a un'esperienza più personalizzata per gli utenti.

La strategia di integrazione pubblicitaria è giustificata dall'azienda come una mossa necessaria per mantenere bassi i costi dei dispositivi. Limitando il margine di profitto sui dispositivi, Xiaomi è in grado di offrire prodotti a prezzi competitivi. Tuttavia, la questione rimane: sarebbero gli utenti disposti a pagare di più pur di eliminare queste interruzioni pubblicitarie? Fortunatamente, per quelli che desiderano ridurre al minimo gli annunci, Xiaomi ha fornito opzioni per disattivarli. In questo articolo, esamineremo le procedure necessarie per migliorare la propria esperienza utente.

Come disattivare i consigli pubblicitari

Gli annunci che molti utenti visualizzano possono essere disattivati attraverso una serie di passaggi semplici. La prima azione da compiere riguarda la disabilitazione dell’invio di dati per la profilazione. Per fare ciò, apri l’app Impostazioni, riconoscibile dall’icona a forma di ingranaggio. Dopo aver selezionato Impronte digitali, dati del viso e blocco schermo, scorri verso il basso fino a Privacy e disattiva l'opzione relativa all’iscrizione al 'Programma esperienza utente'. Una volta effettuata questa operazione, torna sulla schermata precedente, vai su Utilizzo e diagnosi e disattiva anche questa opzione.

A questo punto, è fondamentale disabilitare i Consigli pubblicitari personalizzati. Torna su Privacy, quindi entra in Servizi pubblicitari e disattiva l’opzione proposta. Questo passaggio non eliminerà completamente gli annunci, ma contribuirà notevolmente a migliorare la protezione della tua privacy. Infine, sarà opportuno procedere con la disattivazione del servizio MSA, responsabile dell'inserimento degli annunci nel sistema.

Disattivazione dell’app MSA per una maggiore libertà

Il passo successivo per sbarazzarsi della pubblicità consiste nel disattivare l’app MSA . Questa applicazione è cruciale poiché controlla la distribuzione degli annunci di sistema. Per disattivare MSA, torna alla sezione Privacy nella schermata Impostazioni e seleziona Autorizzazioni e revoche. Da qui, cerca l’opzione relativa a MSA e disattiva l’interruttore presente. Questa azione contribuirà ad abbattere la maggior parte degli annunci pubblicitari che affliggono il dispositivo.

Una cosa da non dimenticare è disattivare anche il MIUIDaemon. Reclutando sia MSA sia MIUIDaemon, si possono ottenere risultati notevoli in termini di estinzione della pubblicità.

Rimozione della pubblicità dalle app di sistema

Una delle aree più problematiche in cui è comune riscontrare annunci è all'interno delle app di sistema. Queste applicazioni, essenziali per l'uso quotidiano del telefono, inviano sovente pubblicità, ma per fortuna è possibile disattivarle.

Per iniziare con l’app Sicurezza, aprila e individua l'icona a forma di ingranaggio nell'angolo in alto a destra. Tocca quest'icona e disattiva l'opzione Ricevi suggerimenti. Se desideri anche disabilitare i suggerimenti di scansione, vai in Scansione di sicurezza e disattiva l'opzione corrispondente.

Passando al Mi Browser, pur non essendo il browser più noto, è preinstallato su molti dispositivi Xiaomi e mostra anch'esso pubblicità. Per rimuoverle, accedi al profilo toccando l’icona in basso a destra, poi seleziona Privacy e sicurezza e disattiva Servizi personalizzati.

Nell’app Musica, tocca l’icona delle impostazioni e accedi a Impostazioni avanzate. Disattivando l'opzione Mostra annunci, puoi evitare di ricevere pubblicità mentre ascolti la tua musica preferita. Analogamente, nel gestore file Mi, l’accesso alle impostazioni permette di disattivare i Consigli da parte della stessa applicazione.

Disattivazione della pubblicità nel cassetto delle app

Infine, è importante considerare anche il cassetto delle app. Anche in questo spazio può apparire pubblicità, ma con alcuni semplici passaggi è possibile liberarsi di queste interruzioni. Accedendo al cassetto delle app, tocca l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e disattiva l’opzione Suggerimenti app.

Nel caso di versioni più vecchie della MIUI, naviga nuovamente nelle Impostazioni del dispositivo, seleziona App e quindi Gestione app. Da qui, clicca sull’icona con i tre punti in alto a destra e accedi alle impostazioni per disabilitare i suggerimenti.

Controlla anche le cartelle della schermata principale per assicurarti che non siano attive le App consigliate. È fondamentale seguire questa procedura per ridurre ulteriormente le pubblicità e rendere l’esperienza su smartphone Xiaomi, Redmi e POCO meno intrusiva.