In questa guida ti voglio spiegare come rendere trasparente la barra delle applicazioni di Windows 11 personalizzando l’aspetto del tuo desktop in modo da creare un’esperienza utente più soddisfacente e un ambiente di lavoro piacevole. Seguendo questi semplici passaggi, potrai trasformare la tua barra delle applicazioni in un elemento elegante e trasparente.

Windows 11, l’ultima versione del sistema operativo di Microsoft, offre diverse opzioni di personalizzazione per adattare l’interfaccia alle tue preferenze. La trasparenza della barra delle applicazioni è una delle opzioni più apprezzate dagli utenti che desiderano un look moderno e sofisticato. Vediamo come fare seguendo questa nostra semplice guida.

Modifica le impostazioni di Windows

Personalizzare la barra delle applicazioni di Windows 11 è facile e puoi aggiungere un effetto di trasparenza seguendo questi semplici passaggi: premi il tasto Windows + I per accedere alle Impostazioni di Windows, vai a Personalizzazione, poi su Colori e attiva l’interruttore accanto a “Effetti di trasparenza“. Se la barra delle applicazioni non diventa trasparente, vai su Accessibilità, poi su Effetti visivi e abilita “Effetti di trasparenza“.

Se per un qualsiasi motivo, questo sistema non va bene, segui le prossime procedure nei prossimi passaggi per rendere trasparente la barra delle applicazioni di Windows 11.

Modifica il file di registro

Se desideri rendere completamente trasparente la barra delle applicazioni in Windows 11, puoi modificare il registro di sistema. Tuttavia, prima di farlo, è importante creare un punto di ripristino manuale per il sistema operativo. Ecco come procedere: avvia l’Editor del Registro di sistema come amministratore e vai su HKEY_LOCAL_MACHINE > SOFTWARE > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Explorer > Advanced. Crea un nuovo valore DWORD (32 bit) denominato “UseOLEDTaskbarTransparency” e imposta i dati del valore su 1. Chiudi il registro e riavvia il computer.

Installa Translucent TB

Se ti sembra troppo complicato modificare le impostazioni di sistema, esiste una soluzione alternativa. Scarica Translucent TB dal Microsoft Store per rendere la barra delle applicazioni di Windows 11 trasparente in pochi clic. Questa app ha molte opzioni di personalizzazione e ti consigliamo di scaricarla dal Microsoft Store per evitare di mettere a rischio il tuo computer con app da fonti non affidabili.

Per rendere trasparente la barra delle applicazioni, avvia l’app e fai clic su “Avvio automatico” e “Cancella“. Puoi personalizzare ulteriormente l’app selezionando “Apri all’avvio” per applicare automaticamente le modifiche ad ogni avvio. Con Translucent TB, la personalizzazione della tua barra delle applicazioni di Windows 11 diventa facile e veloce.