Come personalizzare il menu Start di Windows 11: la guida definitiva

Windows 11 ha portato con sé un cambiamento significativo nell'interfaccia rispetto alle versioni precedenti del sistema operativo, ma non senza limitazioni. Tra queste, ci sono alcune difficoltà nella personalizzazione del menu Start. Questo articolo esplorerà i metodi per adattare il menu Start di Windows 11 alle proprie esigenze, consigliando soluzioni pratiche e strumenti specifici per ottenere un'interfaccia più personalizzata.

Limitazioni della personalizzazione del menu Start

La possibilità di personalizzazione del menu Start in Windows 11 è piuttosto limitata nelle impostazioni predefinite. Gli utenti possono modificare solo alcuni elementi attraverso la finestra delle Impostazioni, accessibile digitando "Impostazioni di Start" nella barra di ricerca. Qui le opzioni consistono principalmente nel decidere quanti elementi mostrare negli elenchi "Preferiti" ed "Elementi consigliati". Questo scenario fa sì che gli utenti si sentano in parte frustrati, poiché il menu è progettato per essere rigido e non consente molte alternative.

Inoltre, ci sono scelte come la visualizzazione delle app recentemente aggiunte o le più utilizzate. Insieme a questo, gli utenti possono organizzare le cartelle di sistema come Documenti, Download e Immagini accanto al pulsante di arresto. Di default, il menu Start include anche una casella di ricerca, ma per chi desidera avere un layout più pulito, è possibile nascondere questa funzionalità dalle impostazioni della barra delle applicazioni.

Fortunatamente, per chi cerca maggiore flessibilità, esistono soluzioni software capaci di estendere le possibilità di personalizzazione unendo l'aspetto pratico a un'interfaccia di facile utilizzo.

Rivoluzionare il menu Start con Windhawk

Per superare le limitazioni del menu Start predefinito, gli utenti possono considerare l'installazione di Windhawk, un programma open source che consente un elevato grado di personalizzazione. Windhawk non offre una guida lineare per la modifica delle impostazioni, ma si basa su modifiche sviluppate da terzi. Queste “mod” possono alterare direttamente il comportamento di Windows senza apportare modifiche permanenti ai file di sistema, mantenendo così l'integrità del sistema operativo.

La sua funzionalità si basa su tecniche come hooking, injection e patching dinamico, permettendo una personalizzazione profonda e rapida. Per installare e configurare Windhawk, gli utenti possono fare riferimento a risorse specifiche, come quelle dedicate al ridimensionamento della barra delle applicazioni di Windows 11.

Scegliere il layout ideale del menu Start

Dopo aver installato Windhawk, personalizzare il menu Start diventa un gioco da ragazzi. Aprendo il pannello della modifica "Windows 11 Start Menu Styler", gli utenti possono selezionare il layout preferito dal menu a tendina dei temi. Ad esempio, con un semplice clic si può optare per il tema "SideBySide2". Una volta effettuata la scelta, è sufficiente salvare le impostazioni per vedere il menu Start aggiornato immediatamente.

Questa mod permette di cambiare non solo la disposizione degli elementi, ma in alcuni casi stravolge completamente l'aspetto grafico del menu Start. Alcuni temi si limitano a riorganizzare le icone, mentre altri presentano una nuova visione visiva, più aderente all'estetica del sistema operativo.

Personalizzazioni avanzate per utenti esperti

Coloro che desiderano approfondire ulteriormente la personalizzazione possono immergersi nella programmazione delle proprie mod utilizzando Windhawk. Attraverso il pannello delle Impostazioni, si possono manipolare gli stili di controllo e i web view, specificando gli elementi dell'interfaccia da modificare. Ad esempio, per rimuovere la casella di ricerca, basta inserire il target e i valori desiderati, seguendo le istruzioni di supporto disponibili.

Ogni modifica richiede conferma tramite il pulsante "Salva impostazioni" affinché le modifiche diventino operative. Questo permette di adattare l'interfaccia alle preferenze individuali, andando oltre le possibilità di modifica offerte dal menu standard di Windows 11.

UWPspy: uno strumento per personalizzazioni estremamente dettagliate

Per chi volesse andare ancora oltre, esiste l'app UWPspy, da utilizzare insieme a Windhawk. Questa applicazione consente di esplorare il comportamento del menu Start in modo approfondito. Dopo aver avviato UWPspy e selezionato il processo "StartMenuExperienceHost.exe", si può monitorare l'interfaccia del menu Start mentre la si utilizza. Ogni area del menu Start verrà evidenziata al perfezionamento della selezione delle classi.

Grazie a UWPspy si possono modificare gli attributi in tempo reale, osservando immediatamente gli effetti delle modifiche direttamente sul menu Start. Successivamente, diventa possibile inserire le stesse modifiche uniche nel pannello di Windhawk, conferendo all'utente un potere di personalizzazione senza precedenti.

È fondamentale tenere a mente che tutte queste modifiche al menu Start richiederanno il funzionamento di Windhawk; altrimenti, il sistema tornerà alla condizione iniziale. Con questi strumenti, gli utenti di Windows 11 possono finalmente godere di un'esperienza utente più personalizzata e adattata alle loro esigenze specifiche.