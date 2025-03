Come personalizzare al meglio la tua Smart TV Samsung: suggerimenti pratici e trucchi

Le Smart TV Samsung rappresentano un punto di riferimento nel settore della tecnologia audiovisiva, con modelli che offrono un’esperienza visiva straordinaria e una qualità audio di primo piano. Tra questi, i modelli premium come il Samsung S95D, dotati di tecnologia QD-OLED, si distinguono per la loro eccellenza. Al centro di queste TV c’è il sistema operativo Tizen, noto per la sua versatilità, sebbene non sempre si presenti come l’interfaccia più intuitiva. Scopriamo insieme come migliorare l’esperienza utente su una Smart TV Samsung grazie a semplici personalizzazioni.

Personalizzare la schermata principale della TV

La schermata principale di Tizen può essere adattata alle preferenze personali per rendere la navigazione più fluida. Per ottimizzare i contenuti che appaiono, basta scorrere in fondo alla schermata principale e cliccare su “Opzioni multimediali”, quindi accedere a “Preferenze”. Da qui, puoi selezionare i servizi di streaming che desideri vedere più frequentemente, come Apple TV Plus, Hulu e Max. Basta selezionare le caselle desiderate per visualizzare contenuti promozionali pertinenti, disattivando quelle che non ti interessano.

Inoltre, c’è un’opzione “Continua a guardare” che ti permetterà di scegliere quali app visualizzare in questo segmento dedicato. È particolarmente utile per accedere rapidamente a episodi nuovi di serie come “Severance” o “Daredevil: Born Again“, anche se attualmente il numero di piattaforme supportate è limitato.

Gestire la condivisione dei dati

La privacy è una priorità per molti utenti di Smart TV. A questo proposito, è possibile disattivare la condivisione delle informazioni di visualizzazione, una funzione che viene attivata per impostazione predefinita. Per procedere, vai su “Impostazioni”, poi su “Supporto”, scorri fino a “Termini e politiche” e seleziona “Scelte sulla privacy”. Qui troverai l’opzione per i “Servizi di informazioni di visione”, il termine di Samsung per il Riconoscimento automatico dei contenuti . Assicurati di deselezionare questa opzione per garantire la tua privacy.

Questa funzione di registrazione dei dati è presente su molte TV smart recenti e vale la pena verificarla anche se possiedi un modello diverso da Samsung.

Sfrutta la funzione multi-view

Introdotta nel 2021, la funzionalità multi-view permette di visualizzare contemporaneamente diversi flussi di contenuto, il che è ideale per eventi sportivi o maratone di giochi con amici. L’accesso alla funzione è semplice grazie a un pulsante dedicato sul telecomando. Puoi personalizzare l’aspetto e la modalità di funzionamento attraverso un menu contestuale, consentendo la visione di contenuti su un massimo di quattro schermi.

La funzione multi-view è compatibile con praticamente tutte le fonti di input, comprese HDMI, tuner, e persino il mirroring da dispositivi mobili, sia Android che iOS, oltre a YouTube e fotocamere USB.

Fissa e riorganizza le app nel tuo menu principale

La gestione delle app può risultare poco intuitiva su Tizen. Per fissare le applicazioni nella carosello principale, accedi alla sezione “Dispositivi collegati” in cima allo schermo. Seleziona l’app desiderata e scegli “Aggiungi alla home”. La personalizzazione della home page non si limita a questo; puoi anche modificare l’ordine delle app per adattarlo ai tuoi interessi, utilizzando il pulsante “Modifica elenco”.

Questa opzione è valida anche per il Gaming Hub, permettendo di posizionare le app di gioco che utilizzi di più in evidenza, per esempio, spostando Nvidia GeForce al primo posto rispetto a Xbox Game Pass o Luna.

Ottimizzare le impostazioni rapide

Le Smart TV Samsung offrono una funzione di impostazioni rapide che consente di accedere a opzioni importanti in modo immediato, sia nella schermata principale che all’interno delle app. Personalizzare questa funzione è un modo efficiente per rendere la navigazione più agevole. Tieni premuto un’impostazione che vuoi spostare, e puoi posizionarla nelle prime posizioni della barra di impostazioni rapide.

Le opzioni disponibili includono “Tutte le impostazioni”, “Wi-Fi”, “Modalità gioco”, “Luminosità” e altro, permettendo così una personalizzazione completa delle funzionalità che utilizzi più frequentemente.

Utilizzare l’app Internet disponibile in TV

Sorprendentemente, Samsung offre un’app Internet integrata che può rivelarsi molto utile per chi desidera navigare online senza dover ricorrere a un computer o a uno smartphone. Questa app è spesso posizionata nella schermata principale, in fondo alla lista, ma se non è presente, puoi trovarla nella pagina “App” sotto “Fornito da Samsung”. Aggiungerla alla schermata principale ti permetterà di accedere rapidamente a ricerche, shopping o social media.

Configurare Alexa al posto di Bixby

Molti utenti trovano Bixby, l’assistente vocale di Samsung, poco soddisfacente. In questo caso, la migliore alternativa è Alexa. Anche se potresti non essere un utente di Amazon, Alexa offre delle funzionalità di controllo vocale molto più pratiche rispetto a Bixby, facilitando la ricerca di contenuti o impostazioni senza dover navigare nel menù Tizen.

Pur non risolvendo tutti i problemi, l’utilizzo di Alexa, abbinato ai suggerimenti e alle impostazioni personalizzate, semplificherà notevolmente l’esperienza su Smart TV Samsung.