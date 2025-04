Come ottimizzare il tuo laptop Windows 11 per giocare al meglio: consigli pratici

Negli ultimi anni, i laptop ad alte prestazioni sono diventati sempre più comuni, grazie soprattutto al mondo dei videogiochi. Seppur queste macchine siano progettate per gestire anche i giochi più impegnativi, non è raro che anche i modelli più potenti mostrino difficoltà durante il gaming. Scopriremo insieme alcune semplici soluzioni per migliorare l’esperienza di gioco sul tuo laptop con Windows 11.

Aggiornare i driver della scheda video

Un primo passo fondamentale per migliorare le prestazioni del tuo laptop è garantire che i driver della scheda video siano sempre aggiornati. Se possiedi una scheda grafica NVIDIA, visita il sito ufficiale NVIDIA Drivers. Dovrai prima identificare il modello della tua GPU: puoi farlo cercandolo nel campo di ricerca presente sul sito o selezionandolo manualmente. Una volta trovato, scarica i driver più recenti disponibili e procedi con l’installazione.

Per chi utilizza una scheda AMD, il procedimento è simile. Recati sul sito AMD Drivers, scegli il modello corretto e segui le indicazioni per completare l’aggiornamento. Un’alternativa per aggiornare i driver è tramite il sistema operativo stesso: vai su Impostazioni > Aggiornamento e Sicurezza > Windows Update. Se hai già scaricato i driver ma non li hai installati, puoi aprire Gestione Dispositivi, cliccare con il tasto destro sulla scheda grafica in “Adattatori video” e selezionare l’opzione per aggiornare il driver automaticamente. È fondamentale riavviare il computer dopo l’installazione per garantirne il corretto funzionamento.

Utilizzare la modalità gioco di Windows 11

Un’altra possibilità per migliorare l’esperienza di gioco è attivare la modalità gioco di Windows 11. Questa funzionalità ottimizza automaticamente le risorse di sistema per i giochi, riducendo le attività in background e minimizzando le interruzioni. Per attivarla, tieni premuto il tasto Windows e la lettera “i” per accedere alle Impostazioni. Successivamente, seleziona “Gioco” dalla barra laterale e attiva la modalità gioco.

Abilitando questa funzione, potresti notare un incremento della stabilità del frame rate nei tuoi giochi, migliorando così la fluidità generale. Tuttavia, in caso tu stia avendo problemi di stuttering, potrebbe essere utile disabilitare la Xbox Game Bar, che può interferire con le prestazioni. Puoi farlo facilmente navigando su Impostazioni > Gioco > Game Bar e disattivando l’accesso al controller. Per un controllo più approfondito, recati su Impostazioni > Sistema > Componenti di sistema, individua la Game Bar, clicca sui tre punti e seleziona “Opzioni avanzate”. Qui puoi impostare l’app affinché non venga eseguita in background e terminarla, se necessario.

Aumentare la memoria virtuale

Se la tua esperienza di gioco è compromessa da stuttering legato alla memoria, aumentare la memoria virtuale può essere una soluzione utile. Per farlo, apri “Esegui” premendo Windows+R, digita “sysdm.cpl” e accedi alla scheda Avanzate. Qui troverai le Impostazioni delle prestazioni; seleziona Avanzato e cercando la voce “Memoria virtuale” clicca su “Cambia“. Disabilita la gestione automatica e scegli una dimensione personalizzata, compresa tra 1.5x e 3x la tua RAM. Non dimenticare di applicare le modifiche e riavviare il computer affinché le nuove impostazioni abbiano effetto.

Ridurre le impostazioni grafiche nel gioco

Se dopo aver provato tutte queste soluzioni, il tuo laptop continua a faticare durante il gioco, una misura drastica ma efficace è quella di abbassare le impostazioni grafiche del gioco. Anche se non si tratta di una soluzione “perfetta”, ridurre la qualità grafica può migliorare significativamente la fluidità del tuo gioco, a fronte di una risoluzione non ottimale. La priorità dovrebbe sempre essere un’esperienza di gioco fluida e stabile, piuttosto che il massimo della definizione visiva.

Seguendo questi consigli, sarà più semplice goderti le tue avventure nel mondo dei videogiochi senza frustrazioni legate a prestazioni insufficienti. Sperimenta le varie opzioni e trova la configurazione che funziona meglio per il tuo laptop Windows 11.