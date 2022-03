Come navigare in modo più intelligente e veloce con Safari

Sebbene non manchino le alternative per quanto riguarda il browser sul tuo Mac, Safari resta comunque una delle migliori scelte in circolazione. Non solo è il browser predefinito su ogni macchina Apple, ma offre una serie di funzionalità, come le opzioni legate alla privacy e accessibilità, che lo rendono particolarmente sicuro.

Eppure, molti utenti si limitano ad utilizzarlo in maniera superficiale, sfruttando solo una piccola parte delle sue potenzialità. Anche se utilizzi Safari sul tuo Mac da un po’ di tempo, e pensi di conoscerlo in maniera approfondita, dai una rapida occhiata a questi suggerimenti: forse c’è un’impostazione o una funzione di cui non avevi sentito parlare e che potrebbe esserti utile.

Visualizza gli URL completi

Per impostazione predefinita, Safari mostra solo il nome del sito Web che stai attualmente visitando nella barra degli indirizzi. Se preferisci vedere l’intero URL, c’è un modo davvero semplice per risolvere la situazione:

Vai al menu Safari Seleziona Preferenze Quindi fai clic sulla scheda Avanzate Nell’impostazione del campo di ricerca intelligente attiva l’opzione Mostra l’indirizzo completo del sito web.

Riapri rapidamente le schede chiuse

Probabilmente passi molto tempo a saltare da una scheda all’altra di Safari. Ma cosa succede se ne chiudi una accidentalmente? Bene, puoi sempre riaprirla in tempo record. Per riaprire facilmente le schede che hai chiuso di recente, tutto ciò che devi fare è premere Maiusc + Comando + T e la scheda si riaprirà.

Se non ti senti molto a tuo agio nell’usare le scorciatoie da tastiera, puoi anche utilizzare la barra delle impostazioni del browser. Fai clic su Cronologia nella parte superiore del browser e quindi seleziona l’opzione Riapri l’ultima scheda chiusa. C’è anche un’opzione per riaprire tutte le finestre dall’ultima sessione, nel caso in cui tu abbia chiuso per errore una serie di schede.

Fissa una scheda

Se vuoi evitare a priori di chiudere una scheda, puoi sempre fissarla. Ciò manterrà la scheda permanentemente alla sinistra delle altre, rendendo più facile trovarla quando ne hai davvero bisogno. È anche molto utile quando lavori con più schede e non vuoi perdere la stessa tra le tante aperte.

Per bloccare una scheda, tutto ciò che devi fare è fare clic con il pulsante destro del mouse sulla scheda che desideri bloccare e quindi selezionare Scheda Pin dall’elenco a discesa. Questo lo bloccherà direttamente nel tuo browser, permettendoti di trovarla facilmente ogni volta che ne avrai bisogno. Puoi anche passare facilmente alle schede bloccate premendo Command + 1 o Command + 2 (e via via altri numeri) sulla tastiera.

Cambia la disposizione

Apple aggiorna in maniera costante Safari, il che significa che l’interfaccia utente è cambiata (e cambierà) col passare del tempo. Una cosa che è mutata nelle recenti versioni è il modo in cui le schede sono disposte nel browser. Fortunatamente, se non ti piace il layout standard, puoi sempre cambiarlo.

Per modificare il layout delle schede in Safari su Mac segui questi passaggi:

vai al menu Safari Seleziona Preferenze Passa alla sezione Schede dove troverai l’impostazione Layout schede Puoi scegliere tra Compatta, che mette le schede e la barra degli indirizzi in un’unica riga, o Separa, che mette le schede sotto la barra degli indirizzi.

Personalizza la barra degli strumenti

Una delle cose migliori che puoi fare con Safari è personalizzare il browser stesso attraverso le tante impostazioni disponibili. Ciò ti consente di modificare la posizione delle cose sulla barra, nonché di regolare il tipo di componenti aggiuntivi che desideri avere a disposizione durante la tua navigazione quotidiana.

Puoi personalizzare facilmente la barra degli strumenti in Safari sul Mac facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla stessa, nella parte superiore dello schermo. Quindi seleziona l’opzione Personalizza barra degli strumenti e verrà visualizzata una nuova finestra che ti consente di agire su tutti gli elementi della stessa, inclusi i componenti aggiuntivi, la barra di ricerca e tanto altro.

Cambia la home page di Safari

Se desideri ignorare completamente la pagina iniziale di default e impostare un sito specifico come home page ogni volta che fai clic sul pulsante Home, segui questa semplice procedura:

vai sul menu Safari; clicca su Preferenze; seleziona Generali; qui inserisci qualsiasi URL tu voglia nella casella Homepage.

Personalizza la pagina iniziale

Per impostazione predefinita, Safari è impostato per portarti a una pagina iniziale che mostra i tuoi preferiti e altri servizi utili. Se vuoi personalizzare quella particolare pagina, puoi farlo in maniera piuttosto semplice: fai clic con il pulsante destro del mouse in uno spazio vuoto nella pagina iniziale per visualizzare un elenco di cosa che puoi visualizzare o nascondere. Puoi anche trascinare e rilasciare le icone per spostarle nelle varie aree del browser o persino creare una nuova cartella in cui salvarle.

Dopo aver personalizzato la modalità di visualizzazione della pagina iniziale, puoi farla apparire su tutti i dispositivi che utilizzi attivando l’opzione Usa pagina iniziale su tutti i dispositivi nel menu delle impostazioni nell’angolo in basso a destra di Pagina iniziale. Questo menu ti consente anche di impostare un’immagine di sfondo e disattivare i suggerimenti di Siri, tra le altre cose.

In conclusione

Safari offre una serie di impostazioni che, gli utenti meno smaliziati difficilmente riescono a cogliere. Non solo: l’attenzione di Apple per i dettagli permette, versione dopo versione, di ottenere sempre nuove funzioni e di affinare quelle presenti.

In ogni caso, se proprio trovi Safari non adatto alle tue esigenze, ricordati sempre che esistono svariate alternative da utilizzare con il tuo Mac.

Fonte macworld.com