Come monitorare il sonno con Apple Watch

Quando non riesci a dormire bene la notte, è difficile essere produttivi, bilanciare le tue emozioni e rimanere in salute. Conosciamo tutti l’importanza di mangiare in modo corretto e di fare esercizio, ma il sonno è altrettanto fondamentale per promuovere una vita sana e felice.

Proprio come monitori i tuoi passi o conti le calorie, dovresti tenere sotto controllo anche la tua routine del riposo notturno. Fortunatamente, il tuo Apple Watch può aiutarti in questo!

Tutti i nuovi Apple Watch sono infatti dotati di “Sleep”, un’app per il monitoraggio del sonno integrata. Quest’applicazione è in grado di rilevare quando stai dormendo, di tenere traccia di come stai dormendo e molto altro ancora. Tuttavia, se stai cercando funzionalità o analisi del sonno più dettagliate dovresti dare un’occhiata ad app di terze parti: sono molte le applicazioni che ti permettono addirittura di tener traccia dei tuoi cicli di sonno REM. Alcune possono persino riprodurre musica!

Nella nostra guida, troverai un accurato confronto tra le principali app di monitoraggio del sonno attualmente disponibili per l’Apple Watch, inclusa l’app Sleep integrata.

Sleep: l’app ufficiale di Apple

Costo per il download: gratuito e integrato

Abbonamento a pagamento: no

L’app Sleep integrata è stata aggiunta nell’aggiornamento watchOS 7, esclusivo per Apple Watch Series 3 e successivi. Se hai un orologio compatibile ma non hai watchOS 7, assicurati di aggiornarlo. Il tuo Apple Watch ha la capacità di rilevare quando stai dormendo e per quanto tempo, in base a micromovimenti che segnalano la respirazione durante il sonno.

L’app Sleep può anche rilevare periodi di veglia e sonno durante la notte: tutti i dati sono disponibili in un pratico grafico che tiene traccia del tuo programma di riposo notturno nel corso del tempo. Tutti i dati sul sonno verranno inoltre sincronizzati automaticamente sul tuo iPhone.

Puoi utilizzare l’app Sleep insieme alle funzioni Wind Down, Sleep Mode e “Non disturbare” dell’orologio. Tutto ciò può aiutarti a sviluppare una routine specializzata prima di andare a letto, che può includere un quadrante personalizzato, promemoria per andare a dormire, oscuramento dello schermo e tanto altro ancora.

L’orologio ha anche la capacità di svegliarti emettendo leggere vibrazioni o suoni deboli. Sebbene l’app Apple Watch Sleep offra molte funzionalità per sincronizzare i tuoi dispositivi, non fornisce un’analisi dei dati del sonno così dettagliata come fanno alcune app di terze parti disponibili sull’App Store.

AutoSleep

Costo per il download: circa 3,38 euro

Abbonamento a pagamento: no

AutoSleep offre una configurazione davvero rapida: non è nemmeno necessario creare un account! Perfetto per le persone a cui piace sdraiarsi a letto e guardare la TV o leggere un libro, AutoSleep richiede che sia proprio tu ad avvisarlo che ti stai per addormentare attivando la funzione Lights Off.

Per intenderci: se guardi Netflix per sei ore, immobile nel tuo letto, l’app non penserà mai che ti sei addormentato! Puoi attivare “Lights off” direttamente dal tuo Apple Watch e tenere traccia di quanto tempo ci impieghi per addormentarti.

Tutti i dati relativi ad una determinata sessione di sonno sono disponibili su un comodo grafico che traccia la profondità del sonno stesso e la frequenza cardiaca nel corso del tempo. Il grafico è in grado di mostrarti anche i momenti della notte in cui ti sei svegliato e quando sei caduto in un sonno profondo.

Gli anelli del sonno mostrano il tempo che hai trascorso dormendo, quello trascorso in un sonno di qualità, il periodo di sonno profondo e la frequenza cardiaca durante il riposo. Puoi impostare obiettivi per ciascuno di questi dati: l’app confronterà i dati registrati con i tuoi obiettivi, facendoti sapere quanto hai riposato bene.

AutoSleep è dotata anche di una funzione in grado di mostarti la tua “banca del sonno” per la settimana. Questa “banca” si basa sulla necessità di dormire almeno otto ore intere a notte: se dormi di meno, ti “indebiterai” mentre, se riesci a dormire di più, riceverai credito extra.

Nel complesso, AutoSleep fornisce una discreta quantità di dati da confrontare giorno per giorno per capire come il tuo stile di vita influisce sul tuo sonno. Considerato che il costo di circa 3,36 euro è una tantum, quest’applicazione ha davvero un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Sleep ++

Costo per il download: gratuito

Abbonamento a pagamento: no, ma offre acquisti in-app

Sleep ++ è la più semplice delle app di monitoraggio del sonno, è scaricabile gratuitamente e non ha costi aggiuntivi nascosti.

Usando quest’applicazione, puoi scegliere di monitorare il tuo sonno in modalità automatica o manuale. La modalità automatica traccia automaticamente il tuo sonno usando i tuoi movimenti (o la loro mancanza) per sapere quando sei nel mondo dei sogni! Se utilizzi la modalità manuale, dovrai dire all’app quando andrai a dormire e quando ti sveglierai. Premi “Inizia a dormire” e poi “Smetti di dormire” sul tuo Apple Watch o nell’app per iPhone.

I dati monitorati da quest’applicazione non sono comunque numerosi: potrai “semplicemente” visualizzare su una barra quanto è stato profondo il tuo riposo. Tuttavia, Sleep ++ è totalmente gratuita ed è un ottimo punto di partenza per iniziare la tua routine di monitoraggio del sonno.

Sleep Cycle

Costo per il download: gratuito

Abbonamento a pagamento: 1 mese gratuito, poi circa 25 euro all’anno per ottenere dati sulle tendenze e funzionalità premium.

Sleep Cycle è l’app dotata di una caratteristica davvero unica: una “wake up phase”, che ti sveglia automaticamente all’orario ottimale calcolato in base al tuo ritmo di sonno.

Inoltre, usando Sleep Cycle potrai impostare l’ora in cui devi svegliarti e l’app ti sveglierà (utilizzando le vibrazioni tattili sull’orologio) fino a 30 minuti prima ovvero quando sei nella fase più leggera del sonno. Ovviamente, se desideri che trascorra un periodo di tempo più lungo prima di essere svegliato, puoi regolare questo lasso di tempo nell’app.

Se acquisti la versione a pagamento (puoi prima richiedere una prova di 1 mese per provarla), sbloccherai funzionalità premium molto interessanti come, ad esempio, suoni rilassanti per abbandonarti al riposo, avvisi meteo quando ti svegli e monitoraggio della frequenza cardiaca. Sebbene Sleep Cycle fornisca funzionalità ed analisi decisamente migliori rispetto alle altre app, utilizzandola non potrai ricevere un’analisi dei dati del tuo ciclo del sonno.

SleepWatch

Costo per il download: gratuito

Abbonamento a pagamento: 7 giorni gratuiti, circa 3,30 euro al mese o circa 25 euro all’anno per accedere a una migliore analisi del sonno.

SleepWatch è in grado di fornire il maggior numero di dati e di analisi rispetto a molte altre app di terze parti (come, ad esempio, confronti della frequenza cardiaca ed analisi complete del sonno) ma, per sfruttarla al meglio, dovrai spendere soldi! L’abbonamento a pagamento, ad esempio, ti fornirà anche un valore numerico per la qualità del tuo sonno: pensalo come il tuo punteggio di credito del sonno!

Usando SleepWatch, otterrai anche il monitoraggio dei dati basati sui tuoi schemi di sonno, come il rapporto tra sonno leggero e profondo e la tua frequenza cardiaca. Puoi visualizzare questi dati direttamente sul tuo Apple Watch e sull’app mobile.

Puoi anche impostare l’obiettivo del sonno e regolare la sensibilità del rilevamento. Il promemoria intelligente per andare a dormire è un’altra funzione a pagamento disponibile su SleepWatch: attivando questa opzione, l’app ti ricorderà di andare a dormire a una certa ora per migliorare il ritmo del sonno.

Se ami analizzare i dati e vedere come il cambiamento del tuo stile di vita può influire sul tuo sonno, questa è l’app che fa per te.

Fonte BusinessInsider