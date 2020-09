9 novità che WatchOS 7 porterà presto sul tuo Apple Watch

Il 2020 Apple Worldwide Developers Conference si è tenuto dal 22 al 26 giugno 2020, presso Apple Park e, nonostante la mancanza di pubblico per ragioni sanitarie, è stato un evento ricco di novità.

Con l’introduzione a WatchOS 7 infatti, sono stati aperti nuovi orizzonti per Apple Watch. Le novità riguardanti tali dispositivi spaziano dal monitoraggio del sonno, a nuovi quadranti fino a un più generico miglioramento del monitoraggio della forma fisica e due nuovi strumenti per la salute. In questo approfondimento abbiamo raggruppato le principali migliorie che il colosso di Cupertino ha presentato in occasione del suo evento e che arriveranno presto sul tuo Apple Watch.

WatchOS 7 e le novità per gli Apple Watch

L’Apple Watch Series 5 è in attesa di grandi novità. L’aggiornamento del sistema operativo è previsto per questo autunno (anche se è già possibile provare la beta pubblica di WatchOS 7 ) e include una nuova serie di quadranti, nuove opzioni di allenamento e monitoraggio del sonno nativo, molto atteso negli ultimi anni.

Queste funzionalità saranno compatibili con l’Apple Watch Series 3 e le versioni successive, tuttavia, e alcune funzionalità sono esclusive dell’ultima generazione di smartwatch. Ecco una ripartizione delle 9 nuove funzionalità chiave di Apple Watch annunciate al WWDC 2020.

Finalmente arriva il monitoraggio nativo del sonno

L’attesa è finita. Gli utenti di Apple Watch potranno finalmente indossare l’orologio a letto e monitorare il sonno senza dover scaricare un’app di terze parti.

WatchOS 7 aiuta anche gli utenti ad addormentarsi dolcemente, fornendo un modo per rilassarsi al termine dalla giornata con una rilassante routine della buonanotte. Una volta a letto, l’Apple Watch utilizza i suoi sensori di movimento e di frequenza cardiaca per determinare quando ci si addormenta, spegnendo tutte le notifiche.

Al mattino poi, è possibile analizzare il proprio ciclo del sonno per vedere se ti sei svegliato nel cuore della notte e le fasi di sonno leggero e profondo, oltre a tenere in considerazione l’evoluzione con il passare di giorni, settimane e mesi in tal senso. Per tenere traccia del sonno, l’Apple Watch deve avere una carica di almeno il 30%.

Allenamento e “nuova” app per il fitness

Apple ha aggiunto danza, allenamento base, forza funzionale e tempo di recupero al suo elenco di opzioni di allenamento sull’orologio. In quanto tale, l’algoritmo dell’orologio è specificamente sintonizzato per questi esercizi e il monitoraggio delle calorie è più accurato.

I ciclisti riceveranno anche una nuova funzione di navigazione in Apple Maps che consentirà loro di scegliere i percorsi in base al tempo fino alla destinazione e alla distanza totale.

L’app Activity, che ospita le varie attività e il riepilogo della tua giornata, è stata rinominata in WatchOS 7: si chiamerà app Fitness sia su Apple Watch che su iPhone. Sebbene l’app rimanga molto simile, ha ottenuto una leggera riprogettazione sull’iPhone. Ora può vantare una pagina di riepilogo più completa e un modo più intuitivo per trovare le tue statistiche a colpo d’occhio.

Gestione avanzata del lavaggio delle mani

In tempi di emergenza sanitaria, lavarsi le mani in maniera corretta è molto importante. L’Apple Watch utilizzerà i sensori di movimento e il microfono per capire quando ti stai lavando le mani e assicurarti di farlo bene e per un tempo accettabile.

Una volta stabilito che sei al lavandino, inizierà un conto alla rovescia di 20 secondi, che è la durata ottimale in base secondo le linee guida internazionali. L’app può anche ricordarti di farlo non appena entri in casa.

Altre funzioni legate alla salute

WatchOS 7 sta spingendo l’app Noise verso un ulteriore passo avanti espandendo i suoi avvisi. L’Apple Watch monitora già il rumore ambientale e avvisa gli utenti quando raggiunge livelli che potrebbero influire sulla danni o perdita dell’udito.

Ma ora farà lo stesso quando ascolti l’audio tramite le cuffie dal tuo iPhone, iPod o Apple Watch. Riceverai un avviso se hai superato il volume o il tempo di ascolto consigliato dall’OMS. C’è anche una nuova metrica della salute che può aiutare gli utenti ad avere un’idea della loro mobilità e delle capacità cardiovascolari. L’età avanzata o le lesioni possono influire sull’equilibrio delle persone e sulla capacità generale di muoversi in modo sicuro ed efficace.

L’Apple Watch utilizza i suoi sensori di movimento (così come i sensori di movimento sull’iPhone) per ottenere un’immagine di come appare nel tempo, simile a un test di camminata di 6 minuti che normalmente si ottiene in un laboratorio. Se questi dati vengono condivisi con un medico, potrebbero aiutare a rilevare problemi di mobilità prima che arrivino al punto di influire sulla salute.

Condividi e scopri nuovi quadranti

Apple non consentirà ancora l’utilizzo di quadranti di terze parti, ma ci saranno più modi per personalizzare l’Apple Watch. Gli utenti potranno dunque condividere i quadranti con altri possessori di Apple Watch (attraverso social network, e-mail e altri canali).

L’Apple Watch ha anche una nuova opzione Chronograph Pro, che ha un tachimetro in stile analogico che misura velocità e distanza, e ha un’opzione di testo extra-large e nuovi filtri fotografici. In tal senso, sarai in grado di aggiungere nuove complicazioni per le app di diverso tipo.

Il tuo Apple Watch può diventare un portachiavi dell’auto

Non sarai in grado di concedere autorizzazioni per le chiavi dell’auto come su iPhone, ma sarai in grado di accettarle se sono condivise con te tramite l’app Wallet.

La funzione chiave dell’auto sarà disponibile solo su Apple Watch Series 5 o successivo (supponendo che Apple Watch Series 6 sia in uscita in autunno) e per ora sarà compatibile solo con modelli BMW selezionati.

Altre feature in arrivo

Se quanto già detto non bastasse, WatchOS 7 si presenterà all’utenza con altre tre interessanti feature:

Apple Watch potrà contare sulla possibilità di inviare risposte dirette per l’app Message ;

; Siri potrà leggere i tuoi testi e le notifiche quando è collegato agli auricolari;

potrà leggere i tuoi testi e le notifiche quando è collegato agli auricolari; L’Apple Watch riceverà un’app di traduzione che consente agli utenti di tradurre intere conversazioni.

Ovviamente poi, da qui all’autunno, il nuovo sistema operativo potrebbe arricchirsi di tante altre funzioni interessanti.

