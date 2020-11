Come interrompere il passaggio automatico di AirPods tra iPhone e iPad

AirPods e AirPods Pro ora sono in grado di passare automaticamente tra iPhone e iPad. Quante volte ti è capitato di posare il tuo iPad, di iniziare una telefonata sul tuo iPhone e gli AirPods sono passati automaticamente all’iPhone. Non ti piace questa funzione? Ti spieghiamo come disabilitarla.

Ecco come funziona il passaggio automatico degli AirPods

La funzione del passaggio automatico è stata aggiunta in iOS 14, iPadOS 14 e macOS Big Sur. Finché il tuo iPhone o iPad è aggiornato all’ultima versione del sistema operativo e gli AirPod sono nelle tue orecchie, il cambio di dispositivo funziona automaticamente. In caso contrario, prova ad aggiornare il firmware su AirPods o AirPods Pro.

La commutazione automatica del dispositivo funziona con AirPods (2a generazione), AirPods Pro, Powerbeats, Powerbeats Pro e Solo Pro. Questa opzione “funziona e basta”, non è necessario abilitarla.

Nel momento in cui i tuoi AirPods passano da un dispositivo all’altro, vedrai apparire una piccola notifica al riguardo. Se lo desideri, puoi toccare il pulsante blu “Indietro” per tornare al dispositivo precedente.

Come disabilitare la commutazione automatica per AirPods e AirPods Pro

Se usi spesso iPhone, iPad e Mac insieme (ad esempio, mentre lavori alla scrivania), potrebbe essere fastidioso quando i tuoi AirPods passano automaticamente da un dispositivo all’altro. La buona notizia è che puoi disabilitare il cambio di AirPods e tornare al passaggio manuale. E’ bene sottolineare che, anche se questo processo richiede più tempo, è certamente più affidabile.

Per disabilitare la commutazione automatica, collega innanzitutto i tuoi AirPods al tuo iPhone o iPad e apri l’app “Impostazioni”. Nella schermata Impostazioni, vai alla sezione “Bluetooth”. Ora, trova i tuoi AirPods nell’elenco e clicca sulla piccola icona “i” accanto ai tuoi AirPods. Qui, scegli l’opzione “Connetti a questo iPhone” o “Connetti a questo iPad”, a seconda del dispositivo. Da questa sezione, scegli l’opzione “Quando ti sei connesso per l’ultima volta a questo iPhone” o “Quando ti sei connesso per l’ultima volta a questo iPad”. Ora hai disabilitato la funzione di cambio automatico per AirPods. Vai al tuo iPad e ripeti questo processo.

Come cambiare dispositivo manualmente

Puoi comunque passare manualmente dall’iPhone all’iPad utilizzando il Centro di controllo. Per visualizzare il Centro di Controllo, scorri verso il basso dall’angolo in alto a destra dell’iPhone o dell’iPad. Qui, tocca la piccola icona “AirPlay” per mostrare tutti i dispositivi disponibili. Ora seleziona i tuoi AirPods per effettuare il passaggio. Puoi accelerare questo processo utilizzando scorciatoie e app di terze parti sul Mac.

Fonte HowToGeek