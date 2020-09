Aggiornamento firmware degli AirPods: ecco come eseguirlo

Gli AirPods di Apple sono tra gli auricolari wireless più popolari nel 2020, grazie alle loro ottime caratteristiche, come: la connettività wireless immediata, la straordinaria tecnologia del microfono, la connessione con Siri e il loro design ergonomico. Come ogni prodotto Apple anche gli AirPods ricevono di tanto in tanto degli aggiornamenti, ma per molti utenti non è sempre chiaro come eseguire gli update del firmware.

Bisogna premettere che, per impostazione predefinita, il firmware degli AirPods si aggiorna automaticamente quando questi sono inseriti nella loro custodia e collegati via Bluetooth all’iPhone. La Casa di Cupertino ha ideato un sistema che scarica in automatico l’aggiornamento senza bisogno di alcun operazione da parte dell’utente e le cuffie si aggiornano in maniera autonoma. Tuttavia se questo non accade in maniera automatica, è possibile eseguire l’aggiornamento in maniera maniera manuale. L’aggiornamento firmware degli Airpods non è così difficile da eseguire, anche se non è immediato e veloce da fare come un aggiornamento iOS. Ecco guida la procedura da eseguire per aggiornare manualmente il firmware delle tue AirPods.

Come aggiornare il firmware di AirPods e AirPods Pro

Il problema principale con l’aggiornamento del firmware dei tuoi AirPods è che questo non è così rapido da eseguire come gli aggiornamenti iOS standard. Infatti, non c’è alcun pulsante da toccare per verificare gli aggiornamenti ed eventualmente installare l’ultima versione disponibile. Quindi, come si può fare?

Prima di tutto bisogna verificare se è disponibile una nuova versione del firmware. Ecco quindi come fare:

Rimetti gli AirPods nella custodia di ricarica. Carica la custodia degli AirPods, tramite la porta Lightning o, se hai una custodia con ricarica wireless, tramite un caricabatterie wireless abilitato Qi. Avvicina l’iPhone agli AirPods e assicurati che abbia una connessione Internet attiva per verificare e scaricare l’aggiornamento del firmware. Sebbene gli aggiornamenti siano di dimensioni relativamente ridotte è sempre consigliato essere connessi al Wi-Fi.

Questo è tutto quello che c’è da fare: una volta che gli AirPods sono in carica e nelle vicinanze del tuo iPhone, l’aggiornamento sarà scaricato e installato automaticamente. Il problema è che non si tratta di un processo istantaneo e non c’è modo di verificare lo stato di avanzamento dell’installazione: devi solo avere pazienza e aspettare.

Se hai problemi con l’installazione di un aggiornamento o riscontri bug che potrebbero venir risolti con un update, prova a ricaricare completamente la custodia degli Airpods e pazientare. Se anche dopo questi tentativi e qualche giorno di pazienza non noti miglioramenti potresti pensare di risolvere provando a ripristinare gli AirPods.

Come faccio a sapere se i miei AirPods sono stati aggiornati?

Non essendo presente un modo per monitorare il processo di aggiornamento del firmware, è difficile sapere quando si esegue il firmware più recente. Il modo migliore per tenere traccia è controllare la versione del firmware prima di provare ad aggiornare gli AirPods. Quindi, prima di provare ad eseguire un aggiornamento ti consigliamo di verificare la versione attualmente in uso e di seguire questi passaggi. Per visualizzare la versione del firmware AirPods o AirPods Pro segui questa procedura:

Collega i tuoi AirPods al tuo iPhone. Apri l’app Impostazioni. Tocca Generali. Tocca Informazioni. Scorri verso il basso e tocca il nome dei tuoi AirPods: lì vedrai il numero della versione firmware installata.

Per riferimento, ecco la versione corrente del firmware degli AirPods (a settembre 2020):

AirPods (2016): 2D15

AirPods (2019): 2D15

AirPods con custodia di ricarica wireless (2019): 2D15

AirPods Pro (2019): 2D27

Se pensi che sia trascorso diverso tempo dall’ultimo aggiornamento, confronta semplicemente il firmware corrente con quello di cui avevi preso nota in precedenza, in questo modo potrai notare se le cuffie si sono aggiornate automaticamente.

Se ti piacciono gli AirPods ma non sei disposto a spendere un prezzo così elevate per degli auricolari, allora ti consigliamo la nostra guida che riporta le migliori alternative ad Apple per degli auricolari true wireless.