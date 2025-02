Come installare Windows 11 utilizzando un account locale: ecco cosa sapere

Con il lancio di Windows 11, l'azienda di Microsoft ha introdotto un maggiore incentivo per l'uso degli account Microsoft, rendendo più complicata la creazione e l'utilizzo degli account locali. Nonostante ciò, esistono modi per installare questo nuovo sistema operativo senza dover necessariamente ricorrere a un account Microsoft, mantenendo intatta la funzionalità degli account locali.

Gli account locali offrono vantaggi significativi, soprattutto in determinate situazioni. La questione della condivisione delle cartelle in rete, infatti, rende fondamentale avere un account locale per gestire l’accesso e le autorizzazioni. Gli account Microsoft richiedono l’inserimento di una password, il che può risultare scomodo quando si desidera semplicemente accedere a risorse condivise in una rete domestica o aziendale.

Vantaggi e funzionalità degli account locali

Uno degli aspetti apprezzabili dell'installazione di Windows 11 è la possibilità di assegnare un nome personalizzato al proprio PC, cosa che semplifica notevolmente l'identificazione durante la condivisione di file in rete locale. In precedenza, il sistema produceva nomi casuali, complicando così la gestione delle connessioni. Ora, il processo risulta più diretto ed intuitivo.

Quando si condividono file, avere un sistema di denominazione chiaro consente di accedere rapidamente alle risorse, senza dover affrontare la noia del cambio di nome e di un successivo riavvio. Questa modalità avvantaggia non solo gli utenti domestici, ma anche le piccole aziende che operano frequentemente all'interno di una rete locale.

Procedura per installare Windows 11 senza un account Microsoft

Installare Windows 11 senza passare per un account Microsoft è possibile seguendo una semplice procedura. Durante il processo di configurazione finale del sistema operativo, viene visualizzata la schermata "Connettiamoci a una rete". Quando si arriva a questa fase, viene richiesto di accedere a un account Microsoft o di crearne uno nuovo.

Ecco un breve elenco dei passaggi necessari per bypassare questo requisito: 1. Assicurarsi che il PC non sia connesso a una rete WiFi. Se utilizzate una connessione cablata, liberatene temporaneamente. 2. Se in uso una macchina virtuale, accedere alle impostazioni e rimuovere la scheda di rete virtuale. 3. Alla comparsa del messaggio di mancanza di connessione, premere Riprova per tornare alla schermata iniziale di connessione. 4. Utilizzare la combinazione di tasti MAIUSC+F10 per aprire il prompt dei comandi.

Se non compare, su alcuni portatili potrebbe essere necessario utilizzare anche il tasto Fn. Da qui, digitare il comando oobe\bypassnro e premere Invio.

Questa operazione permette di saltare il requisito di connessione a Internet, consentendo di proseguire l'installazione di Windows 11 senza un account Microsoft.

Creazione di un account locale durante l'installazione

Dopo aver completato i passaggi di configurazione senza la connessione a Internet, ci si troverà nella schermata "Inserisci il tuo nome", dove è possibile scegliere un nome per il primo account locale. Successivamente, Windows 11 richiede di impostare una password e di confermarla.

In genere, il sistema richiede anche di impostare domande di sicurezza per il recupero della password, che possono risultare superflue al fine di semplificare il processo, anche se un amministratore può facilmente resettare la password di qualsiasi account. Per passare oltre queste domande, basta premere Invio nella casella per l’impostazione della password, creando così un account locale senza password, da ricordare e impostare successivamente al primo accesso.

Impostazione della password dell'account locale dopo l'installazione

Dopo che l’installazione di Windows 11 è stata completata, è possibile impostare una password per l'account locale in modo semplice. Effettuando una ricerca digitando "cmd" e selezionando "Esegui come amministratore", si aprirà il prompt dei comandi. Una volta qui, bisognerà digitare whoami per ottenere il nome dell’utente e poi utilizzare il comando net user nome-utente password per impostare la password desiderata.

Inoltre, per disabilitare la richiesta delle domande di sicurezza per account futuri, immettere il comando che permette di aggirare questo vincolo.

Creazione di ulteriori account locali in Windows 11

Se Windows 11 è già attivo sul dispositivo, ci sono due metodi per aggiungere nuovi account locali. La prima opzione è accedere a "Account" nella ricerca di Windows e selezionare "Aggiungi, modifica o rimuovi altri utenti". Nella finestra successiva, cliccare su "Aggiungi un utente senza account Microsoft".

Un metodo alternativo prevede l’apertura del prompt dei comandi come amministratore e l’immissione di due comandi per creare un nuovo account locale e aggiungerlo al gruppo degli amministratori. In questo modo si possono gestire responsabilità e privilegi a seconda delle esigenze degli utilizzi.

Utilizzare Rufus per semplificare l'installazione

Un’ulteriore opzione è rappresentata dall’uso di Rufus, un software che facilita la creazione di supporti USB per l'installazione di sistemi operativi. Nella configurazione di Rufus è presente la casella "Rimuovi requisiti per Microsoft account online", che, una volta attivata, consente di installare Windows 11 senza la necessità di un account Microsoft.

Microsoft ha reso la vita più complessa per chi vuole utilizzare un account locale, ma i metodi per eludere questa limitazione rimangono efficaci e chiari. La possibilità di gestire il sistema senza vincoli imposti dall’azienda offre a molti la libertà di configurazione e accesso.