Come fare uno screenshot su Apple CarPlay

Se utilizzi Apple CarPlay, puoi facilmente acquisire uno screenshot del display dell’App sull’ iPhone (ovviamente quando il tuo veicolo è fermo ed in sicurezza). Il tutto con pochi semplici click e molto facilmente. Nella nostra guida, ti spieghiamo come fare, passo dopo passo.

Screenshot su Apple CarPlay: come fare

Salvare la schermata di Apple CarPlay sul tuo iPhone è molto semplice: devi solo utilizzare la normale funzione di screenshot del tuo telefono Apple. Ovviamente, questa operazione non va effettuata mentre sei alla guida della tua auto. Accosta sempre oppure, se sei in compagnia, chiedi a uno dei tuoi passeggeri di farlo per te. Se non utilizzi CarPlay in modalità wireless, è necessario che il tuo iPhone sia collegato al veicolo tramite un cavo USB.

A seconda del modello di iPhone che hai, devi premere una delle seguenti combinazioni di pulsanti per acquisire uno screenshot su Apple CarPlay:

Se possiedi un iPhone X o successivo devi premere contemporaneamente i pulsanti power e Volume su.

devi premere contemporaneamente i pulsanti power e Volume su. Se hai un iPhone con un pulsante Home e Power laterale devi premere contemporaneamente i pulsanti Home ed il tasto di accensione laterale..

devi premere contemporaneamente i pulsanti Home ed il tasto di accensione laterale.. Se hai un iPhone con i pulsanti Home e Power in alto: premi contemporaneamente i pulsanti Home ed il tsto di accensione in alto.

Dopo aver eseguito la combinazione di tasti, il tuo iPhone salverà sia un’immagine dello schermo sia un’immagine del display di CarPlay. L’iPhone provvederà quindi a salvare entrambe le immagini nell’app Foto: è qui che troverai gli screenshot archiviati. Dalla cartella potrai decidere se modificarlo od eliminarli.

Potrai guardarli in qualsiasi momento, ovviamente non mentre guidi. Ricorda sempre di essere prudente!

Fonte Howtogeek