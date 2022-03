Come fare Hard Reset su smartphone Realme | Guida e video

Se hai uno smartphone Realme potrebbe esserti successo in passato di dover procedere con un hard reset del telefono, ovvero con il ripristino dei dati di fabbrica che procedere alla cancellazione di tutti i dati del telefono per riportare il software allo stato della prima accensione.

Con un hard reset si può resettare completamente uno smartphone Realme e riportare il sistema operativo allo stato originale, come quello che c’era installato la prima volta che l’hai acceso.

Grazie alla procedura che ti spiego in questa guida, e nel video che trovi qui sotto, potrai facilmente cancellare tutti i dati, documenti, foto e video ed applicazioni contenute nel telefono. Questa procedura quindi può tornarti utile se il tuo Realme è diventato lento, se hai problemi software o semplicemente vuoi cancellare tutto prima di venderlo o di regalarlo ad un tuo amico o parente. Questa guida può tornarti utile anche nel caso in cui tu abbiamo dimenticato il PIN per lo sblocco, ma dovrai comunque accedere con lo stesso account gmail iniziale per poter usare di nuovo lo smartphone.

Iniziamo subito con la guida passo passo in cui ti spiego come effettuare un hard reset su smartphone Realme, con un paio di procedure differenti, attraverso alcuni passaggi davvero semplici e veloci.

Videoguida completa

Prima di procedere: operazioni preliminari

Se vuoi regalare o vendere lo smartphone ci sono alcune operazioni preliminari che devi compiere e che ti permetteranno di procedere in sicurezza e di non perdere i tuoi dati.

La prima cosa che ti consiglio di fare è il logout dai tuoi account gmail, social e di messaggistica, questa operazione ti consente di eliminare ogni traccia dei tuoi account dal telefono e permetterà al futuro proprietario di usare i suoi senza problemi. Ti consiglio soprattutto di rimuovere il tuo account gmail per evitare possibili blocchi futuri.

Per procedere con la disconnessione dei tuoi profili apri le Impostazioni, scorri fino alla voce Account, in questa schermata troverai tutte le app e gli account che stanno tenendo traccia dei tuoi profili. Per procedere con il logout semplicemente clicca sull’applicazione che ti interessa, tappa sui 3 puntini in alto a destra e clicca su Rimuovi account e conferma. Esegui questi passaggi per tutti i tuoi account.

Ricordati poi di effettuare il backup di foto e dati contenuti nello smartphone Realme. Puoi effettuare le copie di backup di tutti i tuoi documenti e foto collegando il telefono ad un PC oppure sfruttando i più noti servizi di cloud. A questo proposito ti invito a leggere la guida su come fare il backup di uno smartphone.

Ripristino via software

La soluzione più semplice ed immediata è quella di procedere con il ripristino ai dati di fabbrica via software, naturalmente puoi utilizzare questa procedura solo se riesci ad accedere allo smartphone, ricordi il codice di sblocco e tutto funziona correttamente.

Per cancellare tutti i tuoi dati apri le Impostazioni, scorri verso il basso fino alla voce Impostazioni di sistema, in fondo a questa schermata troverai Esegui backup e ripristino. Da questa pagina dobbiamo selezionare la voce Ripristina il telefono e successivamente procedere con la conferma.

Una volta iniziata la procedura, che potrebbe impiegare qualche minuto, il telefono verrà formattato e riportato allo stato iniziale.

Hard reset tramite Recovery Mode

Se, invece, hai problemi con il touch screen che non funziona correttamente oppure hai dimenticato il codice per lo sblocco puoi procedere con il reset utilizzando la recovery mode (ho spiegato bene qui come usare la recovery mode sugli smartphone Realme). Per procedere con l’hard reset tramite recovery procedi con questi passaggi:

Con il telefono spento premi e tieni premuto per qualche secondo il tasto Power e Volume Giù. In questa schermata seleziona la voce English e procedi. Puoi navigare utilizzando il touch screen oppure navigando su e giù con i tasti del volume e confermando con il tasto Power. Seleziona la voce Wipe Data e procedi con l’inserimento del codice di verifica che ti verrà mostrato sullo schermo. Ora premi su Format Data e successivamente su Format. Attendi qualche istante, potrebbe volerci anche qualche minuto, ed attendiamo il riavvio dello smartphone.

Conclusioni

Se hai seguito correttamente una delle due procedura, ora ti ritroverai con lo smartphone completamente resettato e pronto per essere configurato come un nuovo device.