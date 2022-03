Come entrare in Recovery Mode sugli smartphone Realme

Nella guida di oggi vediamo passo passo la procedura per entrare in Recovery Mode sugli smartphone Realme. La procedura è universale ed è valida per tutti gli smartphone del noto produttore cinese.

Realme è uno dei brand che sta crescendo di più in Europa e sono molti i suoi smartphone che entrano ogni mese nella classica degli smartphone più venduti grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e a interessanti combinazioni di hardware e design. Vista la loro diffusione potrebbero essere vari gli utenti che hanno problemi con lo smartphone. Per questo motivo ho deciso di realizzare questa guida che spiega come entrare in recovery mode sugli smatphone Realme, per rendere tutto più semplice ho realizzato anche un video tutorial che spiega passo passo come procedere.

Videoguida

Procedura per entrare in Recovery Mode sui telefoni Realme

Vediamo i semplici passaggi per poter utilizzare questa modalità di recupero:

Anzitutto è necessario spegnere il telefono, per farlo tieni premuto Power e Volume Su e poi clicca su Spegni. Con lo smartphone spento tieni premuto per qualche secondo il tasto Power e Volume Giù. Rilascia i tasti quando appare il logo di Android. Attendi qualche istante fino al caricamento della schermata successiva. Potrebbe volerci anche un minuto quindi non preoccuparti ed attendi pazientemente. Nella prima schermata della Recovery di Realme è possibile selezionare la lingua, puoi scegliere l’inglese e procedere. Dalla pagina principale hai accesso alle varie funzionalità della Recovery, da qui potrai aggiornare il telefono, ripristinare i dati di fabbrica tramite il tasto Wipe Data, riavviarlo (reboot) o spegnerlo (power off). Per poter navigare nella Recovery puoi utilizzare il touch screen come sei abituato a fare, se però hai rotto lo schermo puoi interagire navigando su e giù con i tasti del volume e confermando con il tasto Power.

Abbiamo quindi visto quanto è semplice entrare nella Recovery Mode sui Realme. La funzione principale della recovery è legata alla formattazione del dispositivo con la possibilità di cancellare ogni dato presente nel telefono e riportarlo quindi ai dati di fabbrica.