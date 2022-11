Come disattivare il Rilevamento Cadute su iPhone e Apple Watch

Negli ultimi modelli di Apple Watch e di iPhone l'azienda di Cupertino ha introdotto una nuova funzione chiamata "Rilevamento Cadute" che rileva eventuali incidenti o cadute che un utente può avere e in caso di necessità può contattare i soccorsi. In poche parole se il dispositivo rileva una caduta pericolosa mentre indossi l'orologio, ti avvisa con un allarme acustico e se non rispondi bloccando l'allarme chiamerà i soccorsi.

Funzione Rilevamento Cadute

Ma come funziona davvero "Rilevamento Cadute"? Se dopo una caduta Apple Watch rileva che ti stai muovendo, lancerà un segnale acustico e ti mostrerà un avviso sullo schermo dell'orologio dove avrai la possibilità di comunicare se stai bene o se vuoi contattare i soccorsi. A quel punto il dispositivo attende una tua risposta all'avviso e non chiama automaticamente i servizi di emergenza. Se, invece, il dispositivo rileva che sei immobile dopo circa un minuto farà partire un conto alla rovescia di 30 secondi durante i quali ti avvisa con vibrazioni sul polso e con segnali acustici. Se non vuoi chiamare i servizi di emergenza, devi toccare Annulla. Terminato il conto alla rovescia, se non ci saranno azioni da parte tua Apple Watch chiamerà automaticamente i soccorsi comunicando la tua posizione. Al termine della chiamata il dispositivo invierà anche un messaggio ai tuoi contatti di emergenza con la tua posizione, precisando che ha rilevato una caduta accidentale e ha avvisato i soccorsi. Apple Watch recupera i contatti di emergenza da quelli che tu hai inserito nella cartella clinica dell’app Salute.

La stessa cosa accade con gli iPhone che sono abilitati per la funzione "Rilevamento Cadute", ovvero gli iPhone 14. Quando riconoscono la caduta dopo un minuto avviano un conto alla rovescia ed emettono un segnale acustico. Al termine del conto alla rovescia, il dispositivo chiamerà automaticamente i servizi di emergenza. La maggior parte degli utenti considera il “Rilevamento Cadute” come una pratica funzionalità: qualcosa che offre tranquillità ma che si spera di non dover mai utilizzare. Nell’ultimo periodo, però, alcuni utenti hanno denunciato che la funzione non è proprio accurata. Delle persone che stavano trascorrendo una giornata presso un parco a tema non si sono rese conto che mentre erano nelle montagne russe si è attivata la funzione “Rilevamento Cadute”. Non hanno sentito che questa era entrata in azione e così in poco tempo si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Peccato che queste persone si sono trovate poi nella situazione imbarazzante di dover spiegare ai soccorritori perché sono stati chiamati inutilmente. Si spera che questo sia stato un solo episodio isolato e che Apple stia lavorando per rendere sempre più accurata questa funzione. Nel frattempo, però, per sentirti più sicuro potresti voler disattivare questa funzionalità e in questo articolo ti spieghiamo come farlo sia negli iPhone che negli Apple Watch.

Disattiva il Rilevamento Cadute su Apple Watch

Se desideri disabilitare il Rilevamento delle Cadute su Apple Watch Series 8, SE (2a generazione) o Ultra, apri l'app Watch sull'iPhone associato e controlla la parte inferiore dello schermo per assicurarti di essere nella scheda My Watch. Poi clicca “SOS emergenze” e nella sezione Rilevamento cadute tocca l’interruttore per disattivare la funzione. Se lo vuoi riaccendere ti basterà toccarlo di nuovo e lo vedrai diventare verde. Puoi scegliere se tenerlo attivo sempre o attivarlo solo durante gli allenamenti. Una volta disattivato ti verrà chiesto di confermare la tua scelta dato che è una una decisione che vale la pena considerare attentamente.

Disattiva il Rilevamento Cadute su iPhone

Se desideri disabilitare il Rilevamento Cadute su iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro o 14 Pro Max (questi sono gli unici telefoni che attualmente supportano la funzione), devi accedere all'app Impostazioni e andare alla funzione SOS di emergenza. All’interno di questa scheda Scendi fino alla voce Rilevamento Cadute e qui disattiva l'interruttore accanto alla funzione “Chiama dopo una caduta”.