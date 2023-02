L'iPhone è un dispositivo che va ben oltre al semplice smartphone. Il prodotto Apple, infatti, nel corso degli anni si è occupato di monitorare la salute degli utenti e di svolgere altre funzioni utili e interessanti.

In questo senso però, poche funzionalità sono paragonabili a SOS emergenze. Attraverso questo sistema infatti, puoi contattare i servizi di emergenza e i tuoi contatti più stretti e con tempistiche contenute.

Utilizzare SOS emergenze non è complicato: ti basta premere a lungo il pulsante Sospensione/riattivazione e i pulsanti Volume oppure premendo tre volte il pulsante Sospensione/riattivazione sul tuo iPhone.

Questa modalità di attivazione, alquanto semplice, ha sia vantaggi che svantaggi. Se da una parte risulta semplice attivare SOS emergenze in caso di necessità, d’altro canto l’attivazione accidentale è tutt'altro che rara. Proprio da ciò deriva la necessità di disabilitare SOS emergenze.

Non solo: alcuni utenti potrebbero anche mappare in maniera diversa questa combinazione di tasti. Insomma, anche se l’idea di Apple è senza dubbio apprezzabile, in questo articolo vedremo come evitare che SOS emergenze si attivi sul tuo dispositivo.

Come disabilitare SOS emergenze su iPhone

La procedura base non è complicata. In tal senso:

Apri l'app Impostazioni ;

; Scorri verso il basso e tocca SOS emergenze ;

; Tocca e disattiva l'interruttore per Chiamata con attesa (l'interruttore diventerà grigio una volta disattivato);

(l'interruttore diventerà grigio una volta disattivato); Allo stesso modo, tocca e disattiva l'interruttore per Chiama con 3 pressioni ;

; Infine, se stai utilizzando un iPhone 14 Pro o superiore, disattiva l'interruttore per Chiamata dopo grave incidente ;

o superiore, disattiva l'interruttore per ; Tocca Disattiva per confermare la tua scelta.

Come rimuovere i contatti di emergenza su iPhone

Ora che hai disabilitato SOS emergenze, puoi anche scegliere di rimuovere i tuoi contatti di emergenza. Ecco come puoi farlo sul tuo iPhone:

Apri l'app Impostazioni e tocca Salute ;

; Ora tocca ID medico ;

; Tocca Modifica nell'angolo in alto a destra dello schermo;

nell'angolo in alto a destra dello schermo; Scorri verso il basso fino alla sezione Contatti di emergenza e tocca l**'icona di eliminazione** accanto al contatto da cancellare;

e tocca l**'icona di eliminazione** accanto al contatto da cancellare; Tocca Elimina.

Ripeti i passaggi per rimuovere eventuali altri contatti di emergenza che potresti aver aggiunto e tocca Fine nell'angolo in alto a destra.

Come disabilitare SOS satellitare su iPhone 14 o versioni successive

Puoi anche scegliere di disabilitare SOS satellitare nel caso in cui non desideri abbonarti a questa nuova funzionalità di Apple, giunta in Europa circa un anno fa.

iOS 16 non offre un modo chiaro per disabilitarla, ma la funzione richiede l'autorizzazione per tracciare la tua posizione per funzionare come previsto. Se questo permesso è stato disabilitato, ti verrà chiesto di abilitarla: non concedendola, di fatto, impedirai la sua attivazione. Ecco come devi procedere in tal senso:

Apri l'app Impostazioni sul tuo iPhone;

sul tuo iPhone; Tocca Privacy e sicurezza ;

; Tocca Servizi di localizzazione in alto;

in alto; Ora scorri verso il basso e tocca Servizi di sistema ;

; Tocca e disattiva l'interruttore per Connessione satellitare dall'elenco sul display.

Domande frequenti e considerazioni finali

Passiamo dunque alle ultime domande che potresti farti su questo tema e alle considerazioni finali.

L'iPhone chiama in automatico i miei contatti di emergenza quando viene attivato SOS Emergenze?

No, la chiamata viene effettuata solo ai servizi di emergenza impostati per il territorio italiano (come polizia, vigili del fuoco o pronto soccorso).

I tuoi contatti di emergenza verranno invece avvisati tramite un SMS contenente la tua posizione attuale, che verrà condivisa con loro.

iPhone chiamerà automaticamente i servizi di emergenza?

Questo dipenderà dalla tua regione. Se ti trovi in Nord America o in Europa, gli iPhone si collegheranno automaticamente ai servizi di emergenza presenti nella zona.

Tirando le somme, SOS emergenze è un’idea nata da un ottimo spunto ma che, per limiti “fisici” può creare problemi e situazioni spiacevoli. Un’ottima idea per sfruttare al meglio questa funzione può essere un’attivazione mirata, al fine di sfruttarla solo in caso di escursioni o quando ci si trova ad affrontare particolari situazioni potenzialmente a rischio.