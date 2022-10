Andamento del prezzo di iPhone 14: le previsioni

iPhone 14 è il nuovissimo modello del famoso smartphone di Apple, annunciato con grande entusiasmo da parte degli appassionati di tecnologia lo scorso 7 settembre insieme alle tante novità presentate all’Apple Far Out. In questa occasione, oltre ad iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, sono stati annunciati Apple Watch Series 8 e i nuovissimi Airpods Pro 2. Ancora una volta, come previsto dagli esperti, l’azienda della mela ha alzato notevolmente i prezzi di partenza, rendendo l’acquisto di iPhone 14 poco accessibile per tanti utenti. Fortunatamente, tenendo conto delle previsioni sull’andamento del prezzo di iPhone 14 oggi è possibile ottenere il dispositivo risparmiando sul prezzo di listino. Come è già successo in passato, anche in quest’occasione è possibile risparmiare fino al 16% sul prezzo originale semplicemente attendendo sei mesi dalla data di uscita. Diamo un’occhiata alle previsioni sull’andamento del prezzo di iPhone 14 in modo da acquistarlo al miglior prezzo possibile.

I nuovi modelli di iPhone 14

Prima di verificare l’andamento del pezzo di iPhone 14, diamo un’occhiata alle nuove uscite e alle loro caratteristiche. Come già accennato, in occasione del celebre evento Apple Far Out, l’azienda multinazionale statunitense ha annunciato ben quattro nuovi modelli di iPhone 14. Oltre alla versione standard (6,1 pollici), ha fatto il suo ingresso il nuovo iPhone 14 Plus, venduto a un prezzo leggermente più alto grazie allo schermo da 6,7, prima riservato esclusivamente ai modelli Pro. Altre due novità sono rappresentate dai dispositivi di fascia alta, ovvero iPhone 14 Pro (6,1 pollici) e iPhone 14 Pro Max (6,7 pollici). Questi ultimi vengono venduti a prezzi decisamente più alti.

Andamento del prezzo di iPhone 14: quanto costano i nuovi modelli?

Le voci sull’andamento del prezzo di iPhone 14 hanno iniziato a circolare addirittura prima dell’evento di lancio. Come previsto dagli esperti del settore, i prezzi della nuova generazione di dispositivi mobili Apple hanno decisamente subito un netto aumento. Ecco il listino prezzi originale offerto da Apple:

iPhone 14 : da 1.029€

: da 1.029€ iPhone 14 Plus : da 1.179€

: da 1.179€ iPhone 14 Pro : da 1.339€

: da 1.339€ iPhone 14 Pro Max: da 1.489€

Come sempre, le versioni Pro e Pro Max presentano prezzi nettamente superiori rispetto alle versioni standard, il cui costo supera comunque i 1000€. Come già accennato, e come dimostrato dalle analisi di idealo di cui parleremo a breve, attendendo qualche settimana o mese è comunque possibile ottenere i nuovi modelli di iPhone 14 a un prezzo inferiore.

Andamento del prezzo di iPhone 14: quando scenderanno i prezzi?

Le previsioni sull’andamento del prezzo di iPhone 14 di idealo si basano sul prezzo di vendita al pubblico di Apple e sulle oscillazioni di prezzo dei modelli usciti negli anni precedenti. Tra questi, ci sono le recenti oscillazioni del costo di iPhone 12 e iPhone 13 in tutte le versioni disponibili, grazie alle quali è possibile fare una stima piuttosto precisa di quanto sarà necessario attendere per acquistare i nuovi modelli a un prezzo inferiore. iPhone Plus invece, essendo un modello nuovo, non può fornire alcun dato riguardo alle potenziali oscillazioni di prezzo dei vari modelli di iPhone 14.

iPhone 14: attendi cinque mesi e risparmia il 17%

Come dimostrato dalle oscillazioni di prezzo dei modelli di iPhone degli anni precedenti, è molto improbabile che le nuove edizioni sperimentino un ribasso nel prezzo durante i primi tre mesi di vendita. Dopo cinque mesi invece, i pronostici prevedono un ribasso che può superare addirittura il 17% del prezzo originale. In questo modo, gli appassionati Apple potranno aggiudicarsi il nuovo iPhone 14 per ben 120€ in meno.

iPhone 14 Pro: attendi sei mesi e risparmia il 14%

Come già accennato, le previsioni sull’andamento del prezzo di iPhone 14 Pro si basano esclusivamente sulla tendenza al ribasso dei modelli più datati, ovvero iPhone 13 Pro e iPhone 12 Pro. In questo caso, i primi sei mesi in seguito all’uscita hanno visto il prezzo rimanere stabile. Potremo invece sperare in un calo drastico del prezzo sei mesi dopo il lancio e acquistare il nuovo iPhone 14 Pro risparmiando più di 180€ sul prezzo originale, con un ribasso totale del 14%.

iPhone 14 Pro Max: attendi sei mesi e risparmia l’11%

Il dispositivo attualmente più costoso è iPhone 14 Pro Max, annunciato lo scorso settembre con un prezzo di 1.489€. Anche in questo caso, ci vorranno almeno sei mesi di pazienza per poterselo aggiudicare a prezzo ridotto con un ribasso che ammonta circa all’11%. Secondo le previsioni, dopo nove mesi sarà invece possibile acquistarlo con un ribasso del 13%, che equivale a circa 193€ in meno rispetto al prezzo di partenza.

Andamento del prezzo di iPhone 14: le conclusioni

In conclusione, possiamo affermare con certezza che le previsioni sull’andamento del prezzo di iPhone 14 mostrano un netto ribasso dopo circa sei mesi dall’uscita dei nuovi modelli. Come si è verificato in passato, attendendo un po’ di più il prezzo scenderà ancora, e sarà possibile portarsi a casa anche i modelli più avanzati risparmiando quasi 200€ sul prezzo di listino.