Come controllare quantità, tipo e velocità della RAM su Windows 11

La RAM (o memoria di sistema) è un componente fondamentale di qualsiasi PC con sistema operativo Windows 11. In particolare, poca RAM è causa di un PC particolarmente lento: ecco perché è sempre importante disporre della giusta quantità di RAM sul tuo PC. Non sai esattamente di quanta memoria di sistema è dotato il tuo computer? Niente paura, ti sveliamo come verificare quanta RAM possiede il tuo PC (e quanto è veloce) con Windows 11.

Come controllare la quantità di RAM utilizzando le impostazioni di Windows

Uno dei modi migliori che ti permettono di controllare la quantità di RAM è utilizzando le Impostazioni di sistema di Windows. Per prima cosa, accedi ad Impostazioni tenendo premuto Windows + i sulla tastiera. Una volta che avrai effettuato l’accesso a questo menu, clicca sulla voce “Sistema” posta nella barra laterale e poi seleziona “Informazioni”.

Nella schermata Sistema > Informazioni, clicca sull’opzione “Specifiche del dispositivo” per espandere la sezione: appena sotto, nella sezione “RAM installata”, potrai visualizzare di quanta RAM dispone il tuo PC. Questa schermata è molto utile anche perché – nella categoria “Processore”- ti permette di capire quale tipologia di CPU utilizza il tuo pc.

Se vuoi conservare e copiare queste specifiche per utilizzarle in un secondo momento, clicca su “Copia” e poi incolla la stringa in un messaggio o in un’e-mail, a seconda delle tue necessità.

Come controllare il tipo e la velocità della RAM in Windows 11

Se devi aggiornare la RAM del tuo PC, è essenziale conoscere la sua tipologia e velocità. Il modo più semplice per scoprire queste informazioni è utilizzando il Task Manager. E allora, accedi a esso facendo clic con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e selezionando “Task Manager” nel menu.

Poi clicca ancora una volta con il pulsante destro del mouse sul pulsante Start e seleziona “Gestione attività”. Una volta che si sarà aperto il Task Manager, fai clic sulla scheda “Prestazioni” e poi seleziona “Memoria” nella barra laterale.

Sempre nel Task Manager, clicca sulla scheda “Prestazioni”, quindi seleziona “Memoria” nella barra laterale. Nell’angolo in alto a destra della schermata delle informazioni sulla memoria, potrai visualizzare la capacità RAM totale del tuo PC.

Per controllare la velocità e il tipo di RAM installata sul tuo pc, accedi al Task Manager e guarda nella sezione “Memoria”: qui potrai visualizzare sia la velocità sia il fattore formato della tua RAM e anche quanti slot fisici utilizza. Dopo che avrai visualizzato tutte queste informazioni, chiudi il Task Manager.

Ecco fatto: adesso sai come controllare la quantità, il tipo e la velocità della RAM su Windows 11. Puoi utilizzare il procedimento descritto ogni volta che avrai bisogno di accedere a queste informazioni!

Fonte Howtogeek