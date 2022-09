Come collegare il tuo controller Nintendo Switch Pro al PC

Giochi spesso su Steam e vorresti provare lo stesso livello di comfort offerto da Nintendo Switch? Niente paura, oggi puoi connettere il tuo controller Nintendo Switch Pro al computer per un’esperienza di gioco più confortevole.

Attualmente, il controller per Nintendo Switch Pro è uno dei gamepad più costosi sul mercato: questo è dovuto alla grande qualità del dispositivo, che offre ai giocatori un’impugnatura ergonomica, un ottimo pad direzionale e alcuni straordinari sensori di movimento. Si tratta di un controller Bluetooth e che quindi non necessita di alcun adattatore per essere connesso al PC. Al contrario dei gamepad di Xbox Series X|S e Xbox One, questo dispositivo appare in Windows come un controller DirectInput: per questo motivo, la procedura per farlo funzionare su Steam è leggermente più complicata. Dopo aver visto come giocare ai videogiochi di Steam su Chromebook vediamo come collegare il controller Nintendo Switch Pro al computer.

Collegare il controller Nintendo Switch Pro al PC

Quando decidi di collegare il controller Nintendo Switch Pro al PC hai a tua disposizione due diverse opzioni: puoi collegare il gamepad col cavo o con la connettività wireless. Sebbene la seconda opzione sia ovviamente la più comoda, essa richiede un po’ più di lavoro rispetto alla prima. Vediamo come fare in entrambi i casi.

Collegare il controller Nintendo Switch Pro al PC col cavo

Ecco quali sono i passaggi da seguire se hai deciso di collegare il controller Nintendo Switch Pro al PC col cavo. Innanzitutto dovrai avere a disposizione un cavo USB-C per collegare il dispositivo al computer. Una volta collegato, il controller verrà rilevato da Windows e potrai passare alla configurazione su Steam.

Collegare il controller Nintendo Switch Pro al PC con una connessione wireless

Come già accennato, la procedura per collegare il controller Nintendo Switch Pro al computer tramite connessione wireless è leggermente più complessa. Per farlo avrai bisogno di un adattatore Bluetooth. Una volta caricato il controller dovrai tenere premuto per alcuni secondi il pulsante Sync presente nella parte superiore del gamepad: potrai rilasciarlo quando le spie cominceranno a lampeggiare. A questo punto apri la barra delle applicazioni e clicca col tasto destro del mouse sull’icona del Bluetooth: qui seleziona Aggiungi dispositivo Bluetooth > Aggiungi Bluetooth o altro dispositivo > Bluetooth. Il tuo controller Nintendo Switch Pro dovrebbe ora apparire nell’elenco dei dispositivi disponibili e potrai cliccarci sopra. A questo punto potrai passare alla configurazione su Steam.

Configurazione del controller Nintendo Switch Pro su Steam

Una volta connesso il controller Nintendo Switch Pro al computer nella modalità che preferisci avrai diverse opzioni a tua disposizione. Puoi utilizzare la modalità Big Picture di Steam o accedere al menu delle Impostazioni. Qui clicca su Impostazioni generali del controller > Cambia supporto configurazione Pro. Quando il gamepad è collegato correttamente, il cursore del mouse sparisce per lasciare spazio al tuo nuovo controller. A questo punto potrai modificare e impostare i comandi a tuo piacimento.

Collegare il controller Nintendo Switch Pro al PC: le alternative

Se i giochi a cui vuoi dedicati non supportano il controller Nintendo Switch Pro niente paura: puoi risolvere il problema n due modi. Puoi infatti decidere di utilizzare un adattatore USB wireless 8BitDo o utilizzare un’alternativa software. La prima opzione ti consente di collegare facilmente il tuo controller Nintendo Switch Pro e tanti altri gamepad al pc. La seconda opzione consiste invece nell’utilizzato di software DirectInput-to-XInput, programmi open source che permetteno di controllare il modo in cui Windows rileva il tuo controller. Si tratta infatti di un wrapper che emula il controller Xbox 360. Si tratta ovviamente di un metodo leggermente più complicato e sconsigliato agli utenti principianti.