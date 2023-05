Come cancellare la cache su un Mac?

Le cache del Mac contengono dati che vengono utilizzati per velocizzare i processi. Tuttavia, in alcuni casi questi dati possono essere un ingombro eccessivo rallentando le prestazioni del tuo dispositivo.

Ecco perché nelle prossime righe cercheremo di comprendere come cancellare la cache sul Mac e migliorare così le performance del proprio fedele compagno di lavoro.

Che cos’è la cache?

Per prima cosa, condividiamo come la cache sia il luogo in cui vengono memorizzati i dati per aiutare il Mac a velocizzare i vari processi. Di queste, la più nota è quella che viene associata ai browser web e che, intuibilmente, contiene i dati che vengono scaricati sul Mac e salvati in modo che la volta successiva che si visita lo stesso sito web alcuni dati siano già stati visti e non ci voglia tanto tempo per caricare la pagina.

Tra le altre cose, la cache del browser consente di navigare sul web più velocemente: un aspetto sicuramente positivo, ma che cela anche alcuni difetti. Uno di questi è che potreste ritrovarvi a navigare su una vecchia versione di una pagina web memorizzata nella cache, mentre un altro è che la cache del browser, che include cookie e tracker, possa fornire ai siti web e agli inserzionisti troppe informazioni su di voi durante la navigazione.

Oltre a quella dei browser, però, esistono almeno altri due tipi di cache: la cache di sistema e la cache delle applicazioni. La cache delle applicazioni, a volte chiamata anche cache utente, comprende i dati associati alle applicazioni che vengono salvati in modo da non dover essere caricati ogni volta che si utilizza l’applicazione. Così facendo, le applicazioni possono funzionare più velocemente. Anche in questo caso, si tratta di un vantaggio, ma ci sono degli svantaggi. Ad esempio, se si lavora con immagini ad alta risoluzione o file video di grandi dimensioni, il computer potrebbe memorizzare molti dati relativi alle modifiche effettuate.

La cache di sistema, come ci si aspetterebbe, è il luogo in cui vengono memorizzati i dati creati da macOS che aiutano il Mac a funzionare senza problemi. Poiché è collegata al sistema operativo, si consiglia di non eliminare nulla dalla cache di sistema, a meno che non si utilizzi uno strumento specifico per farlo.

Ciò premesso, l’eliminazione di dati da qualsiasi cache del Mac è un’attività rischiosa se non si sa cosa si sta facendo, ma lo è ancora di più quando si tratta della cache di sistema, in quanto si potrebbero cancellare accidentalmente i file che garantiscono il corretto funzionamento del Mac!

>>> Leggi anche Come eliminare la cache dei dispositivi Android e perché è importante farlo

Perché svuotare la cache?

Ci sono diversi motivi per cui potrebbe essere utile svuotare la cache eliminandone i dati. Nella maggior parte dei casi, gli utenti Mac desiderano eliminare i dati dalla cache perché stanno esaurendo lo spazio sul proprio Mac e pensano che cancellando la cache possano recuperare qualche gigabyte. Attenzione, però: l’eliminazione dei dati dalla cache non libererà necessariamente spazio, poiché il Mac ricreerà molti di questi file nella cache!

Un altro motivo per cancellare la cache del Mac è la risoluzione dei problemi. Forse il Mac, o una particolare applicazione, funziona male e si vuole verificare se l’eliminazione dei dati dalla cache risolve il problema.

Potreste anche essere preoccupati per i vostri dati personali e per il modo in cui un’applicazione o un sito web potrebbe utilizzarli, e questo è sicuramente un altro buon motivo per cancellare la cache del browser di tanto in tanto.

Un’altra ragione per svuotare la cache del browser è se vi accorgete che un sito web che utilizzate non è aggiornato. Se non cancellate la cache, potreste ritrovarvi a caricare la versione di una pagina web uguale a quella dell’ultima volta che l’avete visitata.

Quali dati di cache si possono cancellare?

Come abbiamo visto, ci sono alcuni casi in cui è meglio cancellare i dati della cache, e altri in cui invece è meglio soprassedere.

In linea di massima il motivo per non eliminare tutti i file della cache è che alcuni di questi file sono necessari al Mac per funzionare normalmente. Se si eliminano i file della cache in modo casuale, si potrebbe creare infatti qualche malfunzionamento. Meglio pertanto evitare di intervenire sulla cache di sistema, a meno che non si abbia la piena consapevolezza di quel che si sta facendo.

Anche l’eliminazione della cache relativa a un’applicazione può creare problemi. Alcune applicazioni conservano informazioni importanti per l’utente nelle cartelle della cache e potrebbero non funzionare senza di esse. Dunque, il nostro consiglio è solo quello di eliminare i file di cache relativi alle applicazioni che non si utilizzano più.

Di contro, la cache del browser è un tipo di dati che si può tranquillamente rimuovere, anche se può diventare una seccatura quando si scopre che ora si devono reinserire i login e altri dati che prima venivano riempiti automaticamente.

>>> Leggi anche Come cancellare la cache su Nintendo Switch

Come cancellare la cache

A questo punto possiamo passare all’azione e cercare di capire in che modo svuotare ogni tipo di cache.

Naturalmente, se vi state chiedendo se Apple fornisce uno strumento necessario per eliminare rapidamente i file della cache, la risposta è positiva. In macOS Monterey e precedenti è possibile fare clic sul simbolo Apple nel menu in alto sullo schermo e andare su Informazioni > Archiviazione.

Se si utilizza macOS Ventura questa procedura è cambiata. È ancora possibile accedere alle informazioni tramite Informazioni > Altre informazioni, ma si passa alle Impostazioni di sistema, dove si va a Generali > Archiviazione > Impostazioni di archiviazione.

In qualsiasi modo si arrivi a questo punto, verrà visualizzata una ripartizione del tipo di spazio di archiviazione sul Mac che indica i file da eliminare o spostare su iCloud per liberare spazio. Ad esempio, se si fa clic sulla i accanto alla sezione (in Ventura), si possono vedere tutti i file o le applicazioni che si desidera eliminare.

È possibile che venga visualizzata anche un’ampia sezione denominata Altro, o Sistema, o Dati di sistema, a seconda della versione di macOS in uso. Il tipo di file memorizzati nella cache che si desidera eliminare potrebbe trovarsi in questa sezione dell’archivio, quindi ci si potrebbe chiedere se sia possibile eliminarli facilmente da qui. Purtroppo, da questa vista non è possibile eliminare facilmente i file da nessuna di queste sezioni.

Come cancellare la cache del browser

Il metodo dipende dal browser utilizzato, che sia Safari, Chrome, Firefox o altro.

Se si utilizza Safari, la procedura è la seguente:

Aprire Safari

Fare clic su Impostazioni

Fare clic sulla scheda Avanzate.

Attivare la vista Sviluppatore, quindi fare clic su Mostra menu Sviluppo

Si vedrà una nuova opzione Sviluppo nel menu in alto sullo schermo. Fare clic su di essa

Fare clic su Svuota cache.

Nel caso in cui si usi Monterey o versioni precedenti:

Aprire Safari

Cliccare su Safari > Preferenze nel menu

Fare clic su Avanzate

Attivare la vista Sviluppatore, quindi fare clic su Mostra menu Sviluppo

Si vedrà una nuova opzione Sviluppo nel menu. Fare clic su di essa

Fare clic su Svuota cache.

Si potrebbe anche voler cancellare la cronologia di navigazione. Per farlo:

Cliccare su Cronologia nel menu Safari

Fare clic su Cancella cronologia.

Infine, è possibile rimuovere i cookie seguendo i seguenti passaggi:

Fare clic su Safari > Impostazioni

Fare clic sulla scheda Privacy

Fare clic su Gestisci dati del sito web

Fare clic su Rimuovi tutto (o passare in rassegna i diversi siti e scegliere se consentirli o meno)

Selezionare Blocca tutti i cookie per bloccarli in futuro.

In Monterey o versioni precedenti:

Fare clic su Safari > Preferenze

Fare clic su Privacy

Fare clic su Gestisci dati del sito web

Fare clic su Rimuovi tutto (oppure scorrere i vari siti e scegliere se consentirli o meno)

Selezionare Blocca tutti i cookie per bloccarli in futuro.

Come cancellare la cache di sistema

Vediamo dunque come cancellare la cache di sistema:

Fate clic su Vai > Vai alla cartella…

Digitare Libreria/Cache

Fare clic su Vai

Aprire ogni cartella e scegliete cosa eliminare. È possibile ordinare per dati modificati per vedere cosa non è stato aggiunto di recente

Trascinare le cache nel Cestino

Eliminare il cestino.

Come eliminare i file di cache delle applicazioni

Il processo per eliminare i file di cache dalle applicazioni è simlare:

Fare clic su Vai > Vai alla cartella…

Digitare ~/Library/Caches/

Fare clic su Vai

Aprire ogni cartella e scegliete cosa eliminare

Trascinare le cache nel Cestino

Cancellare il cestino.

Anche in questo caso, se non siete sicuri al 100% di quello che state facendo, vi consigliamo di utilizzare un’applicazione dedicata per rimuovere la cache delle applicazioni.

Le migliori applicazioni per rimuovere i dati dalla cache

Oltre alla pulizia manuale con i passaggi sopra riepilogati, è possibile utilizzare alcune delle migliori app per la pulizia del Mac, che vi permetteranno di eliminare i file e risolvere i problemi di memoria.

Una di queste è CleanMyMac X, di MacPaw, scaricabile dal sito internet ufficiale del software. Costa circa 35 dollari all’anno, o 90 dollari una tantum.

Luso è semplice: basta aprire il software, avviare la scansione e l’applicazione inizierà ad analizzare il sistema. Al termine della scansione verrà visualizzato un messaggio che indica quanto spazio è possibile liberare e che include i file della cache utente, i file del registro di sistema, i file della lingua, le versioni dei documenti, i file del registro utente e i file della cache di sistema.

Si può naturalmente personalizzare cosa eliminare e cosa no. Alla fine, basta cliccare sul pulsante di conferma. E attendere che CleanMyMac X pulisca il vostro sistema.

Un’alternativa è MacCleaner Pro di Nektony, altra opzione valida e simile a CleanMyMac X. È disponibile una versione di prova gratuita che è praticamente completamente funzionale, mentre l’aggiornamento alla versione Pro costa circa 40 euro.

Anche in questo caso l’uso è molto semplice: basta aprire MacCleaner Pro, avviare la pulizia e poi selezionare quali tipi di file eliminare o meno. Infine, si dovrà fare clic sul pulsante di conferma e attendere che il software termini la sua procedura.

Infine, proponiamo come ulteriore alternativa CCleaner per Mac, che costa 29,95 dollari nella sua versione Professional (esiste però anche una versione gratuita di CCleaner). L’uso non differisce in modo significativo da quanto sopra abbiamo già potuto commentare. Basterà pertanto aprire il software, fare clic sulla scheda Applicazioni, visualizzare i file delle applicazioni che è possibile rimuovere e poi fare clic su Analizza e attendere che il software esamini ciò che è possibile eliminare.

Verranno quindi mostrati i file che possono essere rimossi: se si è d’accordo con tale proposta, sarà sufficiente cliccare sul tasto di conferma. In caso contrario si può personalizzare la pulizia.